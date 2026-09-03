(Información remitida por la empresa firmante)

-Narxoz Business School obtiene la prestigiosa acreditación conjunta de AMBA y BGA, uniéndose al 2% de las mejores escuelas de negocios del mundo

ALMATY, Kazajstán, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Narxoz Business School ha recibido oficialmente la acreditación conjunta de la Association of MBAs (AMBA) y la Business Graduates Association (BGA), consolidando así su posición entre las escuelas de negocios líderes a nivel mundial. Este doble reconocimiento sitúa a Narxoz en el 2 % superior de los proveedores de formación empresarial globales, junto a instituciones de élite como INSEAD, London Business School y HEC Paris.

Otorgada tras una rigurosa evaluación por parte de líderes académicos internacionales, la acreditación reconoce el compromiso de Narxoz con los altos estándares, la innovación y el desarrollo continuo.

Andrew Main Wilson, consejero delegado de AMBA y BGA, declaró: "Me complace que la Escuela de Negocios Narxoz haya recibido la acreditación conjunta de AMBA y BGA. Este reconocimiento refleja el compromiso de la escuela con los altos estándares, la innovación y el desarrollo continuo de la educación empresarial. La comisión quedó impresionada por la sólida trayectoria académica de la universidad, su contribución al desarrollo general de Kazajstán y la dedicación de su liderazgo para crear un entorno educativo de primer nivel para estudiantes, exalumnos y la comunidad empresarial".

Para Narxoz University, este logro valida una transformación de varios años en una institución moderna y competitiva a nivel mundial. La comisión evaluadora destacó específicamente el impacto del Consejo Asesor Internacional de la escuela y su infraestructura del campus, recientemente modernizada.

Kanat Kozhakhmet, presidente de Narxoz University, comentó: "Este logro histórico confirma la capacidad única de Narxoz para impulsar una profunda transformación y alcanzar resultados que cumplen con los más altos estándares internacionales. Fue posible gracias a la visión a largo plazo y el apoyo de nuestro accionista Bulat Utemuratov, junto con la profesionalidad de nuestro equipo, profesorado, exalumnos y socios".

Mientras que AMBA evalúa la calidad específica de los programas, incluidos los estándares de enseñanza y la relación con las empresas, BGA evalúa la estrategia institucional más amplia, la cultura y el impacto social.

Gulnara Kurenkeyeva, decano de Narxoz Business School, dijo: "El verdadero valor de estas acreditaciones duales reside en el control de calidad continuo. Actualizaremos periódicamente nuestro plan de estudios, métodos de evaluación y tecnología para reflejar los cambios del mercado y las opiniones de los empleadores, garantizando así que nuestra formación siga estando directamente conectada con los retos empresariales del mundo real".

En los últimos 17 años, Narxoz Business School ha formado a más de 3.000 altos directivos y emprendedores a través de sus programas MBA, Executive MBA, DBA y corporativos. Gracias a esta acreditación, los estudiantes y exalumnos recibirán ahora una membresía vitalicia gratuita en la comunidad global AMBA, que les dará acceso a una potente red de 80.000 profesionales en 150 países.

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