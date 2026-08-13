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- Narxoz University se ubica en el puesto número 1 de Asia Central en resultados de empleo, entrando en el Top 200 mundial

Narxoz University ocupa el primer lugar en Kazajistán y Asia Central en cuanto a resultados de empleo, según el ranking mundial de universidades QS 2027.

La universidad se sitúa entre las 200 mejores del mundo en esta categoría, ubicándose en el 15 % superior de las instituciones clasificadas a nivel mundial.

Los programas de doble titulación con Queen's University Belfast, Illinois Tech, Mykolas Romeris University y La Rochelle University impulsan la competitividad de sus graduados a nivel global.

ALMATY, Kazajistán, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Narxoz University ha mantenido su posición como la universidad líder en Kazajistán y Asia Central en cuanto a resultados de empleabilidad de sus graduados, según el ranking mundial de universidades QS 2027. La universidad también ha entrado en el top 200 mundial en la categoría de Resultados de Empleo, situándose entre el 15 % superior de las más de 1.500 instituciones evaluadas en todo el mundo.

El resultado refleja el modelo de Narxoz University, que conecta directamente los estudios académicos con la demanda del mercado laboral. Empleadores y expertos de la industria participan en la elaboración de los planes de estudio, y los estudiantes se involucran en proyectos reales, realizan prácticas profesionales y desarrollan sus carreras. La universidad también registró mejoras en los indicadores de internacionalización, con avances en la proporción profesor-alumno y en la proporción de estudiantes internacionales, que pasaron de 701-800 a 501-600.

La proyección internacional se amplía aún más mediante programas de doble titulación con Queen's University Belfast, Illinois Tech, Mykolas Romeris University y La Rochelle University, lo que permite a los graduados validar sus cualificaciones según estándares internacionales y crear redes profesionales más allá de Kazajistán.

La posición general de Narxoz University, entre los puestos 1001 y 1200 del ranking mundial de universidades QS 2027, refleja el progreso continuo en su transformación en una universidad capaz de competir internacionalmente por estudiantes, profesorado y colaboraciones académicas.

Kanat Kozhakhmet, presidente de Narxoz University, comentó: "El valor de un título se mide por el desarrollo profesional del graduado a lo largo de toda su trayectoria. Consideramos la educación como la base de una carrera profesional larga y con propósito. Agradecemos al Ministerio de Ciencia y Educación Superior su política coherente y su sólido apoyo, que ayuda a las universidades a fortalecer su conexión con el mercado laboral y a construir una base sólida para el desarrollo profesional de los estudiantes".

Bulat Utemuratov , accionista de Narxoz University, comentó: "Como graduado de Narxoz, este reconocimiento significa mucho para mí. Nuestra estrategia siempre ha sido convertir a Narxoz en una universidad líder con reconocimiento mundial, y estar clasificados entre los 200 mejores del mundo en cuanto a resultados de empleabilidad de graduados es una poderosa confirmación de que vamos por buen camino".

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