Nasuni amplía su presencia en innovación con un centro de ingeniería en Hyderabad, India

El tercer centro de innovación global acelera el desarrollo de productos, impulsa el modelo de ingeniería "follow-the-Sun" y conecta a Nasuni con talento de primer nivel en India

HYDERABAD, India, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nasuni , empresa líder en plataformas unificadas de datos de archivos, anunció hoy la apertura de un tercer centro de innovación en Hyderabad, India. Esta expansión estratégica fortalece las capacidades globales de desarrollo de productos de la empresa y refuerza su compromiso de expandir la excelencia en ingeniería a nivel mundial.

"Cada uno de nuestros centros desempeña un papel fundamental en el avance de la tecnología de Nasuni, lo que permite a nuestros equipos actuar con mayor rapidez, pensar a mayor escala y ofrecer soluciones que modernizan la infraestructura de archivos empresariales", afirmó Andrés Rodríguez, Director de Tecnología de Nasuni. "Con la incorporación de Hyderabad, estamos alcanzando nuevos niveles de talento y velocidad en el desarrollo de productos. La naturaleza global de nuestro motor de I+D es un verdadero diferenciador para Nasuni".

El Centro de Innovación de la India, lanzado en colaboración con Summit Consulting y ANSR, líderes en la creación y el escalado de Centros de Capacidad Global (GCC), se une a los centros de ingeniería existentes de Nasuni en Massachusetts e Ireland . Los centros crean una red global de talento en ingeniería que refuerza el compromiso de Nasuni con el desarrollo de productos a la vanguardia. Este enfoque permite ciclos de innovación continuos, una comercialización más rápida y un equipo totalmente integrado que apoya a empresas de todo el mundo.

"El Centro de Innovación de la India se está implementando con Summit Consulting, una empresa ANSR, que aúna la experiencia demostrada de ambas firmas en la creación y el crecimiento de equipos globales", afirmó Sandeep Sharma, fundador y consejero delegado de Summit Consulting. "Nos complace asociarnos con Nasuni en su trayectoria de innovación. Juntos, estamos estableciendo un centro tecnológico integral que aprovechará nuestras excelentes capacidades de formación para atraer a los mejores talentos en la India, desarrollar soluciones de vanguardia y acelerar el crecimiento de Nasuni".

La decisión de expandirse a la India refleja la estrategia a largo plazo de Nasuni de aprovechar el talento técnico de primer nivel, a la vez que fortalece su presencia en mercados internacionales clave. Hyderabad, a menudo conocida como "Cyberabad", es una próspera comunidad de tecnología e innovación, sede de algunas de las empresas de software más influyentes del mundo y de una amplia experiencia en ingeniería.

El director sénior de Nasuni y líder de la planta en India, Peddareddappa G (GPR), ayuda a dirigir el centro en Hyderabad. "Me atrajo Nasuni no solo por la oportunidad de mercado, sino también por la gente que conocí durante el proceso de entrevista", afirmó GPR. "La cultura colaborativa y la comunicación transparente me dejaron claro que este es un lugar donde podría generar un impacto real. Me enorgullece ayudar a consolidar la presencia de Nasuni en India y contribuir al prometedor futuro de la empresa".

El Centro de Innovación en India consolidará el éxito de los equipos de ingeniería existentes de Nasuni. El centro de Massachusetts de la empresa ha sido el motor del desarrollo de Nasuni Edge Appliance (NEA) y el sistema de archivos UniFS ambos componentes esenciales de la plataforma de la empresa. También fueron pioneros en herramientas de soporte de autoservicio optimizadas con IA, automatización inteligente de bases de conocimiento y capacidades de resolución predictiva de problemas que están transformando la atención al cliente al mejorar la eficiencia y la satisfacción. Estas mejoras impulsan mayores tasas de resolución en el primer contacto y sientan las bases para la excelencia en el soporte a gran escala.

En Irlanda, el equipo continúa liderando avances innovadores en inteligencia de datos de archivos. Recientemente, su centro lanzó la versión de ingeniería de Nasuni File IQ Premium . Esta solución de análisis de última generación brinda a las empresas una mayor visibilidad del uso de los archivos, lo que les ayuda a reducir el riesgo, gestionar el crecimiento de los datos y tomar decisiones de almacenamiento más inteligentes.

Con Hyderabad ahora en el mercado, la estrategia global de innovación de Nasuni entra en su siguiente fase. La compañía está más preparada que nunca para ofrecer soluciones de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de las empresas en todos los sectores, zonas horarias y geografías. Para obtener más información sobre cómo unirse al equipo global de ingeniería de Nasuni, haga clic aquí .

Acerca de ANSR y Summit Consulting Services

ANSR es líder mundial en la creación, gestión y escalamiento de equipos de alto rendimiento por parte de las organizaciones a través de los Centros de Capacidad Global (GCC). Su plataforma integral, basada en tecnología, ofrece productos y soluciones basados en IA en todo el ciclo de vida de los GCC, incluyendo asesoría, adquisición de talento, diseño y gestión de espacios de trabajo y operaciones comerciales. Summit Consulting Services, una empresa de ANSR, extiende esta experiencia a las medianas empresas con soluciones a medida para los GCC y opera la primera incubadora de GCC de la India. Juntos, ANSR y Summit proporcionan un ecosistema completo que permite a las empresas globales liberar todo el potencial de GCCs.

Acerca de Nasuni

Nasuni es una plataforma unificada de datos de archivos para empresas que se enfrentan a una explosión de datos no estructurados, que combina servicios de almacenamiento y datos en una única solución de nube híbrida.

El enfoque de Nasuni facilita la resiliencia empresarial y una mejor gestión de datos, a la vez que proporciona soluciones que impulsan la eficiencia de TI, reduciendo los costes de infraestructura hasta en un 67 %. Su solución líder en su clase también elimina la necesidad de medidas de ciberseguridad adicionales o de copias de seguridad y recuperación ante desastres independientes. La Plataforma de Datos de Archivos Nasuni elimina la fricción asociada con la infraestructura heredada con un flujo de infraestructura optimizado, lo que respalda las expectativas empresariales modernas en materia de análisis de datos e información empresarial.

Nasuni ayuda a las empresas a transformar los datos de un obstáculo en una oportunidad. Organizaciones de todo el mundo confían en Nasuni, desde la industria manufacturera, los medios de comunicación y la publicidad, la construcción (AEC), las marcas de consumo y la energía. Su sede corporativa se encuentra en Boston, Massachusetts, y la compañía presta servicios a más de 70 países. Para obtener más información, visite www.nasuni.com .

