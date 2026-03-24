Nasuni se asocia con Oracle Cloud Infrastructure para modernizar la gestión de archivos empresariales

(Información remitida por la empresa firmante)

La solución ofrece menor coste, menor riesgo y una base preparada para el futuro para datos no estructurados

BOSTON, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, empresa líder en gestión de datos no estructurados, anunció hoy una alianza e integración oficial entre la plataforma de datos de archivos de Nasuni y Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Juntos, Nasuni y Oracle Cloud permiten a las empresas modernizar sus entornos tradicionales de NAS y servidores de archivos, combinando la escalabilidad y durabilidad ilimitadas del almacenamiento de objetos en la nube con la velocidad, la seguridad y la familiaridad de los servicios de archivos empresariales que ofrece OCI.

Con esta integración, los clientes pueden ejecutar Nasuni en OCI para unificar el almacenamiento, la protección y la gestión de datos no estructurados en entornos híbridos y distribuidos. Basada en el sistema de archivos global UniFS patentado por Nasuni, la plataforma reemplaza los silos de datos con un único espacio de nombres que admite escalabilidad ilimitada, colaboración global de alto rendimiento y ciberresiliencia integrada. El resultado es un menor coste, una reducción del riesgo, un mejor rendimiento empresarial y flujos de datos preparados para el futuro.

Las empresas se enfrentan a una presión creciente debido al aumento de los datos no estructurados, el riesgo de ransomware y el creciente coste y complejidad de las soluciones heredadas, afirmó Nick Burling, director de producto de Nasuni. Gracias a nuestra alianza con Oracle Cloud Infrastructure, ofrecemos a los clientes una vía más sencilla, segura y rentable hacia la gestión moderna de archivos, al tiempo que creamos una base de datos limpia y gobernada que respalda la colaboración global actual y los prepara para la IA del futuro.

Nasuni se integra con OCI mediante la API de compatibilidad con Amazon S3 de Oracle, lo que permite almacenar datos de archivos e instantáneas inmutables de forma nativa en OCI Object Storage, mientras que las máquinas virtuales de gestión y caché perimetral ligera de Nasuni se ejecutan en OCI Compute. Esta arquitectura nativa de la nube ofrece acceso rápido y local a los archivos para equipos locales, híbridos y remotos, garantizando al mismo tiempo la protección y la recuperación instantánea de los datos. Todos los datos de los archivos se cifran tanto en tránsito como en reposo, y los clientes conservan el control de sus claves de cifrado.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) está diseñado para admitir las cargas de trabajo empresariales más exigentes con alto rendimiento, escalabilidad y seguridad, comentó Rajesh Viswanathan, vicepresidente sénior de Almacenamiento en Oracle Cloud Infrastructure. Al colaborar con Nasuni, los clientes pueden modernizar el almacenamiento de archivos en OCI, mejorando la resiliencia, reduciendo la complejidad de la infraestructura y habilitando el acceso global a datos no estructurados.

Nasuni se adapta a las necesidades de sus clientes, ya sea que estén planificando su primera migración a la nube, optimizando entornos de nube existentes o preparándose para la IA. La alianza entre Nasuni y Oracle Cloud ofrece a las organizaciones la flexibilidad de alinear la gestión de archivos con estrategias de nube más amplias, evitando la dependencia de un proveedor específico y manteniendo un rendimiento y control de nivel empresarial.

La integración de la plataforma de datos de archivos de Nasuni con Oracle Cloud Infrastructure ya está disponible. Para obtener más información, visite www.nasuni.com.

Acerca de Nasuni

Nasuni ofrece una plataforma líder de próxima generación para la gestión de datos no estructurados (UDM) y almacenamiento en la nube definido por software (NAS) que unifica el almacenamiento, la protección y la gestión de datos empresariales no estructurados en cualquier nube importante. Impulsada por su sistema de archivos global patentado UniFS, esta arquitectura única fusiona el almacenamiento de objetos en la nube con servicios de archivos empresariales para permitir una escalabilidad ilimitada, resistencia al ransomware, colaboración global y preparación para la IA.

Nasuni se adapta a las necesidades de sus clientes. Ya sea que estén modernizando el almacenamiento local u optimizando entornos multinube para reducir costes y riesgos, la plataforma Nasuni ayuda a mejorar los resultados empresariales. También impulsa la gobernanza, el descubrimiento y la orquestación de datos para preparar los datos no estructurados para su uso por soluciones de IA.

Con la confianza de empresas globales en más de 70 países, Nasuni mantiene un índice de satisfacción del cliente del 98%. La empresa ha recibido innumerables reconocimientos por su compromiso con el liderazgo en la industria, la optimización estratégica de costes, el éxito del cliente y la innovación. Para obtener más información, visite la página web www.nasuni.com.

Contactos para mediosEstados Unidos: Hannah FairbanksV2 CommunicationsTeléfono: 617-426-2222Email: nasuni@v2comms.com

Europa: Beth CollinsonBracken PRTeléfono: +44 (0)7591 004 738Email: nasunipr@bracken-pr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1841258/Nasuni_Logo.jpg

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