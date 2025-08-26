Nasuni nombra CRO, CMO y SVP de Éxito del Cliente para impulsar el liderazgo en la era de la IA empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

La expansión ejecutiva subraya la misión de Nasuni de lograr el éxito del cliente y proporcionar una base de datos crítica para las empresas que adoptan IA a gran escala

BOSTON, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Nasuni , empresa líder en plataformas unificadas de datos de archivos, anunció hoy los nombramientos de David Castignola como director de Ingresos (CRO), Anthony Miller como director de Marketing (CMO) y James Lemonias como vicepresidente sénior de Éxito del Cliente. Estas nuevas incorporaciones al equipo ejecutivo de Nasuni desempeñarán un papel fundamental en el fortalecimiento de las relaciones de confianza de la empresa con sus clientes y socios, a la vez que lideran su próxima fase de crecimiento global.

"Me complace dar la bienvenida a Dave, Anthony y James a nuestro talentoso equipo en Nasuni", declaró Sam King, consejero delegado de Nasuni. "Se unen a nosotros en un momento crucial de nuestra trayectoria, donde el almacenamiento en la nube híbrida y las plataformas de gestión de datos no estructurados se están convirtiendo en una base fundamental para construir estrategias de IA exitosas a largo plazo para las empresas. A medida que Nasuni alcanza su siguiente etapa de crecimiento, hemos elegido cuidadosamente a líderes cuya amplia experiencia y conocimientos se alinean perfectamente con las oportunidades que se avecinan. Cada uno desempeñará un papel esencial para ayudarnos a liderar el mercado y garantizar el éxito de nuestros clientes y socios, a la vez que continuamos nuestra sólida trayectoria de crecimiento".

Castignola, Miller y Lemonias aprovecharán su considerable experiencia en sus respectivos campos, incluidos:

: Castignola aporta más de dos décadas de experiencia impulsando el crecimiento y garantizando el éxito del cliente. Durante sus 20 años en RSA, creó y dirigió el programa de respuesta al cliente durante la filtración de RSA SecurID, antes de desempeñarse como el primer CRO en Optiv, director de operaciones en BlackBerry Cylance y CRO en Bugcrowd. En Optiv, fue reconocido por establecer exitosas alianzas de comercialización con los principales proveedores de seguridad. Más recientemente, como CRO en Delinea, integró y expandió con éxito la organización de ventas global tras su fusión. En Nasuni, Castignola se centra en expandir las funciones de comercialización, fortalecer el programa de socios de canal y garantizar que los clientes cuenten con el apoyo y el alcance necesarios para ejecutar sus estrategias de IA con confianza. Anthony Miller : Miller es un ejecutivo experimentado con una trayectoria comprobada en el crecimiento de empresas globales de SaaS B2B mediante estrategias centradas en el cliente y orientadas al crecimiento. En PowerSchool, desempeñó un papel clave en la expansión de la compañía y lideró el equipo que obtuvo el premio CODiE al Equipo de Marketing del Año 2019. Con experiencia en liderazgo que abarca marketing, ventas, estrategias para socios de canal y desarrollo de negocio, Miller aporta a Nasuni una perspectiva integral de comercialización. Como CMO, impulsa el marketing global con un enfoque centrado en el cliente, ayudando a las empresas a comprender mejor el valor de la plataforma de Nasuni como base fundamental para la transformación impulsada por la IA.

A medida que la adopción de la IA empresarial continúa en aumento, la necesidad de una gestión de datos segura y escalable nunca ha sido tan urgente. Nasuni ha cobrado un impulso significativo este año, incorporando a organizaciones como Blue Bird, KUKA y Fette Compacting a su creciente comunidad de clientes. Estas empresas, junto con nombres reconocidos como Mattel, TBWA, Perkins + Will, Barnes & Noble y Hybrid Apparel, confían en Nasuni no solo para modernizar el almacenamiento de archivos, sino también para preparar sus datos no estructurados para la innovación impulsada por la IA.

Para satisfacer aún más la demanda, Nasuni también lanzó File IQ Premium y Ops IQ, dos nuevas y potentes funciones diseñadas para ayudar a las empresas a convertir los datos de sus archivos en inteligencia. Estas funciones proporcionan a las organizaciones la visibilidad y el control necesarios para preparar datos no estructurados y generados por máquinas para aplicaciones de IA a gran escala.

Reforzando su liderazgo en el mercado, Nasuni obtuvo recientemente su quinto Premio de Servicio NorthFace ScoreBoard consecutivo, junto con siete insignias G2 Verano 2025. Además, Nasuni fue destacada por el Hybrid Cloud Storage Frost Radar™ de Frost & Sullivan lo que confirma su posición como líder en innovación y crecimiento. Este reconocimiento subraya el doble compromiso de Nasuni: brindar experiencias de cliente excepcionales y proporcionar la plataforma de datos que las empresas necesitan para impulsar sus estrategias de IA.

Para obtener más información sobre Nasuni y su plataforma de datos de archivos unificados y transformadores, visite: www.nasuni.com .

Acerca de Nasuni

Nasuni es una plataforma de datos de archivos unificada para empresas que enfrentan una explosión de datos no estructurados, que combina servicios de almacenamiento y datos en una única solución de nube híbrida.

El enfoque de Nasuni facilita la resiliencia empresarial y una mejor gestión de datos, a la vez que ofrece soluciones que impulsan la eficiencia de TI, reduciendo los costos de infraestructura hasta en un 67%. Su solución líder en su clase también elimina la necesidad de medidas de ciberseguridad adicionales o de copias de seguridad y recuperación ante desastres independientes. La Plataforma de Datos de Archivos de Nasuni elimina la fricción asociada con la infraestructura heredada con un flujo de infraestructura optimizado, lo que satisface las expectativas empresariales modernas en materia de análisis de datos e información empresarial.

Nasuni ayuda a las empresas a transformar los datos, que pasan de ser un obstáculo a una oportunidad. Organizaciones de todo el mundo confían en Nasuni, en sectores como la manufactura, los medios de comunicación y la publicidad, la construcción (AEC), las marcas de consumo y la energía. Su sede corporativa se encuentra en Boston, Massachusetts, y la compañía presta servicios en más de 70 países. Para más información, visite www.nasuni.com.

