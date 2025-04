Natalia Denegri premiada en American Patriots Gala con Donald Trump, Javier Milei y Eduardo Verástegui

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de abril de 2025.- La empresaria, comunicadora y filántropa Natalia Denegri será distinguida en la prestigiosa American Patriots Gala, una de las ceremonias más relevantes del calendario político y humanitario de los Estados Unidos. El evento, que se llevará a cabo este jueves 03 de abril en Mar-a-Lago, contará con la presencia de destacadas figuras internacionales como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el activista mexicano Eduardo Verástegui.

La gala, organizada por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, reconoce a personalidades cuyo trabajo refleja un firme compromiso con los valores de libertad, el servicio a la comunidad y la lucha por los derechos de los más vulnerables. En este marco, Natalia Denegri será galardonada por su trayectoria en el periodismo social y su incansable labor humanitaria, especialmente enfocada en la niñez y en la asistencia a comunidades en riesgo.

Radicada en Estados Unidos desde hace más de 15 años, Denegri ha convertido su carrera en una plataforma de acción concreta, liderando y visibilizando misiones humanitarias en Puerto Rico, Colombia, Argentina, Venezuela y Estados Unidos, muchas de ellas en colaboración con la Fundación Hassenfeld Family, de la cual es vocera para Latinoamérica y EE. UU. Desde su programa solidario Corazones Guerreros, que lleva 15 temporadas al aire, y con el respaldo de su productora Trinitus Productions, ha realizado decenas de documentales de alto impacto social, combinando la narración de historias con acciones reales de ayuda y transformación.

Por su labor, Denegri ha sido distinguida con 43 premios Suncoast Emmy (28 de ellos de manera personal y 15 junto a su productora) y ha recibido reconocimientos del Congreso de los Estados Unidos por su compromiso con la comunicación con propósito. Recientemente, también fue galardonada con el Callas Prize NY, que distingue a personalidades influyentes en el ámbito empresarial y solidario. Además, en su rol como empresaria, es socia de la cadena de restaurantes Baires Grill, contribuyendo a la expansión de la gastronomía argentina en Florida y Nueva York.

En esta edición de la American Patriots Gala, el presidente argentino Javier Milei también será homenajeado con el premio “Lion of Liberty Award”, en reconocimiento a su defensa de la libertad económica, el respeto a la propiedad privada y los valores republicanos. Por su parte, Eduardo Verástegui será distinguido por su activismo contra la trata de niños y su trabajo como productor de la película Sound of Freedom, una obra que visibiliza la problemática del tráfico infantil en América Latina y EE.UU.

La ceremonia contará con la participación de figuras clave del ámbito político, empresarial y comunitario, incluyendo a la secretaria de Estado Kristi Noem, el expresidente Donald Trump, y otros líderes comprometidos con la restauración de los valores tradicionales y la defensa de los derechos humanos. La organización del evento está a cargo de John Rourke, fundador de MACA y veterano del ejército, junto a Glenn Parada, portavoz nacional de la organización y también veterano y pastor evangélico.

La American Patriots Gala se consolida como un espacio donde se reconoce el liderazgo con impacto, la defensa de la libertad y el compromiso con quienes más lo necesitan, destacando a figuras como Natalia Denegri, cuyo trabajo ha dejado una huella profunda en el periodismo y la labor humanitaria.

