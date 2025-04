Natalia Denegri premiada en la American Patriots Gala, junto al presidente Javier Milei y Kristi Noem

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de abril de 2025.- La empresaria, productora y filántropa argentina Natalia Denegri fue premiada en la prestigiosa American Patriots Gala, celebrada el pasado jueves 03 de abril en la emblemática residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. La ceremonia, organizada por las fundaciones Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, también premió al presidente de Argentina Javier Milei y a la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem; además del actor y activista conservador Eduardo Verástegui.

La distinción de Denegri premia su “Extraordinario Liderazgo en los Medios y su defensa incansable de los Derechos Humanos”, se lee en la estatuilla; resaltando su labor a lo largo de más de quince años de trayectoria en los Estados Unidos, donde ha combinado su destacada carrera como comunicadora con un firme compromiso con las causas sociales.

Natalia Denegri compartió escenario con las figuras premiadas, entre ellas la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien también fue reconocida por su labor institucional. Durante la velada, ambas dialogaron sobre los desafíos comunes en el rol de la mujer en el liderazgo político y social, y luego recibieron al presidente argentino Javier Milei, quien fue distinguido con el Lion of Liberty Award por su defensa de los principios del libre mercado y su visión reformista. Asimismo, la gala contó con la presencia del actor y activista Eduardo Verástegui, productor del filme Sound of Freedom y ferviente defensor de los derechos de la niñez.

El evento, organizado por John Rourke, veterano del ejército y fundador de MACA, y Glenn Parada, portavoz nacional de la organización y pastor evangélico, puso de relieve la importancia de respaldar a quienes trabajan por restaurar la dignidad en las comunidades más desprotegidas, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.

Denegri, quien ha sido galardonada con 43 premios Suncoast Emmy —28 de ellos a título personal—, ha consolidado su presencia internacional a través de su productora Trinitus Productions y por sus impactantes documentales que abordan temas sociales y políticos complejos como guerras, dictaduras, hambrunas y desastres naturales, además de diferentes problemáticas sociales.

Como vocera activa de la Fundación Hassenfeld Family y con su programa televisivo Corazones Guerreros, Denegri constantemente visibiliza historias de superación y de la lucha de familias con niños en situación de vulnerabilidad. Además, ha liderado importantes misiones humanitarias en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y en diversas comunidades en Estados Unidos. Y, más recientemente, su participación en el exitoso programa Siéntese Quien Pueda de Univision, consolidó su liderazgo en la comunidad hispana.

“Estamos viviendo tiempos difíciles. Muchas familias se sienten desamparadas y nuestros niños están siendo expuestos a peligros cada vez más sofisticados: desde el acoso digital hasta la desinformación constante. Es urgente protegerlos, orientarlos y darles contención”, expresó Denegri durante su discurso, en el que también llamó a la unidad y al compromiso colectivo para enfrentar los desafíos sociales contemporáneos.

Visiblemente conmovida, la comunicadora reafirmó su misión de vida: “Estoy aquí para servir. Para dar voz a quienes no la tienen, para luchar por los niños y apoyar a las familias que más lo necesitan. La lucha contra el mal no es individual: es una causa común que debemos abrazar todos”. En el marco imponente de Mar-a-Lago, la American Patriots Gala no solo consagró una trayectoria ejemplar, sino que honró a líderes que, como Natalia Denegri, representan un modelo de acción comprometida, transversal y profundamente humana.

