NatGold Digital fija el 8 de julio para el lanzamiento de NATG Global Trading (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

MIAMI, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. ("NatGold" o la "compañía"), una empresa pionera en la minería digital de oro con un proceso pendiente de patente para desbloquear de manera sostenible el valor intrínseco de los recursos de oro subterráneos a través de su plataforma de minería digital y tokenización basada en blockchain, ha dado a conocer hoy la puesta en marcha prevista de la negociación en el mercado global de tokens NATG en una importante bolsa, a partir del miércoles 8 de julio de 2026.

"La puesta en marcha de la negociación en el mercado público el 8 de julio marca un momento decisivo para NatGold y el lanzamiento de NATG en el mercado global de activos digitales", comentó Andrés Fernández, consejero delegado de NatGold Digital. "Representa el primer despliegue comercial de nuestro marco de minería digital y el comienzo de un acceso más amplio al mercado para un modelo diseñado para aplicar disciplina, transparencia y estructura al reconocimiento del valor del oro en bruto. Creemos que NATG introduce una nueva categoría de valor sostenible y digital, vinculado al oro que permanece almacenado permanentemente en la Bóveda de la Madre Naturaleza".

El programa de preparación para el lanzamiento de NatGold ha incluido la publicación de su Libro Blanco, el Libro Blanco de MiCA, los Términos de Servicio, la Política de Privacidad y la información sobre Contratos Inteligentes, junto con el establecimiento de las infraestructuras legales, técnicas, de custodia, blockchain, de cumplimiento y de mercado diseñadas para respaldar su revolucionario marco de minería de oro digital.

"Con el lanzamiento de la negociación pública, NatGold pasa de años de desarrollo de ecosistemas a su primera fase real orientada al mercado", destacó Mark Radke, presidente ejecutivo de NatGold Digital. "Los tokens NatGold están diseñados para cerrar la brecha entre el oro tradicional y los activos digitales, combinando el valor intrínseco de los Recursos Certificados NatGold con la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad de la tecnología blockchain. Creemos que esto crea la base para una clase de activos alternativos al dinero fiduciario completamente nueva".

Acerca de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. es líder mundial en minería digital de oro y creador y operador de una plataforma no extractiva, con patente en trámite, diseñada para liberar el valor intrínseco de los recursos de oro subterráneos técnicamente verificados, que permanecen almacenados de forma segura en la naturaleza. Los tokens NatGold están estructurados para representar participaciones estandarizadas en Recursos Certificados NatGold, divulgados en Informes Técnicos Geológicos reconocidos internacionalmente, sin extracción, procesamiento ni movimiento físico del oro. El resultado es una alternativa superior al dinero fiduciario, diseñada para impulsar una reforma monetaria global.

Para obtener más información, visite NatGold.com o nuestro canal oficial de YouTube, donde encontrará videos e información sobre nuestro ecosistema de minería digital: youtube.com/@NatGold_Digital.

Contacto:Media@NatGold.com

La información presentada en el comunicado anterior ha sido recopilada por NatGold con el debido esfuerzo para proporcionar una visión general precisa y realista del tema. No obstante, factores como el juicio subjetivo, la dependencia de circunstancias ajenas al control de NatGold y las fuentes de información externas limitan inherentemente la exhaustividad, la integridad y la suficiencia de esta información. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican mediante términos como "planea", "espera", "no espera", "se espera", "programado", "presupuesto", "estima", "proyecta", "tiene la intención", "anticipa", "no anticipa", "cree" y expresiones similares, o mediante referencias a posibles acciones, eventos o resultados que "pueden", "podrían", "deberían", "quizás" o "sucederán". Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente. Numerosos riesgos, incertidumbres y eventos pueden dar lugar a resultados que difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas de NatGold, incluyendo, entre otros: alteraciones en las condiciones económicas o las tendencias del sector; fluctuaciones en los mercados cambiarios y financieros; volatilidad en los precios del oro y los costes AISC; cambios en la actividad de inversión; procedimientos legales; novedades legislativas; así como circunstancias ambientales, regulatorias, políticas, judiciales y competitivas en las regiones donde opera NatGold. Además, pueden surgir desafíos tecnológicos, mecánicos y operativos durante las operaciones de desarrollo de NatGold. Se recomienda encarecidamente a los posibles compradores de tokens NATG que consulten con un asesor financiero calificado antes de comprar tokens NATG y que actúen con prudencia en relación con las decisiones de compra de tokens NATG. Las referencias anteriores a los recursos minerales "certificados" son específicas de los estándares de elegibilidad de tokenización de NatGold y no significan el cumplimiento del Código JORC, NI 43-101 o S-K 1300; dichos recursos se certifican según los criterios de NatGold como Recursos Certificados de NatGold. Si bien NatGold considera razonables las suposiciones actuales con base en los datos disponibles, estas suposiciones podrían resultar inexactas. Los resultados reales podrían diferir de las declaraciones prospectivas debido a diversos riesgos, incertidumbres y eventos imprevistos. La información aquí contenida tiene únicamente fines informativos generales y no constituye una oferta ni una solicitud para la compra o venta de acciones o valores de NatGold, ni para la compra o venta de tokens NATG. Tampoco se pretende interpretar ninguna información aquí contenida como una recomendación, respaldo o solicitud para participar en ninguna estrategia de inversión. Los tokens NATG no están destinados a ser considerados "valores" en ninguna jurisdicción, y NatGold no realiza ninguna afirmación ni declaración relacionada con el valor de NatGold o los tokens NATG. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas a la fecha de su publicación. Salvo que lo exijan las leyes de valores aplicables, NatGold renuncia expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas en respuesta a nuevos datos, desarrollos futuros o cualquier otra circunstancia. Además, la Compañía no asume ningún compromiso para atender las expectativas o declaraciones de terceros con respecto a los temas tratados en este documento. Invertir en activos digitales en etapa temprana conlleva un riesgo considerable. Cualquier inversión de este tipo es especulativa e implica un alto grado de riesgo, incluyendo, entre otros, la pérdida de capital. Una inversión en tokens NATG, o en cualquier otro activo digital, puede no ser apropiada para todos, y usted debe considerar cuidadosamente los riesgos apropiados, su situación financiera, tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar cualquier decisión de inversión. Como activo digital, los tokens NATG también están sujetos a riesgos inherentes relacionados con la tecnología blockchain, incluyendo, entre otros, incertidumbre regulatoria, adopción del mercado, manipulación, volatilidad y riesgos de ciberseguridad. El acceso a la negociación de NATG estará disponible solo para participantes elegibles en jurisdicciones compatibles, y cada participante estará sujeto a los requisitos de elegibilidad jurisdiccional, incorporación, regulatorios, geográficos y de plataforma aplicables. Los posibles compradores deben realizar su propia debida diligencia y consultar con sus respectivos asesores financieros, legales, fiscales y/u otros profesionales.

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