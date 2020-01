COMUNICADO: National Airlines arranca el 2020 con la incorporación del A330-200 a su flota

Publicado 23/01/2020 15:12:11 CET

ORLANDO, Florida, 23 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- National Airlines, con sede en Florida, se complace en anunciar la nueva incorporación del Airbus 330-200 a su flota, que ya cuenta con el avión de carga Boeing 747-400 y el avión de pasajeros Boeing 757-200. Esta aeronave ha sido entregada con su registro N819CA en la llamativa librea de National. El Airbus 330-200 comenzará sus vuelos chárter internacionales en mayo de este año. La configuración de dos clases con 288 plazas actual ofrece una generosa distancia entre los asientos, al mismo tiempo que proporciona entretenimiento a bordo a todos ellos. National Airlines añadirá un A330 adicional antes de junio de este año y otra aeronave más en el futuro.

National Airlines, una filial de National Air Cargo Holdings, Inc., opera vuelos chárter de mercancías y pasajeros intercontinentales tanto para clientes comerciales como gubernamentales. Heem Ashar, vicepresidente de Servicios Comerciales, junto con Robert Perry, director de Ventas de Pasajeros, mencionaron que National ha gestionado con éxito su segmento de pasajeros del negocio con su avión Boeing 757 de gama media, y la incorporación del Airbus 330-200 le permite a National satisfacer las necesidades empresariales de medio y largo alcance de sus clientes.

Chris Alf, presidente de National Air Cargo Holdings, dijo: "National tiene previsto incorporar dos aviones adicionales de la familia Airbus 330 a su flota a principios de 2021. En National nos enorgullecemos de proporcionar unas ofertas de servicio personalizadas a nuestros clientes. Las mejoras de flota son evaluadas constantemente, y la demanda del negocio de pasajeros nos llevó a tomar la decisión de adquirir el Airbus 330-200 basándonos en su trayectoria demostrada a la hora de ofrecer los más altos niveles de seguridad y rendimiento".

National registró unos resultados económicos positivos durante el 2019 a pesar de los desafíos económicos mundiales. Joseph Batten, vicepresidente de Operaciones, dijo: "National conserva siempre una estructura corporativa competitiva, lo que ayuda a National a dar servicio a nuestros clientes especializados a nivel global, al mismo tiempo que mantiene al mínimo los costes".

National, que lleva operativo más de 30 años, se encuentra al servicio del Gobierno de los Estados Unidos y de clientes internacionales en todo el mundo.

Acerca de National Air Cargo Holdings, Inc.National Air Cargo Holdings, Inc., con sede en Orlando (Florida) y propietario de National Airlines y National Air Cargo, Inc., es un operador aéreo con la certificación Parte 121 de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. que ofrece soluciones de transporte de pasajeros y mercancías a nivel mundial. National Air Cargo, Inc. proporciona servicios transitarios internacionales, transporte multimodal por mar y aire, y soluciones logísticas en todo el mundo. Establecida en 1990, el alcance global de National se consigue gracias a sus oficinas localizadas de forma estratégica en todo el mundo, centralizadas en la sede estadounidense de Orlando (Florida) y con centros de calidad en Alemania, Japón, Malasia, Países Bajos y Emiratos Árabes Unidos. Para obtener más información, visite: www.GoNational.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2698565-1&h=468147580&u=...]

