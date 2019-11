COMUNICADO: National Geographic: Dominica va camino de convertirse en la primera nación mundial resistente al clima

Publicado 21/11/2019 11:35:43 CET

LONDRES, 21 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Commonwealth de Dominica vuelve a ocupar los titulares gracias a sus impresionantes pasos para hacer frente al cambio climático. Esta vez, National Geographic [https://www.nationalgeographic.com/science/2019/11/dominica-...] felicitó a la pequeña isla del Caribe por lo bien que se ha recuperado tras el huracán de categoría 5, María, del año 2017 y su "ambicioso objetivo para adaptarse por completo al cambio climático". El artículo, firmado por Sarah Gibbens, habla acerca del persistente trauma por el que pasan los habitantes de Dominica, y lo que es más importante, cómo la isla se ha recuperado con elegancia y con un plan inspiracional para convertirse en "la primera nación del mundo resistente al cambio climático", tal y como prometió el Primer Ministro Roosevelt Skerrit.

Inicialmente, los expertos estimaron que haría falta al menos tres años para que Dominica se recuperase de María. Pese a ello, solo dos años después, National Geographic indicó que la economía de Dominica está creciendo y se está diversificando, con el ecoturismo en alza, abriendo un nuevo hospital moderno, con cientos de nuevas casas a prueba de huracanes construyéndose en Dominica y muchas más en proceso de construcción.

"Códigos de construcción uniformes, productos agrícolas variados, nuevas plantas de energía geotérmica, instalaciones de cuidado de salud mejoradas, infraestructura de transporte fiable en tierra y mar", cita el autor cuando describe algunas de las responsabilidades a las que se enfrenta la nueva Climate Resilience Execution Agency of Dominica (CREAD).

Es vital para el aumento de capital la reconstrucción y modernización de virtualmente todos los aspectos de vida en Dominica el programa Citizenship by Investment [https://cbiu.gov.dm/faqs/] (CBI) del país, considerado como el más prestigioso [https://cbiindex.com/reports/] del mundo. Esta es una iniciativa legislada que permite seleccionar inversores de forma cuidadosa para conseguir la segunda ciudadanía de Dominica a cambio de una contribución para un fondo de gobierno que patrocine entonces las iniciativas socio-económicas o una inversión en resorts de eco-turismo de lujo pre-seleccionado que, por su parte, atraigan "gasto de alta gama". El Primer Ministro Skerrit a menudo describe CBI como una "línea de la vida" en la recuperación inmediata de Dominica después del paso de María.

Por ejemplo, a las comunidades dislocadas completas se les ofreció hogares modernos gratuitos, nuevas construcciones en zonas más seguras, para un estándar capaz de soportar los desastres meteorológicos más duros, utilizando fondos exclusivos CBI. Además, tras el huracán, creció un sentido de comunidad mucho más fuerte entre los negocios locales, hoteleros CBI, residentes, autoridades e incluso turistas voluntarios, al tiempo que unieron sus fuerzas para limpiar de restos las carreteras, ríos, hogares y bosques pluviales y hacer que la isla cure.

A principios de mes, la revista PWM de Financial Times lanzó un documental [https://www.youtube.com/watch?v=anDQhj5xHCM&list=PLPsT4_J2d2...] centrado específicamente en cómo CBI transformó Dominica y porqué es un buen momento para invertir en la 'Nature Isle of the Caribbean'.

