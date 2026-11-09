Nations Championship 2026 y el mejor rugby en Movistar Plus - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

Llega el Nations Championship a Movistar Plus.

Madrid, 9 de noviembre de 2026.- Las grandes potencias del rugby mundial protagonizan un mes de noviembre repleto de enfrentamientos internacionales, con el Nations Championship 2026 y los amistosos de España como grandes atractivos de la programación deportiva de Movistar Plus.

Noviembre llega cargado de emociones para los aficionados al rugby. El Nations Championship 2026, la nueva competición que enfrenta a las principales selecciones de los hemisferios norte y sur, regresa con tres jornadas decisivas y un fin de semana de finales que coronará al primer campeón de su historia.

A los grandes duelos internacionales se suman los partidos amistosos de España frente a Uruguay, Chile y Samoa, que también podrán seguirse en Movistar Plus. Un calendario que convierte noviembre en uno de los meses más atractivos del año para disfrutar del rugby, con encuentros entre algunas de las mejores selecciones del mundo y el protagonismo de Los Leones.

El Nations Championship 2026 reúne a las grandes potencias del rugby mundial

El Nations Championship estrena un formato que enfrenta a doce de las selecciones más importantes del panorama internacional. Por un lado, los seis participantes del tradicional Torneo de las Seis Naciones: Inglaterra, Francia, Irlanda, Escocia, Gales e Italia. Por otro lado, seis representantes del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Argentina, Fiyi y Japón.

Tras una primera fase celebrada en julio, la competición regresa en noviembre con tres jornadas que resultarán determinantes para establecer la clasificación de cada hemisferio y decidir los enfrentamientos del fin de semana de finales.

La acción comenzará entre el 6 y el 8 de noviembre, con encuentros como Irlanda - Argentina, Escocia - Nueva Zelanda e Inglaterra - Australia. Tres enfrentamientos de gran atractivo que abrirán un mes marcado por la rivalidad entre algunas de las grandes potencias internacionales.

La segunda jornada, prevista entre el 13 y el 15 de noviembre, ofrecerá otro de los grandes duelos del campeonato, Francia - Sudáfrica, además de partidos como Gales - Nueva Zelanda y Escocia - Australia.

El 21 de noviembre llegará el desenlace de la fase regular, con dos encuentros especialmente destacados: Inglaterra - Nueva Zelanda e Irlanda - Sudáfrica. También se disputará el Francia - Argentina, en una jornada que terminará de definir los emparejamientos de las finales.

El gran desenlace de la competición llegará del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Londres, escenario de un fin de semana que reunirá a las doce selecciones participantes. Los líderes de cada hemisferio disputarán el encuentro por el título, mientras que el resto de equipos se enfrentarán según su posición en la clasificación.

Los amistosos de España completan un noviembre completo de rugby

La selección española también tendrá un papel protagonista durante noviembre con tres partidos amistosos que permitirán a Los Leones medirse a rivales de diferentes continentes.

España se enfrentará a Uruguay, Chile y Samoa, tres selecciones que plantearán desafíos diferentes y ofrecerán una oportunidad para seguir la evolución del combinado nacional frente a rivales internacionales.

El primero de los encuentros será el España - Uruguay, programado para el 7 de noviembre a las 16:00 horas. Posteriormente llegarán los compromisos frente a Chile y Samoa, que completarán un calendario de gran interés para los seguidores del rugby español.

Los tres amistosos serán una oportunidad para acompañar a Los Leones en sus próximos desafíos internacionales y disfrutar de la evolución del rugby español.

El Nations Championship 2026 y los compromisos de la selección española convierten noviembre en un mes imprescindible para los aficionados al rugby, con grandes enfrentamientos, rivalidades históricas y toda la emoción de este deporte como protagonista.

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