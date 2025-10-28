Natura Bissé se convierte en la primera y exclusiva 'MARCA OFICIAL DE SPA' de The World's 50 Best Hotels 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La marca española de cuidado de la piel da un paso clave en su compromiso de mantenerse como líder mundial en experiencias de bienestar de alta gama y se convierte en la primera y exclusiva "Marca Oficial de Spa" de The World's 50 Best Hotels, la autoridad mundial en excelencia hotelera. Con esta alianza, Natura Bissé refuerza su compromiso con los hoteles de lujo como parte de su estrategia de crecimiento internacional.

La ceremonia de entrega de los premios World's 50 Best Hotels se celebrará esta semana en Londres, reuniendo a los mejores hoteleros del mundo en un evento de tres días. Para la ocasión, Natura Bissé presentará una serie de experiencias innovadoras diseñadas para inspirar a los asistentes en su búsqueda continua de la excelencia para sus huéspedes y para apoyar un modelo de negocio sostenible y rentable.

Esta alianza es clave en un momento de crecimiento sin precedentes en el turismo de lujo. La demanda de experiencias innovadoras de alta gama sigue en aumento, y el bienestar se está convirtiendo en un elemento central del nuevo lujo emocional y transformador. El último informe del Global Wellness Institute* afirma que el sector del bienestar ha crecido un 9 % anual desde 2020 y se prevé que alcance los 9 billones de dólares en 2028, casi el doble que en 2019.

* Global Wellness Institute (2024). The Global Wellness Economy Reaches a New Peak of $6.3 Trillion And Is Forecast to Hit $9 Trillion by 2028. Enlace al artículo.

"Natura Bissé nació como una marca de spa y durante más de cuatro décadas hemos colaborado con algunos de los hoteles más emblemáticos del mundo. Es un honor convertirnos en el primer y exclusivo socio oficial de spa de The World's 50 Best Hotels. Estamos convencidos de que podemos aportar un valor real a una industria en la que creemos firmemente, una que desempeñará un papel clave en un nuevo paradigma global que exige cada vez más experiencias de bienestar verdaderamente transformadoras." Lluis Uriach, director de Proyectos Estratégicos del Grupo Natura Bissé.

Natura Bissé está presente actualmente en más de 450 hoteles de todo el mundo, incluyendo grandes cadenas como The Ritz-Carlton, Four Seasons, Waldorf Astoria, Rosewood, Belmond, St. Regis, Fairmont, Mandarin Oriental y Grand Hyatt. Los tratamientos de la marca suponen la diferencia en el spa, sus productos 100 % benéficos —recientemente premiados por Condé Nast Traveler España— deleitan a los huéspedes en sus habitaciones, y una cuidada selección de productos les permite continuar con su cuidado personal en casa.

"Nos entusiasma asociarnos con Natura Bissé, una marca líder en cuidado de la piel y spa, que comparte nuestra inquebrantable búsqueda de la excelencia y experiencias inolvidables. Confiamos en que aportarán un gran valor añadido a la comunidad 50 Best y a las propiedades incluidas en la lista de The World's 50 Best Hotels". Craig Hawtin-Butcher, director general de 50 Best.

Contacto:

Mireia Gallart, mireiagallart@naturabisse.com + 34 93 591 0231

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806191/Natura_Bisse_Worlds_50_Best_Hotels.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2806190/NATURA_BISSE_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/natura-bisse-se-convierte-en-la-primera-y-exclusiva-marca-oficial-de-spa-de-the-worlds-50-best-hotels-2025-302597321.html