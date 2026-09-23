(Información remitida por la empresa firmante)

El Natural Diamond Council se relanza como The Diamond Collective con una nueva estrategia para reactivar el deseo por los diamantes naturales

The Diamond Collective unirá a la industria en torno a una ambición compartida: reconectar a las personas con la rareza, el significado y el perdurable poder emocional de los diamantes

LONDRES, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Natural Diamond Council se convierte hoy en The Diamond Collective y presenta una nueva estrategia global para reconectar los diamantes naturales con la cultura, fortalecer la confianza del consumidor e impulsar su relevancia a largo plazo.

Diseñada por la nueva consejera delegada, Amber Pepper, tras seis meses de consultas con productores, minoristas, marcas, creativos y consumidores, la estrategia responde a un cambio fundamental en la forma en que las personas descubren, valoran y adquieren artículos de lujo. Establece una ambición clara para The Diamond Collective: reactivar el deseo por los diamantes naturales y transformar ese deseo en una demanda sostenida.

La estrategia conecta la cultura, el comercio minorista, la confianza, la promoción, el descubrimiento digital, las alianzas y la alineación sectorial a través de tres prioridades:

UNIR: reunir a productores, minoristas, marcas, diseñadores y nuevas voces en torno a prioridades de crecimiento compartidas.

PROTEGER: fortalecer la confianza del consumidor mediante claridad, transparencia y datos objetivos; combatir la desinformación; y diferenciar claramente los diamantes de los diamantes sintéticos.

INSPIRAR: generar deseo a través de la cultura, la creatividad y una narrativa con alcance global, trazando un camino claro hacia la consideración y la compra.

En conjunto, estas prioridades marcan un cambio decisivo: de defender la categoría a renovar el deseo; de campañas aisladas a un programa global de crecimiento interconectado; y de la representación del sector a la acción compartida, la inversión y un impacto comercial medible.

La estrategia cobrará vida a través de una nueva generación de programas globales, que incluyen campañas culturalmente relevantes, un sello de confianza universal, narrativas más sólidas sobre el origen y la procedencia, alianzas renovadas con minoristas y marcas, e inversiones en inteligencia artificial y descubrimiento digital. Otras iniciativas reforzarán las respuestas basadas en evidencias frente a la desinformación, pondrán en valor a los países productores y crearán nuevos espacios para el liderazgo colectivo del sector.

En los próximos meses se anunciarán más detalles, así como otros nombramientos de alto nivel.

Un nuevo Índice de Deseo de Diamantes (Diamond Desire Index) medirá si la estrategia está modificando la percepción y el comportamiento de los consumidores. Con un punto de partida establecido en Estados Unidos, India y China, el índice realizará un seguimiento de la consideración, la intención de compra, el sentimiento y la recomendación, generando una visión global coherente del deseo de adquirir diamantes naturales y respaldando la elaboración de informes anuales sobre la evolución del comportamiento y la demanda.

La estrategia también introducirá un modelo de participación más amplio, permitiendo a las organizaciones de toda la cadena de valor aportar su experiencia, perspectiva y apoyo a las prioridades compartidas. Esto otorgará a una mayor parte del sector un papel relevante en la configuración y consecución del crecimiento a largo plazo de la categoría.

La nueva identidad de The Diamond Collective será el nombre público de la organización en la mayoría de los mercados, mientras que el Natural Diamond Council seguirá siendo su entidad jurídica. Este cambio va más allá de una renovación de marca: representa una forma de trabajar más ambiciosa, centrada en el consumidor, basada en evidencias y colectiva por diseño.

Amber Pepper, consejero delegado de The Diamond Collective, declaró:

"Los diamantes naturales se encuentran entre los tesoros más excepcionales de la Tierra, formados a gran profundidad bajo su superficie a lo largo de miles de millones de años. Cada uno es absolutamente único, pero su mayor valor reside en el significado que les otorgamos: las personas, las promesas y los momentos que nunca queremos olvidar".

"Desde que asumí este cargo, he escuchado a personas de todo nuestro sector y de otros ámbitos. Sus perspectivas, su experiencia y su confianza en los diamantes naturales han dado forma a esta estrategia. Lo que he escuchado me transmite una enorme confianza en las oportunidades que tenemos por delante y la clara convicción de que solo podremos aprovecharlas si actuamos unidos".

"The Diamond Collective se basará en esa ambición compartida: llevar la extraordinaria historia de los diamantes naturales al ámbito cultural, reforzar la confianza en lo que los hace únicos e inspirar a una nueva generación a elegirlos. Así es como transformaremos un deseo emocional perdurable en una demanda duradera".

Para más detalles, lea la estrategia completa aquí.

Acerca de The Diamond Collective

The Diamond Collective* es una organización global sin ánimo de lucro, financiada por el sector, dedicada al futuro de los diamantes naturales. Reúne a las personas, las historias y la experiencia que hay detrás de los diamantes naturales para despertar el deseo, proteger la confianza del consumidor y unir a la industria en torno a una ambición compartida: que más personas elijan diamantes naturales con mayor frecuencia.

*The Diamond Collective opera bajo la entidad jurídica Natural Diamond Council.

Sitio web: www.thediamondcollective.world

Instagram: @thediamondcollectiveTikTok: @thediamondcollectiveFacebook: @thediamondcollectiveYouTube: @thediamondcollectiveofficialLinkedIn: @thediamondcollectiveofficialSnapchat: @TheDiamondColX: @TheDiamondCollReddit: @thediamondcollectiveWeChat: 天然钻石协会Weibo: 天然钻石协会Red Note: 天然钻石协会

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