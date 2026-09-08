(Información remitida por la empresa firmante)

-Natural Field amplía su plataforma NF TriSolve al ámbito del bienestar del sueño con soluciones nutracéuticas basadas en la ciencia

SHANGHÁI, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field, proveedor de soluciones de ingredientes nutracéuticos impulsado por la tecnología, anunció la expansión de su plataforma de soluciones nutracéuticas bajo la marca NF TriSolve hacia la categoría de bienestar del sueño, con la introducción de NF TriSolve SleepRestore Complex.

NF TriSolve representa la plataforma de soluciones nutracéuticas de marca de Natural Field, diseñada para transformar la experiencia en ingredientes funcionales, la investigación científica y las capacidades de formulación en soluciones de bienestar específicas para marcas de nutrición a nivel mundial.

La plataforma integra diversas etapas de innovación, incluyendo la estrategia de ingredientes, el desarrollo de formulaciones, la evaluación científica y el apoyo en la aplicación, ayudando a los socios a desarrollar productos diferenciados en categorías de salud emergentes. En lugar de centrarse únicamente en ingredientes individuales, NF TriSolve se basa en la conexión entre necesidades de bienestar específicas, ingredientes funcionales, estrategias de formulación y aplicaciones del producto.

El lanzamiento de NF TriSolve SleepRestore Complex marca la incursión de Natural Field en el creciente mercado del bienestar relacionado con el sueño. Desarrollada mediante un enfoque de innovación orientado a soluciones, la formulación combina múltiples componentes funcionales en un concepto coordinado, diseñado para aplicaciones nutracéuticas enfocadas en el sueño.

Natural Field aplica un enfoque de desarrollo basado en la ciencia a las soluciones NF TriSolve, combinando hallazgos de investigación, experiencia en formulación y consideraciones de aplicación para respaldar el desarrollo de productos nutricionales de nueva generación.

Sobre esta base, Natural Field encargó a Hunter Biotech la realización de estudios adicionales de evaluación preclínica. La investigación asociada abarca evaluaciones a nivel celular, análisis de principios activos y estudios mediante modelos in vitro. Estos estudios tienen como objetivo explorar las características de la formulación, el rendimiento de los ingredientes y el valor potencial de aplicación, proporcionando así respaldo científico para la posterior optimización de la fórmula y el desarrollo del producto.

A través de la plataforma NF TriSolve, Natural Field continúa desarrollando soluciones centradas en categorías clave de bienestar tales como el envejecimiento saludable, la salud articular y la calidad del sueño, al tiempo que satisface la creciente demanda de conceptos de bienestar específicos, alineados con las necesidades cambiantes de los consumidores.

Acerca de Natural Field

Natural Field es un proveedor de soluciones de ingredientes nutracéuticos impulsado por la tecnología, con más de dos décadas de experiencia en la industria mundial de la nutrición y el bienestar.

La empresa se centra en desarrollar soluciones nutricionales diferenciadas mediante investigación científica, tecnologías de formulación avanzadas y plataformas de soluciones de marca propia, incluidas NF co-loading y NF TriSolve.

A través de sus plataformas tecnológicas y su enfoque de innovación orientado a soluciones, Natural Field ayuda a socios de todo el mundo a desarrollar productos en categorías como el envejecimiento saludable, el bienestar del sueño, la nutrición deportiva y otras áreas de la nutrición funcional.

Natural FieldPágina Web:www.natural-field.comwww.naturalfieldinc.comwww.naturalfieldtech.com

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