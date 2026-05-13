(Información remitida por la empresa firmante)

-Natural Field presenta su innovadora solución NFco-Loading para un envejecimiento saludable en Vitafoods Europe 2026

XI'AN, China, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field captó la atención en Vitafoods Europe 2026 al presentar su plataforma liposomal NFco-Loading y NF TriSolve, una fórmula de última generación para un envejecimiento saludable. Diseñada para administrar múltiples compuestos activos simultáneamente, NF TriSolve combina liposomas de coenzima Q10 y NMN con ergotioneína y ácido siálico, ofreciendo un enfoque científico para favorecer la vitalidad celular, la luminosidad y la hidratación de la piel, como se ha demostrado en estudios con pez cebra.

La tecnología patentada NFco-Loading permite la coencapsulación de múltiples principios activos dentro de un único sistema liposomal, mejorando la estabilidad, la dispersibilidad y el potencial sinérgico. Esta plataforma permite a los desarrolladores de formulaciones crear soluciones avanzadas de bienestar y belleza desde el interior con un rendimiento mejorado de los ingredientes.

"En Natural Field, nos centramos en sistemas de administración basados en tecnología que maximizan la eficacia de los principios activos naturales", afirmó el equipo de Natural Field. "NFco-Loading representa una innovación clave para las formulaciones de próxima generación para un envejecimiento saludable".

Durante la exposición, Natural Field colaboró con marcas nutracéuticas globales, expertos en formulación y socios de la industria para explorar las aplicaciones de los sistemas liposomales de carga conjunta en el envejecimiento saludable, el bienestar celular y la salud de la piel. La compañía continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para impulsar la tecnología NFco-Loading y ofrecer soluciones nutracéuticas con respaldo científico.

Acerca de Natural Field

Natural Field es una empresa de ingredientes centrada en la tecnología, especializada en sistemas de administración liposomales e ingredientes nutracéuticos funcionales, que ofrece soluciones integrales de formulación y administración para marcas nutracéuticas globales. Para obtener más información, visite la página web www.natural-field.com.

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