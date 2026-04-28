Natural Field publica los resultados de su investigación sobre la tecnología NFTriSolve®

(Información remitida por la empresa firmante)

- Natural Field publica los resultados de su investigación sobre la tecnología de liposomas de carga conjunta NFTriSolve

XI'AN, China, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field anunció importantes avances en la investigación de su tecnología de liposomas de carga combinada NFTriSolve, con la última formulación de cuatro componentes que demostró un excelente rendimiento en estudios con peces cebra. Esta formulación integra ergotioneína, N-acetilneuraminato, liposomas con carga combinada de coenzima Q10 y liposomas con carga combinada de NMN, lo que representa un enfoque multicomponente con administración mejorada para el antienvejecimiento y la salud de la piel.

Según los resultados del estudio, la fórmula de cuatro componentes NFTriSolve mostró claras ventajas sobre las formulaciones convencionales de un solo ingrediente y de tres componentes, especialmente en la mejora de la luminosidad de la piel, el aumento de la hidratación y los beneficios antienvejecimiento. Estos hallazgos resaltan el valor de combinar ingredientes activos con sistemas de administración avanzados para lograr efectos sinérgicos.

Descubrimientos claves:En las pruebas comparativas de formulación, el sistema de cuatro componentes NFTriSolve superó significativamente a los controles de uno y tres componentes en múltiples indicadores, incluyendo la mejora del tono de la piel, la retención de humedad y el rendimiento antienvejecimiento. Los resultados confirman el fuerte efecto sinérgico que proporciona la integración de múltiples ingredientes en un sistema de liposomas de carga conjunta.

En los estudios comparativos de procesos, el liposoma con carga conjunta de NMN demostró una eficacia superior en el aclaramiento de la piel y el antienvejecimiento en comparación con el NMN utilizado solo. De manera similar, el liposoma con carga conjunta de coenzima Q10 mostró resultados consistentemente mejores en todos los indicadores antienvejecimiento que la coenzima Q10 sola. Estos resultados resaltan la importancia de la tecnología de administración para mejorar la estabilidad, la absorción y la biodisponibilidad general de los ingredientes.

En conjunto, estos hallazgos validan aún más el potencial de la tecnología NFTriSolve para mejorar la salud de la piel, optimizar la biodisponibilidad y favorecer un envejecimiento saludable. El estudio proporciona una base científica para el desarrollo de formulaciones antienvejecimiento de última generación y productos de nutrición funcional.

Natural Field presentará la tecnología NFTriSolve y su amplio portafolio de soluciones innovadoras en Vitafoods Europe 2026. La compañía busca colaborar con socios globales y expertos de la industria para explorar el futuro de la innovación basada en la administración de nutracéuticos y alimentos funcionales.

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