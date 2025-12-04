Natural Honey eleva el cuidado corporal con Skin Expert, con sérum para responder a rutinas más exigentes

Lociones corporales Skin Expert - Natural Honey

Madrid, 4 de diciembre de 2025.-

El cuidado de la epidermis avanza hacia rutinas que priorizan fórmulas eficaces, sensoriales y con ingredientes de calidad, capaces de ofrecer beneficios más allá de la hidratación, como la firmeza o la elasticidad. Como respuesta a esta demanda, Natural Honey presenta Skin Expert, su apuesta por activos de referencia —colágeno, ácido hialurónico y resveratrol— para conseguir una hidratación avanzada

El cuidado corporal ha evolucionado en los últimos años hacia rutinas más completas y de mayor eficacia sensorial. En la actualidad, los consumidores no solo buscan hidratación, sino fórmulas capaces de ofrecer beneficios visibles, texturas agradables y activos de calidad.



Para responder a estas rutinas de cuidado cada vez más exigentes, Natural Honey –marca perteneciente al Grupo Sodalis- fortalece su apuesta por soluciones avanzadas con el lanzamiento de su nueva línea Skin Expert. Se trata de una colección de lociones corporales desarrollada con concentraciones de sérum y activos de referencia en cosmética —colágeno, ácido hialurónico y resveratrol— capaces de ofrecer hidratación prolongada hasta 72 horas.



La familia Skin Expert se compone de tres lociones diseñados para abordar distintas necesidades de la piel, a través de tecnologías cosméticas avanzadas. Todas ellas combinan ingredientes activos de referencia con texturas ligeras o cremosas, y prescinden de aceites minerales, alcohol y colorantes:



• Skin Expert Colágeno (3% sérum). Indicada para todo tipo de pieles, aumenta la hidratación desde la primera aplicación, manteniéndola hasta 72 horas. Su uso continuado mejora visiblemente la firmeza y el tono de la piel, gracias a su combinación de colágeno, tralosa, glicerina y aceite de almendra.



• Skin Expert Hialurónico (3% sérum). Ofrece una hidratación profunda y un acabado aterciopelado, especialmente adecuado para pieles normales y secas. Incluye ácido hialurónico, betaína y glicerina, y refuerza la barrera cutánea para prevenir la sequedad.



• Skin Expert Resveratrol (4% sérum). Recomendada para pieles maduras, mejora la elasticidad y la firmeza, además de proporcionar hidratación de larga duración. Su fórmula vegana integra resveratrol, betaína, glicerina y aceite de almendra, con una textura cremosa que nutre sin dejar sensación grasa.



Inês Uva, Brand Manager de Natural Honey, destaca que "Skin Expert representa la manera en la que Natural Honey entiende hoy el cuidado corporal: fórmulas eficaces, dermatológicamente testadas y con activos de alto valor que acercan al consumidor una experiencia de hidratación más completa, más sensorial y con resultados visibles. El objetivo es seguir ampliando propuestas que combinan innovación accesible y bienestar real para el día a día".



Igualmente, el gasto medio anual en productos de autocuidado y bienestar supera ya los 220 euros por persona en España, lo que lo convierte en el país con mayor gasto de la Unión Europea según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa). Este dato tan significativo refleja el creciente interés por productos que combinen efectividad, sensorialidad y resultados prolongados.



