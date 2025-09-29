NaturalSoft consolida su liderazgo en software médico en España

(Información remitida por la empresa firmante)

NaturalSoft reafirma su posición como líder en software médico en España, ofreciendo soluciones innovadoras que transforman la gestión de clínicas, hospitales y centros sanitarios de diferentes especialidades. Con una amplia trayectoria en el sector, la compañía se distingue por su capacidad de integrar tecnología, seguridad y experiencia de usuario en un ecosistema digital diseñado específicamente para los profesionales de la salud

Líderes en reproducción asistida



Una de las áreas en las que NaturalSoft ha alcanzado un reconocimiento indiscutible es la reproducción asistida. A través de su software especializado VRepro, la compañía, además de estar presente en más de 28 países, ha logrado consolidarse como el proveedor de referencia en este ámbito en el territorio nacional.



Actualmente, la mayoría de las clínicas de fertilidad en España confían en VRepro, un sistema que abarca de manera integral todo el ciclo clínico y de laboratorio. Desde la recogida inicial de datos del paciente hasta la gestión de muestras, tratamientos y resultados, el software ofrece un control exhaustivo y seguro.



Uno de sus principales valores diferenciales es la trazabilidad completa de cada paso del proceso, lo que garantiza no solo la máxima seguridad para los pacientes, sino también el cumplimiento estricto de las normativas nacionales e internacionales. Además, su diseño intuitivo y su capacidad para integrarse con otros sistemas convierten a VRepro en la herramienta más eficiente para laboratorios y profesionales especializados en fertilidad.



El compromiso con la innovación constante ha permitido que VRepro incorpore funcionalidades avanzadas como la integración con sistemas de inteligencia artificial, la conexión con incubadores de última generación, laboratorios, banco de muestras y la generación de informes automáticos que facilitan la toma de decisiones clínicas.



Una oferta completa en software médico

Más allá de la reproducción asistida, NaturalSoft ha desarrollado un ecosistema integral de soluciones médicas que responde a las necesidades de diferentes especialidades y entornos sanitarios.



• NS-Hospital: se trata de una plataforma avanzada para la gestión hospitalaria, diseñada tanto para hospitales individuales como para grupos hospitalarios y residencias de mayores. Incluye módulos de dirección, cuadros de mando con inteligencia de negocio (BI), gestión administrativa, integración con sistemas de imagen médica y herramientas de comunicación digital con pacientes. Gracias a su arquitectura flexible, NS-Hospital facilita la coordinación entre equipos, mejora la eficiencia de los procesos internos y contribuye a elevar los estándares de calidad asistencial.



• NS-Dental: es la solución para clínicas dentales, ya que optimiza tanto la gestión de las historias clínicas como la relación con los pacientes. El software permite un control ágil de las agendas, la facturación, los presupuestos y los tratamientos odontológicos.



• NS-Doctor: se presenta como una solución versátil para consultas médicas y policlínicos de diferentes especialidades. Integra herramientas de telemedicina, así como funcionalidades de interoperabilidad que garantizan una comunicación fluida con otros sistemas clínicos.



Con este portafolio, NaturalSoft se posiciona como una de las pocas compañías capaces de ofrecer un ecosistema completo, cubriendo desde grandes hospitales hasta consultas médicas más pequeñas, con la misma calidad, seguridad y visión de futuro.



Compromiso con la innovación y el futuro

El sector sanitario vive un proceso de transformación acelerado, impulsado por la digitalización, la inteligencia artificial y la necesidad de mejorar la experiencia de los pacientes. En este contexto, NaturalSoft mantiene un firme compromiso con la innovación tecnológica.



La compañía trabaja en el desarrollo de nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial aplicada a la medicina, como el reconocimiento automático de voz para la transcripción de consultas, la generación de informes inteligentes o los sistemas de apoyo a la decisión clínica. Estas tecnologías no solo agilizan el trabajo de los profesionales, sino que también aumentan la precisión y reducen el margen de error.



Otro de los ejes estratégicos de NaturalSoft es la interoperabilidad, entendida como la capacidad de conectar sus sistemas con otras plataformas, laboratorios y servicios externos. Este aspecto resulta esencial en un entorno en el que la colaboración entre diferentes actores sanitarios es clave para garantizar una atención integral y centrada en el paciente.



La experiencia digital es también un pilar central en el desarrollo de sus productos. NaturalSoft pone especial énfasis en diseñar interfaces intuitivas, accesibles y pensadas para que los profesionales puedan centrarse en lo verdaderamente importante: el cuidado de la salud de sus pacientes.



Una visión internacional

Aunque España es su principal mercado, NaturalSoft avanza en la expansión internacional de sus soluciones, con presencia creciente en Europa y Latinoamérica. El objetivo es replicar su modelo de éxito en otros países, contribuyendo a modernizar los sistemas sanitarios y aportando un valor diferencial basado en la innovación, la seguridad y el acompañamiento cercano a cada cliente.



Con una visión global y un fuerte compromiso con el futuro de la salud digital, NaturalSoft consolida su liderazgo en España y se proyecta como una empresa referente en el ámbito internacional del software médico.





