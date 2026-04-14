Naturalsoft impulsa el Portal del Paciente en España con una historia clínica electrónica más avanzada

Portal del Paciente de NS-Hospital - Naturalsoft Solutions S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

La evolución de su software sanitario permite mejorar la historia clínica electrónica, garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la experiencia del paciente

Madrid, 14 de abril de 2026.- El portal del paciente en España se consolida como una herramienta clave dentro del software sanitario moderno, especialmente cuando está integrado en su HIS o EMR para clínicas y hospitales. En este contexto, Naturalsoft Solutions S.L. continúa evolucionando su solución para responder a las nuevas demandas del sector.



La compañía refuerza así un sistema ya implantado, orientado a mejorar la historia clínica electrónica en España, facilitar el acceso a los datos clínicos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.



Portal del paciente integrado en software sanitario

El portal del paciente de Naturalsoft forma parte del ecosistema de software de gestión clínica, lo que permite a los centros sanitarios ofrecer un acceso seguro y directo a la información médica.



Esta solución conecta distintos entornos asistenciales dentro de un mismo sistema HIS hospitalario. El resultado es una historia clínica electrónica interoperable, accesible en tiempo real y sin fragmentación.



HIS (Sistema de Información Hospitalaria) en España: conectividad y eficiencia operativa

El avance del HIS en España pasa por la integración y la interoperabilidad. En este sentido, el sistema permite una comunicación bidireccional entre profesionales y pacientes, alineándose con las tendencias de la digitalización sanitaria en España.



"La clave no es solo digitalizar, sino conectar", explica Sara Nievas, responsable de comunicación de Naturalsoft. "Nuestro software sanitario para clínicas permite que el portal del paciente, el HIS/EMR y las aplicaciones profesionales compartan información en tiempo real".



Preparados para la normativa de datos sanitarios en Europa

La evolución del sistema responde a los nuevos requisitos del entorno regulatorio, incluyendo el futuro Espacio Europeo de Datos de Salud.



Esto permite a los centros cumplir con aspectos clave como:



• Acceso a los datos clínicos por parte del paciente.



• Transparencia en la gestión de la información.



• Seguridad en el tratamiento de datos.



Además, el sistema garantiza el cumplimiento del:



• Reglamento General de Protección de Datos.



• Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.



Ventajas del portal del paciente para clínicas y hospitales

El portal del paciente integrado aporta beneficios clave dentro del software sanitario para clínicas privadas en España:



• Acceso a la historia clínica online: los pacientes pueden consultar su información médica desde cualquier dispositivo, mejorando la experiencia asistencial.



• Sincronización automática: el sistema actualiza en tiempo real: • Informes clínicos.



• Imágenes médicas.



• Recetas electrónicas.



• Telemedicina.



• Facturación.



• Citas.







• Mayor control y seguridad: al tratarse de un HIS con integración nativa, los datos permanecen en el propio centro, reduciendo riesgos y eliminando intermediarios.



Software sanitario en España orientado a la eficiencia

El uso de un software de gestión hospitalaria en España con portal del paciente permite a los centros:



• Reducir la carga administrativa.



• Mejorar la comunicación con el paciente.



• Optimizar procesos clínicos.



• Cumplir con la normativa vigente.



Este enfoque posiciona a Naturalsoft Solutions S.L. como proveedor de software sanitario completo para clínicas y hospitales.



Un aliado en la transformación digital sanitaria

En un contexto donde la interoperabilidad y el acceso a los datos son clave, la evolución del portal del paciente refuerza el papel de Naturalsoft Solutions S.L. como socio tecnológico para el sector.



Su propuesta responde a las necesidades de: clínicas privadas, hospitales y centros especializados que buscan implementar un sistema de historia clínica electrónica en España eficiente, seguro y centrado en el paciente.



Sobre Naturalsoft

Naturalsoft Solutions S.L. desarrolla soluciones de software sanitario en España, especializadas en sistemas de Información hospitalaria, gestión clínica e interoperabilidad, con el objetivo de impulsar la digitalización del sector y mejorar la eficiencia asistencial.

Contacto

Emisor: Naturalsoft

Nombre contacto: Sara Nievas

Descripción contacto: Naturalsoft / Marketing Communications Manager

Teléfono de contacto: 958 542015