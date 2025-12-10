Naturalsoft transforma la gestión sanitaria con una mirada internacional

Doctores consultando los datos en NS-Hospital - freepik

Granada, 10 de diciembre de 2025.-

Naturalsoft, líder en soluciones de software médico para la gestión hospitalaria y de centros de salud, cierra el año con resultados sobresalientes y se prepara para afrontar nuevos retos con innovación y compromiso

Fundada por José Ramal con la misión de simplificar procesos y potenciar la productividad en el sector sanitario, Naturalsoft ha consolidado un año de crecimiento sostenido y expansión internacional. Durante 2025, la compañía ha reforzado su liderazgo en software médico.



Este año marca un punto de inflexión para Naturalsoft: la compañía no solo ha crecido, sino que ha evolucionado. Con una estrategia sólida de expansión global, la empresa se prepara para afrontar los desafíos y oportunidades que ofrecen los mercados internacionales más estratégicos.



"2025 ha sido un año clave: Naturalsoft ha innovado, reforzado la confianza de los clientes nacionales e internacionales, y dado un paso firme hacia la globalización", afirma Sara Nievas, responsable de comunicación.



Claves de la expansión

La internacionalización de Naturalsoft no es fruto del azar, sino el resultado de una estrategia sólida basada en tres pilares: innovación constante, accesibilidad e interoperabilidad de sus soluciones, y adaptación a los requerimientos legales de cada país.



2025 ha sido un año decisivo para Naturalsoft. La compañía ha dado un salto cualitativo incorporando nuevas funcionalidades que acercan a los profesionales sanitarios los últimos avances tecnológicos. Estas mejoras han potenciado la usabilidad y la experiencia de usuario, permitiendo una toma de decisiones más ágil, precisa y centrada en las personas.



Además, Naturalsoft ha trabajado para unificar la identidad de todos sus productos y fortalecer su ecosistema digital con herramientas como la App del médico, la App del paciente, el Portal de Muestras Criopreservadas, soluciones de Telemedicina y cuadros de mando para directivos. El objetivo: ofrecer una experiencia coherente y conectada entre médico-paciente en todos los mercados donde opera.



Con estos avances, Naturalsoft consolida su posición como referente mundial en software médico, reafirmando su compromiso con la calidad, la seguridad y la excelencia tecnológica que la distinguen desde hace más de 40 años.



Sobre Naturalsoft

Naturalsoft es una compañía especializada en el desarrollo de soluciones informáticas para el sector sanitario. Con productos como NS-Hospital, NS-Doctor, NS-Dental y VRepro, la empresa ofrece un HIS altamente configurable, con funcionalidades integrales para la gestión médica. Además, cuenta con un amplio ecosistema de herramientas que fortalecen la comunicación entre médicos y pacientes, y optimizan los procesos clínicos.







