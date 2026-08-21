naturFIJO PRO permite a autónomos y negocios llamar desde el móvil mostrando su número fijo - Naturmovil

(Información remitida por la empresa firmante)

La solución de Naturmovil integra una numeración fija y una móvil en una sola tarjeta SIM y permite realizar llamadas desde el smartphone mostrando al destinatario el número fijo del negocio.

Madrid, 21 de agosto de 2026.- La movilidad forma parte del día a día de muchos autónomos, profesionales y pequeños negocios. Cada vez es menos habitual permanecer durante toda la jornada junto a un teléfono fijo, pero conservar una numeración geográfica continúa siendo importante para numerosas actividades profesionales.

Un número fijo puede aportar continuidad, proximidad e identidad comercial, especialmente cuando lleva años siendo utilizado por clientes, proveedores y colaboradores.

Con este objetivo, Naturmovil ofrece naturFIJO PRO, una solución que permite integrar una numeración fija y una numeración móvil en una sola tarjeta SIM y utilizar ambas desde un mismo smartphone.

La principal diferencia de esta solución se encuentra en las llamadas salientes: cuando el profesional realiza una llamada desde su teléfono móvil, el destinatario visualiza el número fijo del negocio.

El número fijo del negocio, también fuera de la oficina

Tradicionalmente, utilizar un número fijo ha implicado estar vinculado a una instalación concreta, una oficina, un comercio o un despacho.

Sin embargo, la realidad profesional ha cambiado. Autónomos y pequeñas empresas trabajan desde diferentes ubicaciones, realizan desplazamientos, visitan clientes o necesitan continuar atendiendo sus comunicaciones cuando se encuentran fuera de su establecimiento habitual.

naturFIJO PRO permite que el profesional lleve consigo su numeración fija en el teléfono móvil.

Las llamadas dirigidas tanto al número fijo como al número móvil llegan a una única tarjeta SIM, evitando la necesidad de utilizar dos teléfonos diferentes para atender las comunicaciones de la actividad.

Cuando el usuario necesita realizar una llamada, puede hacerlo desde el mismo smartphone mostrando al destinatario la numeración fija profesional.

Mantener una identidad comercial reconocible

Para muchos pequeños negocios, el número de teléfono forma parte de su identidad.

Puede aparecer en la página web, tarjetas de visita, directorios profesionales, vehículos comerciales, documentación, redes sociales o diferentes canales de atención al cliente.

Utilizar posteriormente diferentes números móviles para contactar con los clientes puede dificultar esa identificación y generar dudas sobre quién está realizando la llamada.

naturFIJO PRO permite mantener una referencia telefónica estable y reconocible mientras el profesional gana libertad para trabajar desde diferentes lugares.

De esta manera, el smartphone se convierte en una herramienta de trabajo más flexible sin obligar al negocio a renunciar a su número fijo habitual.

Una solución pensada para profesionales que necesitan movilidad

El servicio puede resultar especialmente útil para autónomos y pequeños negocios cuya actividad requiere realizar desplazamientos o que no necesitan permanecer permanentemente en una oficina o establecimiento.

Profesionales de servicios, técnicos, instaladores, pequeños comercios, despachos o trabajadores autónomos pueden atender las llamadas dirigidas a su número fijo desde un teléfono móvil y continuar utilizando esa numeración como referencia ante sus clientes.

La finalidad es combinar dos necesidades que hasta ahora no siempre resultaban fáciles de compatibilizar: movilidad e identidad profesional.

Dos numeraciones en una sola tarjeta SIM

Con naturFIJO PRO, el usuario dispone de una numeración fija y una numeración móvil asociadas a una misma tarjeta SIM.

Esto permite recibir en un único smartphone las llamadas realizadas a cualquiera de los dos números.

La particularidad del servicio se encuentra en la configuración de las llamadas salientes, que permite mostrar la numeración fija del profesional o del negocio.

naturFIJO PRO se presta sobre cobertura Movistar.

El resultado es una solución sencilla para el usuario: un smartphone, una tarjeta SIM y dos numeraciones con funciones diferenciadas.

Atención profesional sin perder movilidad

La posibilidad de utilizar el número fijo desde un smartphone facilita que un pequeño negocio continúe atendiendo sus comunicaciones cuando el responsable se encuentra fuera de su ubicación habitual.

Un profesional puede desplazarse, visitar a un cliente o trabajar desde otro lugar y seguir recibiendo las llamadas realizadas al número fijo de su actividad.

Cuando necesita devolver una llamada, puede hacerlo desde el mismo teléfono mostrando nuevamente su número fijo.

Esto permite mantener una comunicación más uniforme y reconocible con clientes, proveedores y colaboradores.

Tecnología acompañada de atención humana

Naturmovil combina naturFIJO PRO con un modelo de atención directa por teléfono y WhatsApp.

Antes de tramitar el alta, su equipo explica el funcionamiento del servicio y ayuda al profesional a comprobar si la solución se adapta a las necesidades de su actividad.

La compañía apuesta por simplificar la contratación y mantener una atención accesible durante el proceso de activación y en la posterior utilización del servicio.

En un mercado en el que numerosos procesos se han automatizado, Naturmovil mantiene como uno de sus principios que el cliente pueda resolver sus dudas hablando directamente con una persona.

Telecomunicaciones adaptadas a autónomos y pequeños negocios

naturFIJO PRO forma parte de las soluciones de Naturmovil para profesionales, junto con otros servicios de telefonía móvil, fibra óptica y conectividad.

La compañía busca ofrecer alternativas adaptadas a situaciones concretas, especialmente para autónomos y pequeñas empresas que necesitan herramientas sencillas y una atención cercana.

Con naturFIJO PRO, el profesional puede aprovechar la movilidad de un smartphone sin renunciar a que sus clientes continúen identificándolo mediante el número fijo de su negocio.

Las características comerciales y la disponibilidad del servicio pueden consultarse directamente con Naturmovil.

Sobre Naturmovil

Naturmovil es una operadora española de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía móvil, fibra óptica, fibra y móvil y soluciones de fijo en el móvil para particulares y profesionales. Su modelo se basa en servicios comprensibles, contratación sencilla y atención directa por teléfono y WhatsApp.

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