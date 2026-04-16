Navarra y Hithium firman el compromiso de inversión de su planta de baterías en un acto junto al Presidente Sánchez

La Presidenta Chivite y el fundador y CEO de Hithium, Jeff We, ratifican en un encuentro esta inversión en un sector estratégico, que supondrá 405 millones y 700 empleos

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 16 de abril de 2026/PRNewswire/ -- La Presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, se ha reunido este miércoles con representantes de la empresa china de energía Hithium, en el marco del viaje de trabajo de la delegación navarra a China que está teniendo lugar estos días. Durante el encuentro con el fundador y CEO de Hithium, Jeff We y en presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha procedido a la firma de un acuerdo entre el Ejecutivo foral y la empresa china para avanzar en "el desarrollo, construcción y operación" de la futura gigafactoría de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

La futura fábrica supone una inversión de más de 405 millones de euros, e implicará la creación de 700 empleos directos.

El texto señala en este sentido que esta iniciativa supondrá "una contribución sustancial a la transición energética verde de Europa, al tiempo que reforzará la sólida cooperación económica y comercial entre China y España".

Durante el encuentro, la Presidenta Chivite ha incidido en que, "aunque todavía quedan pasos y detalles por concretar", la inversión "va a materializarse en la Comunidad, lo que supone una buena noticia para todos los navarros y navarras". Ha adelantado asimismo que la previsión de la empresa es que pueda empezar a producir en el año 2027.

Chivite ha destacado además que Navarra tiene experiencia en la materialización de proyectos extranjeros, y ha remarcado la seriedad de la Comunidad a la hora de trabajar, la cercanía de las instituciones y el fortalecimiento de los ecosistemas navarros que suponen estas inversiones.

Por su parte, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha remarcado que el acuerdo alcanzado ha sido resultado de una "labor intensa de más de tres años de contacto directo, de siete visitas de los representantes chinos a Navarra y de cuatros viajes a China de delegaciones del Ejecutivo foral". En este sentido, ha destacado que la Comunidad ha sido escogida para este proyecto por su ecosistema industrial, en concreto, "los servicios de ingeniería que ofrece, su nivel de centros tecnológicos, servicios industriales, capacitación, universidades y formación profesional".

En la reunión, además de la delegación navarra, ha participado por parte de la compañía el doctor Qi Tang, director de Estrategia de Hithium, que ha afirmado que el acuerdo marca un "hito" en la inversión de la empresa china en Navarra. Tang ha valorado así positivamente las relaciones entre China y España, y ha manifestado la intención de Hithium de poner en marcha el proyecto "tan pronto como sea posible".

"Creemos que tanto Navarra como España ofrecen la atmósfera comercial correcta para nosotros y para otras compañías chinas para desarrollar sus negocios en Europa", ha explicado, al tiempo que ha mostrado su confianza en que el proyecto de la futura fábrica de baterías en Navarra "será muy exitoso".

Asimismo, Tang ha destacado que una de las razones para la elección de Navarra ha sido la "eficiencia de las autoridades navarras en el proceso", así como el "fuerte apoyo" mostrado por las mismas durante la toma decisiones.

Relación entre Navarra y Hithium

El pasado noviembre, durante la anterior misión comercial que realizó el Gobierno de Navarra a China, la Presidenta Chivite pudo visitar también las instalaciones de la empresa en Chongqing. Posteriormente, este marzo la compañía china anunció su intención de construir una gigafábrica en Navarra, destinada tanto a la fabricación de celdas como al ensamblaje de sistemas de almacenamiento en baterías estacionarias, con una inversión total de 400 millones de euros.

En esta misma línea, se celebró también el pasado 10 de marzo una reunión en el Palacio de Navarra entre la Presidenta Chivite, el consejero Irujo, el director de inversiones de Hithium Energy Storage, Hao Wang, y la directora legal de la compañía Lily Lu.

Hithium

Hithium es una empresa china fundada en el año 2019, con sede en Xiamen. Cuenta con instalaciones de producción de baterías en Xiamen, Chongqing y Heze en China y Dallas en EEUU. La nueva fábrica supondrá por tanto la segunda ubicación de esta empresa fuera de China, y la primera en la Unión Europea.

La compañía energética china está especializada en concreto en sistemas de almacenamiento de energía estacionaria (BESS), y cuenta con múltiples centros de I+D+i y plantas de producción. En la actualidad, está posicionándose entre los principales actores globales del sector de baterías de gran escala para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios públicos. Se trata de la empresa líder en este sector en China, y la número dos del mundo.

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