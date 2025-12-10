En Navidad aumentan las estafas: por qué se necesita protección ante la IA, según Allianz Partners

En Navidad aumentan las estafas digitales - Banco de imágenes

Según McAfee, el 36 % de los consumidores sufre fraude en estas fechas, haciendo imprescindible la protección digital y los seguros ciber

Madrid, 10 de diciembre de 2025.- Con la llegada de la Navidad y el incremento de compras online y regalos tecnológicos, los usuarios se enfrentan a un escenario de riesgo digital más elevado que nunca. Según el último Allianz Risk Barometer, el ciberriesgo es la principal amenaza actualmente, impulsado por la creciente sofisticación de estafas digitales y el uso de inteligencia artificial (IA) para engañar a los consumidores.



Durante las fiestas navideñas, los ciberdelincuentes aprovechan el aumento del tráfico online para desplegar técnicas más avanzadas, entre ellas tiendas falsas creadas con IA, imitaciones de pequeños comercios locales o mensajes falsos de seguimiento de paquetes. Según McAfee, el 36% de los consumidores fue víctima de una estafa de compras online durante la temporada navideña en 2024, demostrando la gravedad del problema y su impacto directo en los usuarios.



Al mismo tiempo, los regalos tecnológicos, como smartphones, tablets, relojes inteligentes, juguetes conectados o dispositivos domésticos, se convierten en nuevas puertas de entrada para ataques si no se configuran correctamente. Contraseñas débiles, falta de actualizaciones o ausencia de herramientas de protección aumentan el riesgo para las familias.



Aunque existen soluciones preventivas como antivirus, VPN o gestores de contraseñas, la mayoría de los usuarios reconoce que estas herramientas están dispersas y que resulta difícil saber cómo aplicarlas correctamente para una protección real. Aquí es donde entran en juego las soluciones integradas de seguridad digital y los seguros ciber, que combinan tecnología preventiva, asistencia experta e indemnización económica en caso de fraude.



Soluciones como Allyz Cyber reúnen en un solo lugar funciones como la navegación segura, la protección de identidad, el control parental, los antivirus, VPN y un seguro que cubre pérdidas económicas por incidentes cibernéticos. Este tipo de herramientas permite a los usuarios disfrutar de la tecnología navideña con tranquilidad, incluso cuando las amenazas evolucionan con rapidez gracias a la IA.



Cristina Rosado, Head Comercial de la línea de Dispositivos Móviles y Riesgo Digital (MDDR), destaca: "La realidad es que nadie está completamente a salvo. Por eso, en Allianz Partners creemos que la clave está en combinar concienciación y protección, ofreciendo a las personas herramientas prácticas que les permitan navegar en el mundo digital con confianza y seguridad".



