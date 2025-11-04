La Navidad llega a Miramar con la inauguración del ‘Poblado de los Sueños’

La campaña navideña arranca el próximo viernes 7 de noviembre a las 19 horas con un gran desfile y la apertura de ‘El Poblado de los Sueños de Navidad’. Además de la visita a Papá Noel al tradicional poblado, el centro comercial propone un programa para toda la familia repleto de talleres, teatros navideños, pasacalles y bailes bajo cañones de nieve hasta el día 5 de enero

La ilusión de niños y de adultos será atendida por Santa Claus hasta el 24 de diciembre. A partir del 26 de diciembre serán sus majestades los Reyes Magos los encargados de atender las peticiones de los visitantes

Fuengirola (Málaga), 4 de noviembre de 2025.- El centro comercial Miramar da la bienvenida a la Navidad con ‘El poblado de los sueños de Navidad’. Desde el 7 de noviembre y hasta el 5 de enero el complejo malagueño hace una propuesta para toda la familia cargada de actividades en torno a la ilusión y los sueños con teatros navideños durante los fines de semana y distintos talleres infantiles. Una extensa programación que se extiende en el tiempo durante casi dos meses para vivir el espíritu navideño.

La primera parte del programa de actividades navideñas diseñada por Miramar arrancará el viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas con un pasacalle en la galería del centro comercial. El desfile navideño será el encargado de marcar el inicio de la Navidad en el centro comercial. A la par, mil afortunados tendrán acceso en exclusiva al Teatro de Inauguración de la Navidad de Miramar en la Terraza. Un evento único y con plazas limitadas, que se pueden conseguir participando mediante el sorteo que el centro ya tiene activo en las redes sociales.

A partir del sábado 8 de noviembre, las familias podrán visitar a Papa Noel adentrándose en un pasaje de luz y fantasía para recuperar la energía perdida de la Navidad. La aventura ‘El poblado de los Sueños de la Navidad’ tiene su inicio en el “recibidor de los sueños” y todos los visitantes se convertirán en imprescindibles para que la magia de la Navidad no se pierda. Con la ayuda de Papá Noel, la ‘Fábrica de los Sueños’ volverá a ponerse en funcionamiento siempre que las familias se sumen al esfuerzo de mantener vivos los sueños de la Navidad.

Desde el centro comercial Miramar reconocen que la ilusión depositada en cada nueva campaña navideña se va incrementando. Según Sandra Iglesias, directora de Marketing de Miramar: “cada año trabajamos para mejorar la experiencia de nuestros visitantes. El tradicional poblado ya se ha hecho un hueco entre nosotros y este año volvemos a poner el listón muy alto con talleres infantiles, bailes, teatrillos, todo para que perdure la ilusión de la Navidad. Invitamos a todos, niños y adultos, a participar en una Navidad mágica en Miramar”.

Durante todo el mes de noviembre y hasta el día 24 de diciembre, además de visitar a Santa Claus, los más pequeños podrán desarrollar su creatividad a lo largo de la semana en los talleres de los sueños, que presentan un espacio onírico en el que no existe límite para la imaginación. Todos los viernes y durante el fin de semana se pone en marcha el taller de construcciones de ensueño, juegos y diversión soñada. El plan se completa con otra de las actividades planificadas para los sábados, los teatrillos navideños. Miramar invita una Navidad más a disfrutar de tiempo de calidad en familia, viviendo el entretenimiento y el ocio con la mirada puesta en los sueños.

Todas las actividades propuestas por el centro comercial Miramar son gratuitas. Para no perderse ninguna actividad el centro comercial recomienda realizar reserva anticipada organizando el ocio y el entretenimiento. Ya pueden reservar la participación a través de la APP de Miramar y acudir a la web para conocer los horarios de la programación.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

