La Navidad en Marbella 2025 se digitaliza

Por primera vez, la Navidad en Marbella 2025 contará con una programación completamente digitalizada y accesible desde un único punto: la nueva guía interactiva creada por la plataforma marbellí TeVienes. Entre el 1 de diciembre y el 7 de enero de 2025, residentes y visitantes podrán consultar en una sola página todos los planes navideños de la ciudad y su entorno, desde las galas y cenas especiales de Nochebuena y Nochevieja hasta los actos oficiales del Ayuntamiento, campamentos infantiles, conciertos, mercadillos y espectáculos familiares.

La guía funciona como un hub navideño que centraliza la información de Marbella y de municipios cercanos en la Costa del Sol, como San Pedro, Estepona o la zona de Villa Padierna. El proyecto tiene como objetivo concentrar en un solo lugar toda la oferta navideña, incluyendo precios, localizaciones y horarios de cada actividad.

De las ferias tradicionales a una Navidad completamente digital

TeVienes ha impulsado en los últimos años la digitalización de distintas celebraciones locales, entre ellas las ferias de San Bernabé, San Pedro, Ojén y otros festivales, mediante páginas interactivas con mapas, galerías y fichas de eventos. Ahora, la plataforma amplía su alcance para abarcar todo el periodo navideño, desde el inicio de diciembre hasta después de la festividad de Reyes.

Según explica el co-fundador de TeVienes, Santi Esteban, las guías interactivas han tenido una alta aceptación entre la ciudadanía y los visitantes al reunir en un único espacio toda la información de ferias y festivales. Esteban subraya que este formato se ha consolidado como una referencia tanto para el público general como para los motores de búsqueda y asistentes basados en inteligencia artificial, que encuentran en estas páginas datos estructurados sobre eventos, lugares, artistas, fechas y precios.

Contenidos de la guía Navidad Marbella 2025

La nueva guía de Navidad Marbella 2025 recoge de forma estructurada los principales planes de la temporada festiva:

-Mercadillos de Navidad y bazares solidarios.

-Encendidos de luces y espectáculos luminosos.

-Conciertos, musicales y tributos para distintos públicos.

-Actividades y fiestas infantiles, incluidas visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, ludotecas y campamentos.

-Cenas especiales y galas de Nochebuena y Nochevieja en hoteles y restaurantes de la zona.

-Propuestas para familias, parejas, grupos de amigos y empresas.

Cada ficha de evento incluye información sobre horarios, tipo de actividad, rango de precios, ubicación exacta y enlace para ampliar detalles o gestionar reservas. Un mapa interactivo permite visualizar de manera rápida los distintos puntos donde se desarrolla la programación —palacio de congresos, avenidas, hoteles, espacios infantiles, entre otros—, mientras que el calendario organiza las actividades día a día.

La guía integra además los espacios y agentes relacionados con la Navidad marbellí, como el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, Avenida del Mar, ludotecas, hoteles y personajes emblemáticos como Papá Noel o los Reyes Magos, que aparecen asociados a los eventos correspondientes.

Fin del PDF estático y salto al formato interactivo

El lanzamiento de esta página supone un cambio de paradigma respecto al modelo tradicional de programas en papel o PDFs descargables. En lugar de documentos estáticos, la programación navideña pasa a un formato interactivo y dinámico, adaptado a la consulta desde teléfonos móviles y otros dispositivos.

La página se actualiza de forma continua a medida que el Ayuntamiento, los espacios y los promotores confirman nuevos actos, modifican horarios o comunican aforos completos. La versión publicada refleja siempre la última información disponible, con la fecha de actualización indicada en la propia web.

Esteban destaca que esta evolución elimina la dependencia del PDF, considerado durante años un intento fallido de sustituir al programa en papel, y lo reemplaza por una herramienta viva que permite incorporar nuevos eventos, cambios y contenidos multimedia sin necesidad de redistribuir documentos.

Marbella 2.0: una Navidad que se proyecta al mundo digital

La digitalización íntegra de la Navidad se enmarca en una visión de “Marbella 2.0”, basada en la modernización de la comunicación de eventos y en la proyección internacional de la ciudad a través de plataformas digitales.

Gracias a esta iniciativa, cualquier persona interesada en la Navidad en Marbella —ya resida en la ciudad o planifique su viaje desde el extranjero— puede acceder a una panorámica completa de la oferta: mercadillos, conciertos, actividades infantiles, galas de lujo como la Nochevieja en Villa Padierna o cenas temáticas en hoteles de cinco estrellas.

TeVienes consolida así su posición como plataforma de referencia para la agenda cultural y festiva de Marbella y su entorno, extendiendo un modelo de guía interactiva que ha demostrado su eficacia en ferias y festivales locales al periodo navideño. Con Navidad Marbella 2025, la programación deja atrás el papel y el PDF para convertirse en una experiencia plenamente digital, organizada y accesible desde cualquier parte del mundo.

