La NCCN personaliza la mejora del cuidado mundial del cáncer para el Día Mundial contra el Cáncer (1)

La alianza sin ánimo de lucro está detrás de las directrices de oncología de estándar de oro y comparte historias sobre las conexiones personales del cáncer que inspiran a muchos dentro de la organización.

La comunidad oncológica global mira el impacto de la COVID-19 en el cuidado del cáncer el año pasado.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 4 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- La National Comprehensive Cancer Network(®) (NCCN [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=1566782863&u...](®)) - una alianza de los principales centros de cáncer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=396185926&u=...] de Estados Unidos - se une a personas y organizaciones de todo el mundo para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=2474219039&u...] cada 4 de febrero. El Día Mundial contra el Cáncer 2021 está dedicado a la valentía y los logros de las personas que viven con cáncer y sus familias, además de a los cuidadores, proveedores de atención médica, investigadores, defensores y otros voluntarios, y solicita la unión de todos para ayudar a salvar vidas de esta enfermedad. Los esfuerzos del Día Mundial contra el Cáncer de 2021 están dirigidos por la Union for International Cancer Control (UICC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=730007538&u=...]), de la cual la NCCN es miembro. El tema "I Am and I Will [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=2529826398&u...]" integra el extraordinario espíritu y la fuerza de la comunidad del cáncer. Para el año 2021, los empleados de la NCCN participaron en un reto de 21 días [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=4149237475&u...] de duración para familiarizarse con la atención del cáncer, al compartir una mirada sobre cómo las vidas de los diferentes miembros del personal se han visto afectadas directamente por el cáncer.

https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

"Las directrices de la NCCN no son solo el estándar reconocido para la dirección clínica y la política en la atención del cáncer y las pautas de las prácticas clínicas más completas y actualizadas disponibles en cualquier área de la medicina; también son una representación de cómo queremos ser con nuestros seres queridos y que nos traten a nosotros ", comentó Robert W. Carlson, consejero delegado de la NCCN. "Las directrices de la NCCN y los recursos relacionados son elaborados por paneles multidisciplinarios de expertos líderes para cada tipo de cáncer, apoyados por nuestro personal dedicado. Nuestro trabajo de ayuda a los pacientes a vivir una vida mejor es más que un trabajo; es una vocación. Esto es más evidente que nunca en las numerosas historias personales que nuestro personal envió para su inclusión en nuestro desafío del Día Mundial contra el Cáncer".

Las NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=2906218301&u...](®)) son recursos gratuitos que ayudan a elevar los estándares de la atención del cáncer en todo el mundo. Las recomendaciones basadas en evidencias e impulsadas por medio de un consenso tienen como objetivo garantizar que todos los pacientes reciban los servicios preventivos, de diagnóstico, de tratamiento y de apoyo que tienen más probabilidades de poder llegar a conseguir resultados óptimos. En el año 2020 se descargaron más de 11,7 millones de veces en todo el mundo. Las NCCN Guidelines® actualmente cubren 79 temas diferentes y existen en varias formas en 50 idiomas diferentes.

En los últimos 12 meses, la NCCN ha trabajado para mantener y optimizar la calidad de los cuidados del cáncer durante la pandemia de la COVID-19 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=2235923991&u...]. Este trabajo incluye las directrices de vacunación de personas con cáncer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=2570157926&u...]; una declaración [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=2374385530&u...] de múltiples organizaciones en la que se habla de la importancia de poner en marcha un control de seguridad y recomendaciones sobre el cáncer y su tratamiento; las mejores prácticas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056171-1&h=2079325754&u...] para mantener a los pacientes y personal seguros de la infección; además de información del tratamiento modificado y cuidados de apoyo.

El doctor Cary Adams, consejero delegado de UICC, explicó: " La COVID-19 ha afectado al control del cáncer a nivel mundial y la respuesta de la comunidad del cáncer ha sido extraordinaria, incluso diríamos que heroica. Este año, más que nunca, se deben celebrar los logros en el Día Mundial contra el Cáncer. Apuntemos todos que en 2021 hay que reenfocar nuestros esfuerzos colectivos en lo que respecta a los desafíos a largo plazo planteados por el cáncer para todos los países del mundo. Debemos prevenir más, diagnosticar antes y garantizar que todas las personas que viven con cáncer tengan acceso al tratamiento de calidad que ellos necesitan".

