La NCCN reconoce a los líderes que ayudan a ampliar el acceso a recursos para la atención del cáncer (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-La NCCN anuncia sus premios anuales para honrar a los líderes que ayudan a ampliar el acceso a recursos esenciales para la atención del cáncer

La National Comprehensive Cancer Network (NCCN) reconoce a las personas cuyo liderazgo, compromiso y dedicación ayudaron a la NCCN a abrir nuevos caminos para definir y promover una atención y prevención del cáncer de calidad, eficaz, equitativa y accesible durante el último año.

PLYMOUTH MEETING, Pa. y ORLANDO, Fla., 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La National Comprehensive Cancer Network (NCCN), una alianza sin ánimo de lucro de los principales centros oncológicos, celebra un año récord en la ampliación del alcance de los recursos esenciales para la atención del cáncer, rindiendo homenaje a algunas de las personas destacadas que han ido más allá de lo exigido en el apoyo a la misión de la NCCN.

Durante la reciente Conferencia Anual NCCN 2026 celebrada en Orlando, Florida, la NCCN reconoció a personas destacadas de todas las instituciones miembros de la NCCN, otras organizaciones oncológicas y de su propio personal.

"La NCCN continúa evolucionando para satisfacer las necesidades de la comunidad oncológica mundial. Gracias al trabajo de nuestros más de 2.000 expertos de instituciones miembro en paneles de guías, cientos de miembros de comités de instituciones miembro, nuestros miembros de la coalición y organizaciones colaboradoras, junto con nuestro personal, logramos impactar y mejorar la atención de las personas en riesgo de padecer cáncer, que lo enfrentan o que viven con él", afirmó la doctora Crystal S. Denlinger, consejera delegada de la NCCN. "Cada año, entregamos premios en reconocimiento a quienes han demostrado liderazgo, compromiso y dedicación a nuestra misión y labor. Este reconocimiento nos permite destacar el increíble esfuerzo de todos aquellos que hacen posible nuestros programas. Me enorgullece enormemente reconocer a los galardonados de 2026 y agradecerles su apoyo incondicional".

Los premios de 2026 incluyeron:

Premios a la contribución destacada

Timothy Kubal, MD, MBA, Moffitt Cancer Center

Tara Sanft, MD, Hartford HealthCare (previously with Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital)

Este premio se otorga a personas que superan las expectativas y brindan un servicio ejemplar gracias a su pasión por mejorar la atención de las personas con cáncer. Durante la última década, el doctor Kubal ha realizado importantes contribuciones en múltiples comités, conferencias y eventos de la NCCN, demostrando un profundo nivel de experiencia y compromiso con la organización. Forma parte del Comité de Mejores Prácticas de la NCCN, donde fue copresidente durante seis años, y dirigió el Grupo de Trabajo sobre Eficiencia en Infusiones, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de un conjunto de herramientas para la administración de tratamientos oncológicos en el ámbito ambulatorio. Asimismo, participa activamente en el Panel de Guías de Práctica Clínica en Oncología (Guías NCCN) para la Enfermedad Tromboembólica Venosa Asociada al Cáncer y en la Junta Directiva de la NCCN.

La doctora Sanft fue homenajeada por su dilatada trayectoria en los paneles de las Guías NCCN para la Supervivencia Oncológica, donde fue presidenta, y en la Oncología para Adolescentes y Adultos Jóvenes. Participó activamente en seis subcomités que formularon recomendaciones sobre diversos temas, desde estilos de vida saludables e inmunizaciones hasta fatiga y trastornos del sueño. Asimismo, contribuyó a las iniciativas políticas y de defensa de los pacientes trabajando en la Ley Integral de Supervivencia Oncológica y en el Grupo de Expertos en Estándares Nacionales de Supervivencia Oncológica, lo que culminó en una publicación que sirvió de base para establecer parámetros de calidad en la atención médica.

Premios a la Excelencia en la Participación

Thomas W. Flaig, MD, University of Colorado Anschutz Cancer Center

Gregory J. Riely, MD, PhD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Este premio reconoce a los miembros de los paneles de las Guías de la NCCN que ejemplifican el liderazgo, la iniciativa y el compromiso con el desarrollo de guías basadas en la evidencia, respaldadas por el criterio de expertos. El doctor Flaig ha presidido el Panel de las Guías de la NCCN para el Cáncer de Vejiga y Pene desde 2017. Se le encomendó la revisión de nuevos datos relevantes y las aprobaciones de la FDA en los últimos años, guiando al panel de expertos durante incontables horas de deliberación. Se aseguró de que se escucharan las diversas voces del panel y de que todas las recomendaciones fueran reflexivas y se centraran en la atención multidisciplinaria, con el paciente como prioridad.

El doctor Riely preside el Panel de Guías de la NCCN para el Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas, Mesotelioma, Timomas y Carcinomas Tímicos. Es reconocido por su profundo conocimiento, su capacidad para conceptualizar información compleja para las Guías de la NCCN y su apertura a diversas perspectivas, fomentando así un verdadero consenso. Tanto el Dr. Flaig como el Dr. Riely han participado en las iniciativas globales de la NCCN, incluyendo la colaboración con la Coalición Africana contra el Cáncer para adaptar las Guías de la NCCN al África subsahariana y otras regiones con distintos niveles de recursos.

Premios Socios en la Atención

Coalición Africana contra el Cáncer (ACC) Aceptado por Kunuz Abdella, MD, MSc , Secretaría de la Coalición Africana contra el Cáncer (ACC)

Programa Global de la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) Aceptado por Anu K. Agrawal, MD, vicepresidenta de Apoyo Global contra el Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer

Doctor Kanan Alshammari, MBChB, director del Centro Regional de Coordinación para Oriente Medio y Norte de África (MENA)-NCCN

El premio "Socio en la Atención" se otorga a una entidad o persona ajena a la NCCN que haya colaborado estrechamente con ella para ampliar nuestro alcance e impactar positivamente la vida de las personas que viven con cáncer o que lo han superado. Los galardonados de 2026 representan a tres organizaciones que han sido fundamentales en los esfuerzos globales de la NCCN para promover una atención oncológica de alta calidad y valor en todo el mundo, con especial atención a los entornos con recursos limitados.

ACC y ACS colaboran con NCCN desde 2017 para ampliar el acceso a la atención médica en África subsahariana. Esta misión compartida combina el liderazgo regional con un compromiso constante para mejorar los resultados en un amplio rango de disponibilidad de recursos. Juntas, las organizaciones han publicado —y siguen actualizando— 57 adaptaciones internacionales de las Guías de NCCN para África subsahariana, que abarcan más del 85 % de la carga oncológica de la región. Las guías han sido respaldadas por 9 ministerios de salud, institutos nacionales de cáncer y centros de referencia terciaria de toda la región, y han sido descargadas más de 120.000 veces por más de 76.000 usuarios únicos.

El Centro de Coordinación Regional MENA-NCCN ha liderado los esfuerzos para mejorar la atención médica en la región durante más de una década. Como director del centro, el doctor Alshammari ha colaborado con expertos regionales en la adaptación semestral de 13 guías de la NCCN. Bajo su liderazgo, el conocimiento y la aplicación de estas adaptaciones en la región han aumentado significativamente. Asimismo, ha comenzado a publicar sobre los resultados de la atención médica basada en la concordancia con las guías adaptadas a la región MENA, presentando su trabajo en congresos internacionales y demostrando los beneficios de la adhesión a las guías en Arabia Saudita.

Premios a los Principales Colaboradores

NCCN también reconoció a cuatro miembros del personal que fueron colaboradores clave durante el año. Estos empleados fueron nominados y elegidos por sus compañeros por demostrar los valores fundamentales de NCCN: excelencia, integridad, pasión, colaboración, innovación y respeto. Los galardonados con el Premio al Colaborador Clave de NCCN 2026 son:

Rachel Darwin , gerente sénior de Relaciones Públicas

, gerente sénior de Relaciones Públicas Deborah Freedman-Cass , PhD, gerente sénior de Operaciones de Contenido Clínico

, PhD, gerente sénior de Operaciones de Contenido Clínico Rose Joyce , gerente sénior de Proyectos de Educación Continua

, gerente sénior de Proyectos de Educación Continua Darlene Marina, coordinadora ejecutiva

Durante la Conferencia Anual de la NCCN 2026, la NCCN también anunció a los ganadores de los Premios para Jóvenes Investigadores 2026 de la Fundación NCCN y a la primera promoción de becarios de la Academia de Defensa de la NCCN. Para más información, visite NCCN.org/conference.

Acerca de la National Comprehensive Cancer Network La National Comprehensive Cancer Network (NCCN) es una alianza sin ánimo de lucro de centros oncológicos líderes, dedicada a la atención al paciente, la investigación y la educación. La NCCN se dedica a definir y promover una atención y prevención del cáncer de calidad, eficaz, equitativa y accesible para que todas las personas puedan vivir mejor. Las Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (Guías NCCN) ofrecen recomendaciones transparentes, basadas en la evidencia y consensuadas por expertos para el tratamiento, la prevención y los servicios de apoyo del cáncer; son el estándar reconocido para la orientación clínica y las políticas en el manejo del cáncer, y las guías de práctica clínica más completas y actualizadas disponibles en cualquier área de la medicina. Las Guías NCCN para Pacientes brindan información experta sobre el tratamiento del cáncer para informar y empoderar a pacientes y cuidadores, con el apoyo de la NCCN Foundation. La NCCN también promueve la educación continua, las iniciativas globales, las políticas, la colaboración en investigación y la publicación en oncología. Visite NCCN.org para obtener más información.

Contacto para los medios:Rachel Darwin267-622-6624darwin@nccn.org

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