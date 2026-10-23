La necesidad que tienen las PYMES de financiación alternativa - iberfinancia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.- Más de 1,8 millones de pequeñas y medianas empresas españolas necesitaron financiación durante 2025, según el último informe de la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR). La cifra refleja una necesidad que va más allá de afrontar gastos inmediatos: disponer de recursos para invertir, mantener la actividad y aprovechar oportunidades de crecimiento. Sin embargo, acceder al crédito bancario no siempre resulta sencillo, una situación que está dando mayor protagonismo a la financiación alternativa y a los instrumentos de apoyo público.

El endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos añade dificultades a este escenario. Según el Banco de España, durante el segundo trimestre de 2026 aumentaron ligeramente los obstáculos para obtener financiación entre las pymes, mientras que disminuyeron entre las grandes compañías. Esta diferencia evidencia que la evolución del crédito no afecta por igual a todas las empresas.

Cuando la viabilidad empresarial no basta para obtener crédito

Una empresa puede contar con pedidos, clientes y perspectivas de crecimiento y, aun así, encontrar dificultades para financiar una inversión. Las entidades bancarias estudian factores como el endeudamiento, la capacidad de devolución, las garantías disponibles y el historial financiero antes de aprobar una operación.

Para las pymes, estas exigencias pueden condicionar decisiones importantes. La adquisición de maquinaria, la contratación de personal o la entrada en nuevos mercados requieren recursos que no siempre pueden cubrirse con fondos propios.

En este escenario cobra importancia la diversificación de las fuentes de financiación. Los fondos de deuda privada, los préstamos participativos, los anticipos de facturas y determinados programas públicos permiten estudiar operaciones con estructuras diferentes a las del préstamo bancario convencional.

Iberfinancia y la búsqueda de nuevas vías de financiación empresarial

Esta realidad forma parte del ámbito de actividad de Iberfinancia, consultora especializada en estructurar operaciones de financiación empresarial mediante recursos bancarios, privados y públicos.

Su trabajo parte del análisis de las necesidades económicas de cada compañía, su capacidad financiera y las características de la operación. A partir de esa evaluación, estudia distintas fórmulas para financiar inversiones, necesidades de circulante, proyectos de expansión o procesos de reestructuración.

Entre las alternativas que contempla figuran instrumentos de financiación pública, operaciones de deuda privada y soluciones vinculadas a contratos, facturas o activos empresariales. Cada modalidad presenta requisitos, costes y riesgos que deben valorarse individualmente.

Diversificar la financiación, una decisión estratégica

La financiación alternativa no implica necesariamente sustituir a los bancos. En muchos casos, permite complementar sus recursos y evitar que una empresa dependa exclusivamente de una única vía de crédito.

El desafío para las pymes consiste en identificar qué instrumentos encajan con su situación económica y sus objetivos, sin asumir compromisos que comprometan su estabilidad futura.

Más allá de conseguir fondos, la cuestión es disponer de una estructura financiera capaz de acompañar el crecimiento empresarial sin convertir cada nueva inversión en un obstáculo.

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