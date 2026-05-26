El negocio digital dispara las reclamaciones de responsabilidad civil a pymes, según Platinum Global Risk

Ciberataque - Canva

(Información remitida por la empresa firmante)

El ámbito digital ha supuesto nuevas oportunidades de desarrollo de negocio, si bien ha puesto de relieve nuevos riesgos a los que se enfrentan día a día pymes y autónomos. La supervivencia de pymes y autónomos que no cuentan con seguros adaptados a su actividad real se esta viendo comprometida

Madrid, 26 de mayo de 2026.- Según datos del Informe Hiscox, el 59 % de las pymes españolas afirman haber sufrido al menos un ciberataque en el último año, en un contexto donde los ciberdelitos —como las estafas informáticas, el hackeo de sistemas o la suplantación de identidad— ya suponen más del 20 % de las infracciones penales del país.



Desde Platinum Global Risk apuntan que las consecuencias económicas son devastadoras: el coste medio de estos incidentes para una pequeña empresa oscila entre los 35.000 y los 50.000 euros.



De hecho, estimaciones institucionales advierten que el 60 % de las pymes afectadas se ven obligadas a cerrar sus puertas a los seis meses del siniestro por carecer de la protección financiera adecuada para afrontar los costes de paralización de su actividad y/o las reclamaciones de terceros.



Estos riesgos afectan especialmente a los nuevos modelos de negocio surgidos en el entorno digital tales como agencias de marketing digital, empresas de desarrollo informático, tiendas digitales, creadores de contenido o influencers e incluso a analistas digitales.



Contar con los seguros adecuados que ofrezcan unas coberturas que realmente protejan a los negocios del sector digital es a día de hoy imprescindible. La contratación de seguros con pólizas combinadas de responsabilidad civil general, profesional para administradores y/o directivos, con coberturas específicas en ciberriesgos, son de esencial importancia y pueden marcar la diferencia entre la continuidad y cierre de la actividad.



Los expertos de la correduría de seguros Platinum Global Risk concluyen que proteger la viabilidad del negocio pasa por realizar una auditoría rigurosa de los riesgos a los que se enfrenta el sector digital, delegando el diseño de los seguros en profesionales que ajusten las coberturas a las necesidades reales del mercado actual.

Contacto

Emisor: Platinum Global Risk

Nombre contacto: Aurora Maroto

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