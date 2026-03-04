Neo Vision Group llega a España con TenderingOS, su solución basada en IA para agilizar licitaciones - Neo Vision Group

Neo Vision Group es un laboratorio europeo de investigación aplicada en inteligencia artificial.

TenderingOS es un sistema operativo que transforma los procesos de licitación en un flujo de trabajo eficiente y estructurado a través de la IA y reduce hasta en un 80 % las tareas repetitivas y en un 54% los costes administrativos.

Madrid, 4 de marzo de 2026. - La contratación pública en Europa representa un mercado valorado en 2.5 billones de euros anuales (14% PIB). Sin embargo, las fricciones administrativas que conlleva la preparación de licitaciones complejas cuestan a la economía aproximadamente 28.100 millones de euros cada año. Hoy, Neo Vision Group, un laboratorio europeo de investigación aplicada en inteligencia artificial, anuncia su salida del “modo sigiloso” con el lanzamiento de TenderingOS en el mercado español.

Capacitar a los equipos comerciales para ganar más

Para la mayoría de las empresas constructoras medianas, el proceso de licitación es un caos fragmentado. Actualmente, los equipos se ven obligados a manejar una media de 8 sistemas inconexos para gestionar una sola licitación, lo que da lugar a errores manuales y a una ineficiencia extrema, a pesar de que la presentación es digital.

Esta desorganización es una de las principales razones por las que las empresas solo ganan actualmente el 10% los proyectos que persiguen, lo que significa que deben presentar 10 ofertas para ganar un solo contrato. En el sector de la construcción, el coste de ganar un solo contrato puede alcanzar entre 40.000 y 50.000 euros. Una empresa mediana típica gasta actualmente más de 500.000 euros al año en expertos en preparación de licitaciones solo para mantenerse al día con el enorme volumen de documentación.

Resolver la brecha del 90% en la ejecución

El verdadero problema al que se enfrentan las empresas no es encontrar oportunidades, sino el complejo trabajo que ello conlleva. La mayoría de las soluciones del mercado se centran únicamente en encontrar y analizar clientes potenciales, lo que representa solo el 10% esfuerzo. TenderingOS también se centra en el 90% restante del trabajo: la fase de creación y presentación.

El sistema actúa como una infraestructura integral de principio a fin, gestionando todo el ciclo de vida de la licitación: desde la calificación inteligente de oportunidades hasta la creación de paquetes de elegibilidad, propuestas técnicas, modelos financieros y la validación final del expediente.

Al automatizar la verificación de documentos y comparar continuamente los requisitos procedimentales con los datos de la licitación, TenderingOS garantiza presentaciones sin errores. Este enfoque centrado en la precisión elimina el riesgo de descalificación por descuidos administrativos, transformando lo que antes era una tarea manual y propensa a errores en una ejecución fiable y controlada. Proporciona una clara ventaja competitiva:

Reduce las tareas repetitivas hasta en un 80%, lo que se traduce en una reducción de la preparación de 4 semanas a entre 5 y 7 días en determinadas licitaciones.

Reduce los costes administrativos, de media, en un 54%.

Genera solicitudes de aclaración, lo que ayuda a los equipos a evitar pasar semanas trabajando, basándose en suposiciones incorrectas.

Aumenta la capacidad de licitación, lo que permite a las empresas participar en 2.5 veces más licitaciones con el mismo tamaño de equipo.

Del ADN de una empresa unicornio a la IA aplicada

Neo Vision Group ha sido fundada por Laurentiu Clenci (crecimiento), Adrian Niculescu (producto y operaciones) y un destacado investigador en IA con experiencia en empresas BigTech (tecnología), cuyo nombre se dará a conocer en los próximos meses. El equipo cuenta con una trayectoria probada, ya que ha llevado a cabo más de 200 proyectos a través de su anterior estudio de productos, fundado en 2015, que cuenta con una salida a bolsa en su haber.

Este ADN de empresa unicornio está anclado en Razvan Atim, el primer inversor estratégico en TenderingOS y mentor del director de crecimiento de la empresa durante los últimos cinco años. Como primer miembro del equipo de ventas del unicornio rumano UiPath, Atim ha estado con la empresa desde que tenía 10 empleados hasta alcanzar los 4.500, pasando por su cotización en la Bolsa de Nueva York. Este pedigrí institucional se complementa con la ejecución ágil del equipo, que ha desarrollado su infraestructura mediante una inversión específica y autofinanciada de más de 670.000 euros.

Validación confirmada y el manual de escalabilidad

TenderingOS se ha creado pensando en el mercado. El módulo financiero del sistema se validó por primera vez con MHT Experience, el primer socio de codesarrollo de la empresa. En la actualidad, la empresa cuenta con el apoyo de 25 socios de codesarrollo que están ayudando a escalar el sistema operativo y a garantizar la adecuación del producto al mercado desde el primer día del lanzamiento comercial, previsto para finales de este año.

Para alcanzar su objetivo de escala paneuropea, la empresa ha validado un riguroso manual de escalabilidad operativa. Este motor repetible permite a TenderingOS entrar en nuevos mercados e industrias con una alta previsibilidad, reduciendo el ciclo de entrada en el mercado a tan solo 6 meses para los países siguientes.

Aunque el lanzamiento se centra en el sector de la construcción debido a su alta complejidad, el manual de escalabilidad incluye la expansión horizontal a otros sectores verticales altamente regulados: sanidad, servicios, tecnología y fabricación.

La seguridad ante todo

Para eliminar los conflictos de intereses y proteger los datos estratégicos de las licitaciones, TenderingOS implementa una “muralla china” legal y técnica mediante protocolos de aislamiento avanzados. En este sentido, la compañía cuenta con el respaldo de FORT Cyber, una empresa de ciberseguridad que cotiza en bolsa y reconocida por su trabajo con líderes del sector como FintechOS. Esta asociación garantiza que la información confidencial de cada cliente permanezca completamente aislada y segura dentro de la infraestructura de la plataforma.

Localización estratégica en España

Para navegar por las necesidades normativas específicas del mercado español, la implementación cuenta con el apoyo de veteranos de la industria local:

Ángel Sánchez-Toscano: Propietario de Toscaria con más de 25 años de experiencia y antiguo responsable de licitaciones de una de las cinco principales empresas constructoras de España.

Javier Vázquez Matilla: Abogado especializado en contratación pública y antiguo miembro del grupo de expertos en contratación pública de la Comisión Europea.

Tras los lanzamientos en España e Italia, la empresa se expandirá a los 24 Estados miembros restantes de la UE y al Reino Unido.

Vídeo de presentación de la plataforma: f.io/jLdncCKx

