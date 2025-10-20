Neobookings escribe el futuro y presenta el primer motor de reservas conectado nativamente con la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 20 de octubre de 2025.-

Durante décadas, la industria hotelera ha estado impulsada por sistemas que operaban de forma independiente: motores de reservas, PMS, RMS, CRM, canales y datos que apenas se entendían entre sí. Hoy, esa fragmentación llega a su fin. Comienza una nueva etapa donde la inteligencia artificial no solo recomienda, sino que entiende, conecta y actúa

El descubrimiento hotelero vive su mayor transformación desde la aparición de las OTAs. Por primera vez, los motores de reservas pueden integrarse de forma nativa con la inteligencia artificial. Neobookings ha desarrollado el primer motor con integración MCP (Model Context Protocol), un estándar que permite a modelos como ChatGPT, Claude, Grok, Gemini o Perplexity comunicarse directamente con la API completa del sistema, usando lenguaje natural.



Esta conexión convierte los datos fragmentados —tarifas, disponibilidad, reseñas, servicios, localización— en una conversación coherente. Ya no hace falta visitar varias webs ni llenar formularios: basta con dialogar con un agente inteligente que entiende las necesidades del viajero y puede actuar en consecuencia.



Durante años, el proceso de búsqueda hotelera ha sido lineal y transaccional

El usuario introducía destino, fechas y filtros, comparaba manualmente opciones y completaba una reserva. En cambio, con los nuevos asistentes basados en IA, el proceso se vuelve fluido y contextual.



El viajero puede preguntar: "Quiero un hotel con spa y wifi cerca del aeropuerto de Ibiza, que acepte mascotas y tenga suites con vistas". El agente interpreta la intención, consulta la disponibilidad real, muestra tarifas, reseñas y puede completar la reserva directamente.



El MCP, desarrollado por Anthropic, es un lenguaje común que permite a las IAs acceder de forma segura y estandarizada a la información de los sistemas conectados. Antes, los modelos podían conversar, pero no ejecutar acciones reales. Ahora pueden hacerlo: consultar datos de establecimientos, gestionar disponibilidad y precios, acceder a reseñas consolidadas de distintas plataformas, e incluso crear o modificar reservas con pago seguro.



Esta nueva arquitectura marca el paso de la web transaccional al ecosistema conversacional. Los sistemas ya no trabajan en silos: PMS, CRM, Channel Manager, Revenue Management, sistemas de pago y reseñas deben integrarse en una infraestructura unificada, accesible en tiempo real. La IA necesita datos conectados y coherentes para ofrecer respuestas fiables.



MCP es una declaración de principios

Va más allá de un avance técnico, porque promueve un futuro abierto, interoperable y colaborativo, donde las empresas controlen sus datos y las IAs actúen como conectores inteligentes, no como intermediarios cerrados.



A diferencia de revoluciones anteriores —internet, responsive design, metabuscadores—, esta no se basa en una nueva interfaz, sino en una nueva forma de estructurar la información. Innovar ya no significa añadir funciones: significa preparar la infraestructura para que la IA pueda entender, razonar y ejecutar.



Con la integración nativa MCP, el motor de reservas de Neobookings se convierte en una pieza central de esta nueva era. Cualquier modelo de IA puede acceder a disponibilidad, tarifas, políticas de cancelación o inventario en tiempo real. Los hoteles que lo utilizan no tienen que esperar "el futuro de la IA": ya lo están operando.



En un mundo donde la IA es el nuevo intermediario entre la intención del viajero y la oferta hotelera, la ventaja será de quienes tengan datos más accesibles, contextuales y actualizados. Y esa ventaja ya está aquí: el descubrimiento hotelero ha dejado de ser una búsqueda. Ahora es un diálogo.







