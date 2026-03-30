Neolix amplía su modelo de RoboVan-as-a-Service y acelera su expansión en China y en el extranjero

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Neolix, proveedor global de soluciones logísticas autónomas, compartió hoy una actualización sobre el progreso de su modelo RoboVan-as-a-Service (RaaS), lo que supone un paso clave en la comercialización de la logística autónoma bajo demanda.

El servicio de entrega bajo demanda de la compañía ha completado más de 1,5 millones de pedidos y acumulado más de 40 millones de kilómetros de conducción autónoma, tras su rápido despliegue en varias ciudades de China. En Qingdao, donde se implementó el modelo por primera vez, Neolix ha establecido una de las mayores flotas de reparto autónomo que operan en una sola ciudad, con un volumen máximo diario de pedidos que supera los 6.500.

Este hito refleja un cambio más amplio en la forma en que se implementa y opera el reparto autónomo. A diferencia de los modelos anteriores que dependían de rutas fijas o la compra de hardware, el enfoque RaaS de Neolix introduce un modelo de servicio bajo demanda basado en la red. A través de una interfaz móvil, los usuarios pueden solicitar un vehículo autónomo en tiempo real para realizar entregas puerta a puerta, de forma similar a los servicios de transporte compartido.

Aprovechando este progreso, Neolix inicia una nueva fase de expansión. La compañía planea extender sus operaciones de RaaS a 50 ciudades de China este año, al tiempo que impulsa proyectos piloto internacionales en los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Singapur y Portugal. Estas implementaciones buscan explorar cómo adaptar el modelo a diferentes entornos urbanos y marcos regulatorios, sentando las bases para una mayor expansión global.

El modelo se probó por primera vez en Qingdao a mediados de 2025, en colaboración con Didi Freight, y está diseñado para abordar mejor las necesidades logísticas fragmentadas y de alta frecuencia, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Al permitir rutas flexibles y precios basados en el uso, el servicio reduce las barreras para la adopción de la entrega autónoma y, en muchos casos, disminuye los costes de entrega en aproximadamente un 50 % en comparación con los modelos de entrega tradicionales, a la vez que mejora la confiabilidad del servicio.

Este enfoque se dirige a un segmento amplio, pero históricamente desatendido, del mercado de la logística urbana. En toda China, la distribución urbana representa un mercado de billones de yuanes, pero una parte significativa de la demanda proviene de pequeños comerciantes, mayoristas, minoristas y proveedores de servicios locales cuyas necesidades suelen ser irregulares, urgentes y difíciles de estandarizar. El modelo RaaS de Neolix está diseñado para adaptarse a esta dinámica, proporcionando una red de entrega compartida y bajo demanda que puede dar soporte a diversos casos de uso, desde el reabastecimiento minorista y la distribución de productos frescos hasta las entregas farmacéuticas y de fabricación, con vehículos que operan las 24 horas para dar soporte a cadenas de suministro urbanas continuas.

El modelo se basa en una combinación de autonomía vehicular e inteligencia artificial en la nube. Neolix ha implementado tecnología de conducción autónoma de nivel 4 a gran escala, lo que permite que los vehículos operen en entornos urbanos complejos sin depender de mapas de alta definición, facilitando así una implementación más rápida en nuevas ubicaciones. Al mismo tiempo, un sistema centralizado de despacho y coordinación conecta los vehículos en una red unificada, permitiendo la programación en tiempo real y la optimización dinámica de rutas para grandes volúmenes de pedidos. A medida que se expanden la flota y la cobertura geográfica, este enfoque en red mejora la eficiencia general, reduce los tiempos de respuesta y disminuye los costes marginales, reforzando la escalabilidad del servicio.

"A medida que la tecnología de conducción autónoma madura, la atención se centra cada vez más en las redes de servicios integradas, en lugar de en vehículos individuales", declaró la compañía. "Nuestro objetivo es hacer que la entrega autónoma sea accesible como una infraestructura compartida, permitiendo una logística urbana más eficiente y apoyando la transformación digital de las cadenas de suministro urbanas".

Gracias al continuo crecimiento tanto de la flota como de la capacidad operativa, Neolix prevé que su modelo RaaS desempeñe un papel cada vez más importante en la configuración de la próxima generación de logística urbana, proporcionando una alternativa más flexible y escalable a los sistemas de entrega tradicionales.

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