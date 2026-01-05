Neolix se asocia con Luxmea para cocrear un nuevo ecosistema de logística urbana inteligente en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Neolix, líder mundial en soluciones de reparto autónomo, ha formalizado una alianza estratégica con Luxmea, proveedor europeo de soluciones eléctricas de carga y movilidad. La colaboración se centrará en el reparto urbano en el mercado europeo, utilizando la IA como motor principal para construir conjuntamente un nuevo ecosistema eficiente, inteligente y sostenible para la logística urbana. Esta alianza no solo consolida la presencia global de Neolix, sino que también impulsa la innovación china en la modernización del sector logístico inteligente europeo.

Como empresa de referencia en I+D, fabricación y servicios de RoboVan, los productos principales de Neolix han obtenido la certificación de TÜV Rheinland, una autoridad mundialmente reconocida, y cumplen con más de 20 normativas ECE/UE, lo que permite una adaptación flexible a las diversas necesidades de reparto urbano. Hasta la fecha, los vehículos autónomos de Neolix se han desplegado en 15 países y regiones de todo el mundo, con un volumen acumulado de entregas e implementación que supera las 15.000 unidades.

Luxmea, una marca de Baodao Vehicle Industry, se especializa en bicicletas eléctricas de carga y soluciones de movilidad urbana inteligente, consolidándose como una marca reconocida en el sector del transporte urbano sostenible europeo. Sus soluciones de bicicletas eléctricas de carga cuentan con una sólida base de aplicaciones en el ámbito de la entrega de última milla, desde los centros de distribución hasta los clientes, satisfaciendo con precisión las necesidades segmentadas de la logística urbana. Con un sistema de cadena de suministro que abarca China y Europa, Luxmea ha acumulado amplios recursos de mercado. Actualmente, más de 550.000 bicicletas eléctricas desarrolladas por la compañía se utilizan en toda Europa, prestando servicio a numerosos clientes importantes del sector logístico e impulsando eficazmente la transformación de la movilidad urbana y la entrega de última milla hacia la limpieza, la inteligencia y la conectividad.

En virtud del acuerdo de cooperación, ambas partes aprovecharán al máximo las sinergias de los recursos de los clientes, se centrarán en la logística urbana de las grandes empresas logísticas y en las necesidades de entrega de última milla, lograrán la complementariedad de los escenarios de servicio y brindarán conjuntamente un soporte logístico de última milla más integral a los clientes. Por otro lado, Neolix aprovechará sus tecnologías de conducción autónoma L4 e inteligencia artificial para impulsar la modernización inteligente del negocio de Luxmea, construyendo conjuntamente un nuevo ecosistema logístico urbano adaptado a las demandas del mercado europeo y acelerando el desarrollo del vasto mercado europeo de logística inteligente.

Esta alianza estratégica representa un acuerdo clave para ambas partes, basado en las necesidades de desarrollo del mercado europeo, con la complementariedad de recursos y el empoderamiento tecnológico como motores clave para explorar conjuntamente el potencial del mercado logístico de última milla. Las ventajas de Neolix en tecnología de IA y productos de vehículos autónomos generarán una sinergia eficiente con la acumulación de mercado local y los recursos de la cadena de suministro de Luxmea, mejorando aún más la competitividad de ambas partes en el sector de la logística inteligente europea y aportando soluciones innovadoras para la modernización de la industria logística local.

Will Zhao, presidente ejecutivo de Neolix, declaró: "Europa es un centro estratégico para la logística inteligente global, y esta alianza con Luxmea es un paso crucial para profundizar nuestra presencia europea. Mediante el profundo impulso de la tecnología de IA y los vehículos autónomos, colaboraremos con Luxmea para abordar los retos de la entrega de última milla y ofrecer experiencias logísticas más eficientes y cómodas a los consumidores europeos".

Wenjun Lin, director general de Luxmea GmbH, indicó: "La solidez técnica y la amplia experiencia operativa de Neolix complementan a la perfección nuestros recursos locales en la cadena de suministro y nuestras capacidades de integración técnica. La acumulación tecnológica de Luxmea en el control y el ecosistema de accionamientos de micromovilidad europeos, combinada con la tecnología inteligente de IA de Neolix, generará sinergias que impulsarán el avance. Esperamos impulsar la modernización innovadora de los modelos de entrega de última milla mediante nuestros esfuerzos de colaboración y apoyar a la UE en el logro de sus objetivos de desarrollo logístico sostenible".

