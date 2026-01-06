(Información remitida por la empresa firmante)

-Neolix forja una alianza estratégica con Salvador Caetano Auto de Portugal, allanando el camino para la transformación logística inteligente en Europa

LAS VEGAS, BEIJING y VILA NOVA DE GAIA, Portugal, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En la jornada inaugural de CES 2026, escaparate mundial de innovación tecnológica, Neolix Technologies, líder mundial en RoboVan y logística inteligente, anunció una alianza estratégica con Salvador Caetano Auto, destacado proveedor portugués de soluciones de automoción y movilidad, bajo su ecosistema Caetano Mobility. Esta colaboración histórica marca la aceleración de la expansión de Neolix en el mercado europeo, con el compromiso de ambas partes de explorar conjuntamente el futuro de la movilidad inteligente e impulsar la modernización de los ecosistemas logísticos autónomos en Portugal y otros países. Al aprovechar capacidades complementarias, la alianza impulsará la búsqueda de un transporte sostenible e inteligente en Europa.

Como pionero en la comercialización global de tecnología de conducción autónoma de baja velocidad, Neolix ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia del futuro de la logística inteligente. Con una red global que abarca 15 países y regiones y una flota de más de 15.000 vehículos autónomos en operación, Neolix ha consolidado una experiencia inigualable en innovación tecnológica, adaptación a escenarios y expansión global. Sus tecnologías y productos clave han sido ampliamente reconocidos por las autoridades internacionales, cumpliendo con las estrictas regulaciones europeas y estableciendo estándares de seguridad y fiabilidad en el sector. Salvador Caetano Auto, un grupo líder en automoción en Portugal, con presencia en más de 48 países de Europa, Latinoamérica y África, cuenta con un profundo conocimiento de los mercados locales de movilidad y sólidos recursos industriales, lo que lo convierte en el socio ideal para que Neolix consolide su presencia europea.

La alianza estratégica comenzará con la exploración colaborativa de escenarios de movilidad autónoma, con un enfoque inicial en la validación de la integración de las soluciones autónomas de vanguardia de Neolix en los ecosistemas industriales y logísticos locales. Más allá de la validación inmediata de escenarios, ambas partes comparten una visión a largo plazo para impulsar el desarrollo de la movilidad autónoma, implementando inicialmente una prueba de concepto (PoC) en Portugal. Al combinar la experiencia técnica global y de comercialización de Neolix con las capacidades de Caetano Mobility en el mercado local, la alianza colaborará activamente con las autoridades competentes para contribuir al desarrollo del marco regulatorio de la conducción autónoma en Portugal. Este esfuerzo se centrará en el desarrollo de soluciones RoboVan para un ecosistema logístico inteligente más eficiente, seguro y sostenible, con capacidad de implantación en toda Europa.

La colaboración está a punto de convertirse en una alianza estratégica a largo plazo centrada en impulsar la transformación del sector. De cara al futuro, ambas partes explorarán una cooperación profunda en materia de coinnovación tecnológica, expansión de mercado y desarrollo de ecosistemas, llevando las consolidadas soluciones de movilidad autónoma de Neolix a más usuarios europeos a través de la red y las capacidades propias de Salvador Caetano, y más allá.

Un objetivo clave de la alianza es promover conjuntamente la estandarización y popularización de la logística autónoma de baja velocidad en Europa, aprovechando la innovación para abordar las dificultades del sector y generar mayor valor para la sociedad, las empresas y los consumidores. Esta alianza ejemplifica el compromiso de Neolix con una expansión global basada en la localización, poniendo la experiencia tecnológica china a disposición de la revolución de la movilidad inteligente en Europa.

Will Zhao, presidente ejecutivo de Neolix declaró: "Nos honra formar esta alianza estratégica con Salvador Caetano Auto en CES 2026, un escenario global para la innovación. Europa es un mercado estratégico crucial para la expansión global de Neolix, y esta colaboración marca un avance significativo en nuestra misión de construir un ecosistema global de logística inteligente. Como proveedor líder de soluciones RoboVan en la industria, Neolix se compromete a compartir nuestras tecnologías de conducción autónoma probadas y nuestra experiencia operativa a gran escala con socios globales. Al unirnos con Salvador Caetano Auto, buscamos no solo aportar soluciones innovadoras al mercado portugués, sino también trabajar juntos para definir el futuro de la logística inteligente europea, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la región".

Miguel Fonseca, consejero delegado de Caetano Mobility y director ejecutivo de Salvador Caetano Auto comentó: "Neolix Technologies es líder mundial en movilidad autónoma comercial, y su solidez tecnológica y experiencia en el mercado gozan de un amplio reconocimiento en el sector. Nos complace formar esta alianza estratégica con Neolix, que traerá soluciones logísticas autónomas avanzadas a Portugal y acelerará la transformación de nuestras industrias locales de logística urbana. Esta colaboración se alinea con nuestro compromiso de promover el transporte sostenible e inteligente, y esperamos colaborar estrechamente con Neolix para impulsar la innovación, crear valor y contribuir al desarrollo del ecosistema de movilidad inteligente de Europa".

El anuncio de esta alianza estratégica en CES 2026 subraya la posición de liderazgo de Neolix en la industria global de RoboVan y su determinación de acelerar la colaboración global en innovación. Con sus capacidades integrales en I+D independiente, innovación tecnológica y despliegue operativo global, Neolix está bien preparada para impulsar la transformación de los sectores de logística y movilidad inteligente de Europa. Esta alianza define nuevas posibilidades para la cooperación tecnológica entre China y Europa en el ámbito de la logística urbana, allanando el camino para intercambios y colaboraciones más profundos que definirán el futuro del ecosistema logístico global.

