(Información remitida por la empresa firmante)

-Neolix Technologies se une a la Fundación Autoware como miembro premium para ofrecer soluciones de conducción autónoma totalmente comercializadas al ecosistema

LAS VEGAS y BEIJING, 7 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Neolix Technologies, pionero y líder mundial en tecnología RoboVan y soluciones logísticas autónomas, anunció hoy su adhesión oficial a la Fundación Autoware como Miembro Premium. Cabe destacar que Neolix se distingue por ofrecer soluciones de conducción autónoma de gran volumen en el ecosistema Autoware. Esta nueva membresía marca un hito importante tanto para la expansión estratégica global de Neolix como para el avance de las soluciones de conducción autónoma de código abierto.

Entrega del Certificado de Miembro

Con sede en Pekín, China, Neolix ha consolidado una presencia inigualable en el mercado con más de 15.000 vehículos autónomos de reparto desplegados y operativos en todo el mundo, conformando la mayor flota comercial de RoboVan del mundo. Esta operación comercial a gran escala demuestra la sólida capacidad técnica de Neolix y su validación en el mercado, destacada por sus logros pioneros en 2025: la compañía se convirtió en la primera en implementar la tecnología de conducción autónoma sin mapas L4 a escala comercial, estableciendo un referente en la industria con su modelo RoboVan como servicio (RaaS) para la entrega autónoma. Con una amplia experiencia en escenarios de logística autónoma de baja velocidad, Neolix está bien posicionada para desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de una autonomía lista para su implementación mediante su participación activa en el Grupo de Trabajo de Autonomía de Baja Velocidad (LSA WG) de la Fundación Autoware.

La tecnología de conducción autónoma sin mapas L4 de Neolix, lanzada en 2025, integra sistemas avanzados de percepción con algoritmos de toma de decisiones basados en IA, lo que permite un posicionamiento preciso y una respuesta dinámica en tiempo real incluso en entornos urbanos complejos. Este avance permite a las RoboVans de Neolix operar de forma segura y eficiente en condiciones adversas, como zonas peatonales de alta densidad, carreteras con tráfico mixto y condiciones meteorológicas adversas, eliminando al mismo tiempo la dependencia de los mapas HD. Al eliminar esta dependencia clave, la tecnología reduce significativamente los costes y el tiempo de implementación, sentando las bases para una expansión global más rápida y escalable. Como complemento a esta innovación técnica, Neolix fue pionera en el primer modelo de RoboVan como servicio (RaaS) de la industria, transformando las flotas autónomas de activos de alta inversión y propiedad en ofertas flexibles basadas en servicios. Este cambio reduce los costes iniciales y la complejidad operativa para los clientes, reduciendo las barreras de adopción y acelerando la adopción en diversos escenarios logísticos urbanos, lo que genera nuevas demandas en el mercado y proporciona un modelo probado para la implementación a gran escala. Estos avances están respaldados por la trayectoria demostrada de Neolix en la gestión de flotas a gran escala en Qingdao, provincia de Shandong. La compañía ha desplegado más de 1.200 vehículos, conformando la flota autónoma más grande y densa del mundo. El despacho basado en la nube y los bucles de datos en tiempo real en la planta de Qingdao permiten operaciones de flotas urbanas colaborativas y altamente eficientes, estableciendo un referente mundial para las redes de reparto autónomas en toda la ciudad.

Este impulso se está extendiendo internacionalmente. En octubre de 2025, varios modelos de RoboVan de Neolix obtuvieron la aprobación para operar en vías públicas en los Emiratos Árabes Unidos, lo que convirtió a Neolix en la primera empresa de RoboVan en Oriente Medio autorizada para operar en vías públicas sin personal.

Como uno de los miembros comerciales de conducción autónoma de la Fundación Autoware, Neolix se compromete a aprovechar su experiencia en comercialización y sus fortalezas técnicas para contribuir al ecosistema de código abierto de Autoware. Will Zhao, presidente ejecutivo de Neolix, declaró: "Unirse a la Fundación Autoware es un paso crucial en la estrategia global de innovación abierta de Neolix. Como empresa comercializada líder en el ecosistema, estamos deseosos de conectar la tecnología de código abierto con la aplicación comercial práctica. Al compartir nuestra experiencia operativa escalable —desde nuestro punto de referencia en Qingdao hasta nuestro modelo RaaS pionero en la industria— y soluciones técnicas rentables como la autonomía sin mapas, nuestro objetivo es colaborar con más de 100 miembros globales del ecosistema Autoware para impulsar el desarrollo de una logística autónoma segura, eficiente y lista para su implementación".

De cara a 2026, Neolix planea acelerar su expansión global. Mediante la estrecha colaboración con socios locales, incluyendo su colaboración con la Fundación Autoware, Neolix aspira a expandir su negocio de RoboVan a nivel mundial, con el objetivo de realizar más de 10.000 entregas internacionales para finales de 2027. Este impulso global, impulsado por una comercialización probada, tecnología de vanguardia e innovación abierta, refuerza la posición de Neolix como líder en la definición del futuro de la logística autónoma a escala global.

Para más información sobre Neolix, visite: https://www.neolix.ai/

Contacto para medios

Para más información, contacto:

Neolix: Linda Xu, xulinhua@neolix.ai

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856412/Member_Certificate_Hand_over.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neolix-technologies-se-une-a-la-fundacion-autoware-como-miembro-premium-302655461.html