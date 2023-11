NEORIS, elegido ‘partner de referencia’ en los Premios CIONET Vocento 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

El acelerador digital global ha sido nombrado como uno de los cuatro mejores partners del año. Su equipo directivo y sus proyectos tecnológicos también han sido reconocidos en la gala

Madrid, 23 de noviembre de 2023.- NEORIS, el acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, ha sido uno de los grandes galardonados en los Premios CIONET Vocento 2023, celebrados el 22 de noviembre en la ciudad de Madrid.



Estos premios, que reconocen cada año a los mejores proyectos más innovadores en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial o analítica de datos, entre otras, así como a los líderes tecnológicos más relevantes, han reconocido no solo a NEORIS por su trayectoria, sino también a su equipo directivo y a los proyectos llevados a cabo para sus clientes.



Compromiso con la innovación y la excelencia

NEORIS ha sido reconocido como uno de los cuatro mejores ‘partners de referencia’ del año, tras una exitosa trayectoria impulsando la innovación y la excelencia de sus servicios. Este galardón destaca el papel estratégico que desempeña el acelerador digital acompañando a sus clientes en su camino hacia la digitalización y diseñando para ellos soluciones de vanguardia que generen un impacto real y medible.



Cristina Valles y Luis Álvarez Satorre, mejores líderes digitales

La edición 2023 de los Premios CIONET también ha reconocido a su equipo directivo. Cristina Valles, directora general de NEORIS en España, ha sido elegida mejor Business Development Officer del año por su liderazgo destacado y su impulso al crecimiento del negocio de la compañía en el país.



"Siempre he defendido que el trabajo bien hecho tiene su recompensa y hoy es una muestra de ello. Estoy tremendamente agradecida por haber recibido este reconocimiento, que no es únicamente un logro personal, sino el fruto del trabajo del gran equipo de talentos que formamos NEORIS y, por supuesto, de la confianza que nuestros clientes ponen en nosotros cada día", afirma Cristina Valles, directora general de NEORIS en España.



Por su parte, Luis Álvarez Satorre, presidente de NEORIS en EMEA, fue uno de los nominados en la categoría de Trayectoria Profesional, tras una exitosa carrera fomentando la incorporación estratégica de la tecnología en los negocios.



"Para mí es un gran orgullo haber sido nominado en los Premios CIONET Vocento 2023, y me genera especial ilusión que sea en la categoría de Trayectoria Profesional, porque supone un reconocimiento a toda mi carrera en este sector. Una carrera que ha sido posible gracias a los equipos con los que he tenido la suerte de trabajar y los clientes con quienes he compartido proyectos y retos apasionantes. Esta nominación es una buena dosis de energía para seguir con el compromiso y la determinación de usar la tecnología como pieza clave para hacer un mundo mejor", ha dicho Luis Álvarez Satorre, presidente de EMEA de NEORIS.



Impulsando el éxito de sus clientes

Por último, los proyectos que NEORIS desarrolla para sus clientes también han sido reconocidos en esta edición. Su solución ‘Project Dashboard’, desarrollada para la división de Infraestructuras de ACCIONA, ha resultado una de las tres finalistas en la categoría de Data & Analytics.



Se trata de una solución que va más allá de los datos, permitiendo aumentar la eficiencia en la gestión de proyectos y tomar mejores decisiones de negocio. Hoy en día, se ha convertido en la herramienta clave para analizar la información de los proyectos más críticos de la organización. Su creación ha permitido disminuir los plazos de generación de la información hasta un 250% y el coste de explotación de la información hasta en un 400%, reduciendo problemas de calidad de los datos en más de un 85%. Actualmente, está siendo usada por más de 60 directivos, más de 500 usuarios en total, y se han integrado más de 40 proyectos.



