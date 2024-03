NEORIS refuerza su liderazgo en innovación como miembro del Microsoft AI Cloud Partner Program

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía se convierte en socio clave en soluciones para infraestructura, datos e IA, además de innovación digital y aplicaciones empresariales

Madrid, 14 de marzo de 2024.- NEORIS, acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en la transformación digital de grandes empresas, ha anunciado su incorporación al Microsoft AI Cloud Partner Program, destacando su certificación en cuatro áreas de solución. Este logro marca un paso significativo en la mejora de su oferta de Inteligencia Artificial (IA) y Cloud, ampliando la variedad y especialización de los servicios disponibles para sus clientes.



Como socio del programa, la compañía accede a un conjunto extenso de herramientas, recursos y programas de Microsoft, fortaleciendo su capacidad para entregar resultados excepcionales en:



• Aplicaciones Empresariales: Mejorando las operaciones comerciales con Dynamics 365 y Power Platform.



• Innovación Digital y Aplicaciones: Utilizando Azure para transformar la experiencia digital nativa en la Nube.



• Infraestructura: Especialización en migración de cargas de trabajo para maximizar la eficiencia operativa.



• Gestión de Datos e IA: Implementando soluciones avanzadas con Azure para un análisis y control de datos más potente.



Estas certificaciones validan la capacidad de NEORIS para ofrecer soluciones de alto rendimiento y habilitar experiencias comerciales y técnicas innovadoras aprovechando la tecnología IA de Microsoft.



David Lujan, responsable de alianzas estratégicas en España de NEORIS comentó: "Esta alianza con Microsoft no solo es un éxito, sino también una oportunidad para NEORIS. Esta colaboración es sin duda una gran noticia, ya que nos permitirá ofrecer soluciones tecnológicas que impulsen la transformación digital en las empresas y marquen una gran diferencia en el mercado".



Un gran potencial por delante

Con esta certificación de sus capacidades, NEORIS también destacará por su especialización en migración de infraestructura y base de datos, reforzando su profundo conocimiento técnico en escenarios críticos.



En particular, NEORIS puede ahora aprovechar la tecnología IA de Microsoft para desarrollar experiencias de cliente inmersivas y personalizadas, empleando herramientas avanzadas para el análisis de datos, la automatización de procesos y la mejora de la interacción.



Estas capacidades abren nuevas oportunidades para crear soluciones que conectan a las empresas con sus clientes de una forma novedosa y significativa, potenciando así una interacción más eficiente.



"Estamos en una posición privilegiada para llevar a cabo una digitalización más profunda y sofisticada, alineada con las necesidades y expectativas actuales del mercado. Nuestra alianza con Microsoft nos permite no solo seguir el ritmo, sino liderar la carrera en aceleración digital", añadió Marcelo Gomes Da Costa, líder global de alianzas estratégicas en NEORIS.



Compromiso con la excelencia

La participación de NEORIS en el Microsoft AI Cloud Partner Program es una clara señal de su compromiso con la excelencia y la prestación de servicios de vanguardia. Para obtener más información sobre cómo NEORIS está utilizando su asociación con Microsoft para impulsar la transformación digital y ofrecer soluciones de IA avanzadas, visite la página neoris.com.



Sobre NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global líder, con más de 20 años de trayectoria, que ayuda a empresas y organizaciones del mundo a dar el salto hacia la innovación, a través del diseño e implementación de soluciones disruptivas y sostenibles para que desarrollen sus actividades de forma más eficiente y competitiva. Con sede en Miami, Florida, NEORIS tiene operaciones en los EE. UU., Europa y América Latina y cuenta con más de 400 clientes activos —en su mayoría pertenecientes al ranking Fortune 500.



Es la primera y única empresa de consultoría IT de América Latina que recibió la certificación de servicios globales de SAP® y entre sus partners globales cuenta a grandes de la industria tales como Microsoft, Amazon, Oracle y Salesforce. Para conocer más, visitar www.neoris.com, LinkedIn, Facebook o Twitter.







