Nestlé y la NBA anuncian una asociación de marketing internacional de largo recorrido

Milo, Nescau y Nesquik se convertirán en socios oficiales de la National Basketball Association (NBA)

La asociación incluirá activaciones en programas y plataformas seleccionados de desarrollo de baloncesto juvenil de la NBA

El acuerdo de largo recorrido abarca 21 mercados en cuatro continentes y representa la mayor colaboración internacional de marcas de Nestlé hasta la fecha

(Información remitida por la empresa firmante)

VEVEY, Suiza, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Nestlé y la NBA ponen en marcha una nueva asociación de marketing internacional de largo recorrido que convierte a Milo, Nescau y Nesquik en socios oficiales de la NBA.

El acuerdo abarca 21 mercados en cuatro continentes y tiene como objetivo conectar con los aficionados e inspirar la participación de los jóvenes en el baloncesto en todo el mundo. Esta alianza, la mayor colaboración de Nestlé con una marca internacional hasta la fecha, refleja la estrategia de la compañía de centrarse en un menor número de plataformas de marketing global de mayor envergadura, que puedan activarse de manera coherente en los distintos mercados garantizando al mismo tiempo su relevancia local. El acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Como parte de esta colaboración, Nestlé y la NBA reforzarán su compromiso compartido con la participación juvenil en el deporte, creando más oportunidades para que los jóvenes y sus familias se vinculen con el baloncesto. Esto incluirá iniciativas en programas y plataformas seleccionados de desarrollo del baloncesto juvenil de la NBA, tales como Jr. NBA/Jr. WNBA, NBA Basketball School, Jr. NBA/Jr. WNBA Coaches Academies, Her Time To Play y NBA 3X, y se extenderá a eventos y plataformas de interacción con los aficionados de la NBA, incluidos los NBA Global Games y NBA House.

"Durante décadas, nuestras marcas han creído en el poder del deporte para sacar lo mejor de las personas", afirmó Liberato Milo, vicepresidente sénior y director de la Unidad de Negocio Estratégica de Confitería y Snacks de Nestlé. "Desde los programas deportivos de Milo y Nescau hasta las iniciativas y colaboraciones de Nesquik con atletas, hemos visto cómo el deporte puede llenar de energía a las personas, fomentar la confianza y crear hábitos saludables. Junto con la NBA, aprovecharemos el poder del baloncesto para conectar con los consumidores a gran escala, crear experiencias de relevancia local e inspirar a más jóvenes y familias a mantenerse activos y disfrutar del juego".

La alianza de marketing también abarcará programas en puntos de venta y experiencias para los aficionados, incluidas promociones en los envases con la imagen de la NBA y oportunidades para que los consumidores ganen entradas para partidos, artículos de merchandising y otros premios.

"Nestlé es una de las marcas más reconocidas del mundo y mantiene un vínculo duradero con consumidores de todo el planeta", señaló Julie Morris, vicepresidenta sénior de Desarrollo Comercial y Medios de la NBA. "Esperamos aprovechar el alcance y la presencia local de Nestlé para conectar con los aficionados de nuevas formas y apoyar el crecimiento continuo del baloncesto en todo el mundo".

La colaboración se pondrá en marcha en: Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Ghana, Italia, Indonesia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Singapur, España, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam; Filipinas se incorporará a partir de octubre de 2027.

Contactos: Nestlé: Chiara Valsangiacomo, +41 21 924 2200, mediarelations@nestle.comNBA: Sam Postlethwaite, +44 7468 711407, spostlethwaite@nba.com

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