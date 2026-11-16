NestWorks C500, reconocida por TIME, presentará la fabricación CNC de escritorio en Formnext 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China y FRANKFURT, Alemania, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- NestWorks presentará su máquina CNC de escritorio C500 en Formnext 2026, que tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre en Frankfurt, Alemania. Recientemente incluida en la lista de los Mejores Inventos de 2026 de la revista TIME, la C500 es el reflejo de una visión de la empresa de hacer que las tecnologías de fabricación avanzadas sean más accesibles para ingenieros, diseñadores y fabricantes.

Acercando la fabricación al proceso creativo

Convertir un diseño digital en un componente físico funcional normalmente necesita de disponer de una maquinaria especializada, flujos de trabajo complejos o depender de fabricantes externos. Para equipos de ingeniería pequeños, creadores independientes y desarrolladores de productos, estas barreras pueden ralentizar la experimentación y el desarrollo de productos.

NestWorks piensa que la fabricación debe ser una extensión natural del proceso creativo, en lugar de un obstáculo que separe las ideas de su ejecución.

Desarrollada con esta visión en mente, la C500 cierra la brecha entre las máquinas CNC de escritorio básicas y los equipos industriales complejos, llevando las capacidades de mecanizado de precisión a espacios de trabajo compactos.

Del diseño a la validación en un día

La C500 combina una estructura robusta con un husillo de 800 W que alcanza velocidades de hasta 18.000 RPM, alcanzando con ello una tasa de eliminación de material (MRR) de hasta 80 cm/min. Su cambiador automático de herramientas de cinco posiciones, el sondeo y ajuste de herramientas automatizados, y los sistemas integrados de lubricación y evacuación de virutas simplifican las operaciones de mecanizado.

NestStudio, el software CAM inteligente de NestWorks, consigue agilizar aún más la transición de los diseños digitales a las trayectorias de mecanizado. La compatibilidad con código G estándar y software CAD/CAM de terceros también proporciona una flexibilidad a los usuarios experimentados.

De forma conjunta, estas capacidades permiten a ingenieros, fabricantes y pequeñas empresas producir prototipos funcionales, componentes personalizados y lotes pequeños internamente, lo que les ayuda a iterar más rápido y mantener un mayor control sobre sus proyectos.

Descubra la C500 en Formnext 2026

Tras ser reconocida dentro de la lista de los Mejores Inventos de 2026 de la revista TIME, NestWorks presentará la C500 a los profesionales de la fabricación europeos en Formnext 2026.

Se invita a los visitantes a explorar la C500 y descubrir cómo su flujo de trabajo de fabricación integrado puede facilitar la creación de prototipos, el desarrollo de productos y la producción flexible de lotes pequeños.

Visite NestWorks en el pabellón 11.0, stand D69, del 17 al 20 de noviembre en Frankfurt.

Acerca de NestWorks

NestWorks lleva a cabo el desarrollo de soluciones de fabricación digital integradas que combinan hardware, software y algoritmos. La empresa se compromete a hacer que la fabricación de precisión sea accesible para todos, permitiendo que más personas transformen sus ideas en creaciones tangibles.

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