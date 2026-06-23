Netlight colaboró en actividades específicas de desarrollo digital relacionadas con el Neue Klasse de BMW Group

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Netlight, consultora digital internacional, colaboró con BMW Group en actividades específicas de desarrollo digital en el contexto del Neue Klasse. La colaboración supuso una estrecha cooperación con los equipos de BMW Group y se centró en aportar experiencia digital y de ingeniería dentro de ámbitos de proyecto definidos.

"El Neue Klasse de BMW Group es más que una nueva generación de vehículos o software. Representa un hito fundamental en la trayectoria hacia una nueva era digital, poniendo la personalización, la innovación digital y una experiencia de conducción única en manos de los clientes. Creo que este lanzamiento acelera verdaderamente la transformación, convirtiendo a BMW Group en un líder digital sostenible y dinámico", afirma el Dr. Max-Emanuel Maurer, Principal Consultant de Netlight.

Netlight aportó experiencia técnica y metodológica para respaldar las actividades de desarrollo en curso, centrándose en la calidad del software, la eficiencia del desarrollo y la colaboración en entornos digitales complejos.

"Esta colaboración es un claro ejemplo de cómo la co-creación digital puede impulsar la innovación real en la industria del automóvil. Estamos orgullosos de apoyar a nuestros clientes en su transformación mientras establecen nuevos estándares para la experiencia del usuario y la tecnología", señala Katri Junna, Co-CEO de Netlight.

La colaboración ilustra cómo la experiencia digital externa puede respaldar proyectos de desarrollo complejos en entornos automovilísticos a gran escala.

Sobre Netlight Netlight es una firma internacional de consultoría digital que acompaña a empresas líderes, para destacar dentro del entorno digital, desde la definición estratégica hasta la implementación. Nuestro valor diferencial reside en la inteligencia colectiva de más de 2.000 consultores, que ofrecen un porfolio integral de servicios digitales, que abarcan desde la estrategia hasta el desarrollo tecnológico. Apoyamos a sectores que afrontan nuevos retos y oportunidades derivados de la innovación tecnológica, impulsando modelos de negocio más sólidos y competitivos. Netlight ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su crecimiento sostenible, por la excelencia en su gestión, como empleador de referencia y por su compromiso con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión. Estamos presentes en Estocolmo, Gotemburgo, Oslo, Helsinki, Copenhague, Múnich, Hamburgo, Berlín, Fráncfort, Zúrich, Colonia, Ámsterdam, Londres, Madrid, Viena y Toronto. Co-creating the future today, since 1999. www.netlight.com

Contacto: Anna Moore Senior PR & Communicationsanna.moore@netlight.com

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