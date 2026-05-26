Netlight se expande a Viena - reforzando su posición en la región DACH

(Información remitida por la empresa firmante)

Netlight, consultora digital líder, anuncia el establecimiento de una nueva oficina en Viena, Austria. Esta expansión se suma a las recientes aperturas en Londres, Madrid y Gotemburgo, y refuerza la estrategia de Netlight de acompañar a sus clientes europeos en la aceleración de su transformación digital.

MADRID, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como uno de los mercados más prósperos de Europa, Austria ofrece un ecosistema ideal para que Netlight amplíe sus relaciones con los clientes e impulse su crecimiento mediante la innovación digital. La nueva oficina en Viena supone un gran logro para el crecimiento continuo de Netlight en Europa Central.

"Viena se ha convertido en un importante hub tecnológico, de innovación y talento. Al establecer una presencia local, podemos contribuir aún más a su próspero ecosistema digital y trabajar más estrechamente con nuestros clientes en Austria y, en un sentido más amplio, en la región DACH", comenta Maximilian Born, Managing Partner de Netlight Austria.

La posición estratégica de Viena como punto de intersección de la región DACH, y su conexión con los mercados de Europa Central y del Este, ofrece acceso a un talento excepcional, con más de 1.000 graduados en Ciencias de la Computación incorporándose al mercado laboral cada año. La ciudad figura de manera constante entre las mejores del mundo para vivir, con una población diversa y un enfoque en la innovación sostenible.

Las industrias clave de la ciudad finanzas, seguros y manufactura, están estrechamente relacionadas con las capacidades de Netlight en cloud, datos e IA, y arquitectura de software moderna. Esto convierte a Viena en una ubicación ideal para que Netlight apoye a sus clientes en sus procesos de transformación digital.

"Establecer nuestra oficina en Viena nos permite responder a las necesidades y la visión de futuro que demandan nuestros clientes en cuanto a relaciones personales y de colaboración. Nuestra nueva oficina es un paso natural en nuestro crecimiento continuo como empresa, donde nuestra creciente presencia también impulsa el desarrollo de nuestras oficinas ya existentes. Queremos contribuir a moldear el futuro de la transformación digital y al éxito de Viena como hub tecnológico líder en Europa", concluye Anders Thall, Co-CEO de Netlight.

Con la apertura de la oficina de Viena, Netlight opera ahora en 16 oficinas repartidas en 11 países, profundizando su compromiso de generar valor a largo plazo y acompañar a sus clientes y comunidades por toda Europa.

Sobre Netlight Netlight es una firma internacional de consultoría digital que acompaña a empresas líderes, para destacar dentro del entorno digital, desde la definición estratégica hasta la implementación. Nuestro valor diferencial reside en la inteligencia colectiva de más de 2.000 consultores, que ofrecen un porfolio integral de servicios digitales, que abarcan desde la estrategia hasta el desarrollo tecnológico. Apoyamos a sectores que afrontan nuevos retos y oportunidades derivados de la innovación tecnológica, impulsando modelos de negocio más sólidos y competitivos. Netlight ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su crecimiento sostenible, por la excelencia en su gestión, como empleador de referencia y por su compromiso con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión. Estamos presentes en Estocolmo, Gotemburgo, Oslo, Helsinki, Copenhague, Múnich, Hamburgo, Berlín, Fráncfort, Zúrich, Colonia, Ámsterdam, Londres, Madrid, Viena y Toronto. Co-creating the future today, since 1999. www.netlight.com

Contacto: Anna Moore Senior PR Strategist anna.moore@netlight.com

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