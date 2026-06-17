NeuralTrust levanta 20M$ en la mayor seed de ciberseguridad de la historia de la UE

Equipo de NeuralTrust en Barcelona - NeuralTrust

(Información remitida por la empresa firmante)

La financiación acelera el desarrollo de la plataforma de NeuralTrust para proteger, monitorizar y controlar agentes de IA en entornos empresariales

Barcelona, 17 de junio de 2026.- NeuralTrust, la plataforma para proteger agentes de IA, ha anunciado hoy una ronda de financiación seed de 20 millones de dólares, la mayor ronda de financiación seed en ciberseguridad captada por una empresa de la UE hasta la fecha. La ronda financiará el crecimiento del equipo de ingeniería, la integración entre los productos de NeuralTrust y la expansión en el mercado europeo, en un momento en que las empresas están llevando sus sistemas de IA autónomos a producción.



La ronda ha sido liderada por Alstin Capital, con la participación de VentureFriends, Seaya, Kibo Ventures, Banc Sabadell, EA Ventures Plug and Play Fund, y Finaves, el fondo de venture capital del IESE Business School. NeuralTrust también está respaldada por financiación pública del Consejo Europeo de Innovación y la Agencia Estatal de Investigación de España (AEI).



La adopción de los Agentes de IA avanza más rápido que su gobernanza

NeuralTrust inspecciona millones de interacciones de agentes cada día. Alrededor del 1,2 % son maliciosas y requieren intervención: intentos de extraer datos, secuestrar una herramienta o forzar a un agente a saltarse sus reglas, detectados y bloqueados en tiempo real.



Entre los clientes de NeuralTrust se encuentran Air Europa, Abanca, Iberia y Banc Sabadell, junto a otros bancos globales, aerolíneas, compañías energéticas y organismos públicos. El 92% de sus clientes declara ingresos anuales superiores a los 1000 millones de dólares, con un 80 % con sede en Europa y un 20 % internacional. La compañía opera desde sus oficinas de Barcelona y Londres, y la adopción está acelerando: en el primer trimestre de 2026, NeuralTrust duplicó el ARR de todo el ejercicio 2025.



NeuralTrust cuenta con el reconocimiento independiente como líder de categoría en el emergente panorama de la seguridad de la IA. Gartner ha nombrado a la compañía Representative Vendor en dos Market Guides; KuppingerCole, Leader en su Leadership Compass for Generative AI Defense de 2025; y MarketsandMarkets, Leader en su Agentic AI Security Quadrant de 2026.



Además, NeuralTrust se ha asociado con KPMG como socio estratégico clave para llevar su tecnología a grandes empresas, junto con una amplia red de colaboradores del sector, entre los que se incluyen Capgemini, Sopra Steria, Bentengo y M3Corp.



Acerca de NeuralTrust

NeuralTrust es la plataforma líder para proteger y escalar agentes de IA. Desde sus oficinas de Barcelona y Londres, ayuda a las empresas a identificar, proteger y gobernar todos los agentes de IA que operan en su organización, desde bancos globales y aerolíneas hasta compañías energéticas y organismos públicos. Reconocida como líder de categoría por Gartner, KuppingerCole y MarketsandMarkets, la misión de NeuralTrust es hacer que la adopción de la IA sea medible, gobernable y segura, convirtiendo la seguridad de la IA en una ventaja estratégica. Más información en neuraltrust.ai.

Contacto

Nombre contacto: Rodrigo Fernandez

Descripción contacto: CMO NeuralTrust

Teléfono de contacto: 930492204