Hernando Pérez y Luis Castro, fundadores de Neuroathlon. - Neuroathlon

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.-

Neuroathlon anuncia su lanzamiento como centro pionero en España que integra neurólogos, graduados CAFYD (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y expertos en Nutrición para abordar prevención y rehabilitación neurológica desde una perspectiva innovadora: el músculo como eje terapéutico del cerebro

El modelo combina neurología, ejercicio de fuerza y nutrición avanzada para cambiar el curso de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer, mejorar secuelas neurológicas o prevenir deterioro cerebral.



Estudios científicos demuestran que el ejercicio de fuerza modifica el curso de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, al disminuir la inflamación sistémica (medida por la reducción de la ratio neutrófilos/linfocitos), y esto se está aprovechando para desarrollar fármacos. También, se considera que el eje músculo-cerebro facilita la formación de neuronas (neurogénesis) y conexiones neuronales (sinaptogénesis) y, con ello, retrasa la aparición de enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer. Neuroathlon parte de estas evidencias para diseñar programas individualizados para mejorar síntomas y proteger al cerebro.



El neurólogo Hernando Pérez, responsable junto al graduado CAFYD Luis Castro de Neuroathlon, defiende: "Cualquier programa de rehabilitación tras una lesión tipo ictus no debe culminar en la fisioterapia, sino en la readaptación físico-deportiva, siendo clave el entrenamiento de fuerza".



Tras los 40 años se pierde entre un 3 % y un 8 % de masa muscular cada década, y este proceso se acelera desde los 60 años. Esto se conoce como sarcopenia y es el principal determinante de los problemas del caminar de la senectud. "Ahora sabemos que solo caminar, como se nos ha venido diciendo, no es suficiente; hay que realizar ejercicios de fuerza y mantener el músculo activo", destaca Pérez.



Neuroathlon desarrolla programas personalizados para:



• Modificación de enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson o Lewy).







• Sarcopenia y miopenia.







• Daño cerebral adquirido (ictus o traumatismos).







• Trastornos neurológicos funcionales.







• Polineuropatías y miopatías.







• Esclerosis Múltiple.







• Entrenamientos de fuerza en población sana de cualquier edad.







Neuroathlon monitoriza la progresión física (mediante tecnología avanzada de medición de fuerza) y neurológica, lo que permite un seguimiento objetivo individualizado.



En materia nutricional, el centro recuerda datos para la reflexión:



• Se consumen 70.000 kg de alimentos a lo largo de la vida.







• El cerebro, representando solo el 2 % del peso corporal, consume el 20 % de la energía total y "somos lo que comemos".







"Ello da una idea de la trascendencia de este órgano, el más importante de nuestro organismo, sin duda", destaca el Dr. Pérez.



Este enfoque permite reeducar la relación con la comida y reforzar la neuroprotección.



"Somos el primer centro donde neurólogos y profesionales del deporte trabajan mano a mano. Conocemos el músculo, tenemos alrededor de 650 en el organismo, y hoy sabemos que es quizás la herramienta más potente para cuidar del cerebro", afirman.



El objetivo es claro: cambiar la manera de abordar la prevención y la rehabilitación del cerebro, desde la perspectiva del entrenamiento de fuerza, en España.



Para más información sobre Neuroathlon y sus programas, se puede visitar su página web oficial: https://neuroathlon.com/







Contacto

Nombre contacto: Hernando Pérez Díaz

Descripción contacto: CEO de Neuroathlon

Teléfono de contacto: 676537026



