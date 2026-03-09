La neurocientífica Ana Ibáñez analiza junto a Audible el impacto del audio entretenimiento en el cerebro

Audible - Audible

Los resultados del último estudio de Audible Compass 2025 revelan que escuchar audio entretenimiento proporciona a los oyentes salud mental (62%) y les ayuda a relajarse (89%) y a dejar de pensar en las preocupaciones y retos diarios (90%)

Madrid, 9 de marzo de 2026.- Ana Ibáñez, neurocientífica española y directora de los centros de entrenamiento cerebral Mindstudio, en colaboración con Audible, empresa de Amazon y distribuidor mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad, aportan datos científicos sobre los beneficios que genera la escucha de audio entretenimiento (audiolibros, podcasts y ficciones sonoras), en el cerebro, estimulando la imaginación y reforzando funciones cognitivas esenciales como la comprensión, la memoria y la atención.



La escucha de audiolibros tiene un impacto positivo en el bienestar personal. Así lo concluye el último estudio Audible Compass 2025, realizado por Verian para Audible, que destaca que escuchar ayuda a las personas a relajarse (89%) y a dejar de pensar en las preocupaciones y retos diarios (90%). Más de la mitad de los oyentes en España (62%) afirman que este hábito contribuye a su salud mental. En este enlace se puede descargar más información acerca del estudio.



Pero la pregunta es: ¿Qué ocurre exactamente en el cerebro cuando se escucha un audiolibro, ficción sonora o podcast? La neurocientífica Ana Ibáñez explica desde la evidencia científica el impacto que tiene en la emoción, la imaginación, la memoria y la atención. Los hallazgos constatados en la última década confirman que el cerebro responde a las historias que se escuchan con un profundo grado de implicación emocional.



Ana Ibáñez asegura que numerosos estudios como los de los científicos especializados Zacks, Ben-Yakov y Henson, han demostrado que a través de fMRI, técnica de neuroimagen no invasiva que que permite medir la actividad cerebral detectando cambios en el flujo sanguíneo y los niveles de oxígeno, durante la escucha de una narración, el cerebro organiza activamente la historia. Interpreta cuándo hay cambios de escena y de ritmos de manera más precisa y activa. Lo hacen de forma específica el hipocampo, el precúneo y regiones temporales, zonas del cerebro asociadas a la memoria, la conciencia y el procesamiento de la información. En pocas palabras, según Ibáñez: "Esto provoca que cuando se escucha una historia tengamos mayor capacidad de hacer una correcta segmentación y la gente se sumerja de manera más ordenada en ella".



Además, Ibáñez asegura que otro estudio de la University College London concluyó que la narrativa auditiva exige mayor construcción imaginativa interna y activa más intensamente los circuitos emocionales. "Recordamos especialmente aquello que ha producido una emoción". Por tanto, y en palabras de la propia Ibáñez, "escuchar audiolibros, ficciones sonoras o podcasts produce cambios medibles en la memoria, regulación emocional y reorganización cognitiva".



Y, ¿cómo se miden y se contabilizan estos registros? A través de la electroencefalografía, una técnica que permite medir la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real mientras una persona escucha contenido narrativo. Ibáñez afirma que estos registros muestran que, al escuchar contenido inspirador como un audiolibro, el cerebro no se apaga ni se desconecta, sino que cambia de ritmo. Se mantiene activo, pero lo hace desde un lugar más equilibrado, más amable y menos exigente. La neurocientífica muestra lo que se observa científicamente: "Un aumento de las frecuencias alpha (8-12 Hz), vinculada a la relajación atenta, y theta (4-8 Hz), asociada a la imaginación, memoria episódica e integración emocional. También la disminución relativa de high beta (20-30Hz), relacionada con hiperalerta y estrés".



Para Ibáñez, otro de los beneficios de la escucha de entretenimiento en audio viene determinado por el Default Mode Network, o red neuronal por defecto, que indica que, cuando se escucha un audiolibro mientras realizamos actividades automáticas o repetitivas, como caminar, conducir un trayecto conocido, ordenar la casa o desplazarnos, se produce un equilibrio especialmente saludable. El cuerpo se mueve casi solo, sin esfuerzo, mientras la mente se deja acompañar por la historia.



La neurocientífica concluye que modelos recientes de "listening engagement" muestran que esta activación del Default Mode Network al escuchar un título aumenta el ‘compromiso cerebral' con una audiolibro, ficción sonora o podcast y el nivel de atención se incrementa incluso en condiciones acústicas adversas. "El cerebro elige mantener la atención aunque se le dificulte la tarea de hacerlo porque adquiere un grado de interés con la escucha".



En este contexto, Audible ofrece una experiencia de escucha a través de un amplio catálogo de títulos relacionados con el bienestar y el desarrollo personal, permitiendo a los oyentes incorporar el audio como un complemento a otras formas de acceso a la información, el aprendizaje y el consumo cultural.

