Neuromod cierra una financiación de 10 millones de euros y adelanta su lanzamiento al mercado (2)

Financiación liderada por los inversores existentes Fountain Healthcare Partners y Panakès Partners.

Los fondos se utilizarán para acelerar la comercialización de Lenire en EE.UU. y Europa.

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBLÍN, 11 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Neuromod Devices Ltd (Neuromod), empresa irlandesa de dispositivos médicos especializada en el tinnitus (acúfenos), ha completado una financiación de capital de 10 millones de euros. Esta financiación se utilizará para mejorar la disponibilidad de Lenire, su dispositivo para el tratamiento del tinnitus, en Europa y Estados Unidos.

Financiación sobresuscrita para impulsar la comercialización

Neuromod ha recaudado 10 millones de euros en capital como parte de una ampliación de su financiación de serie B. La financiación sobresuscrita fue liderada por los inversores existentes Fountain Healthcare Partners y Panakès Partners, que apoyan la misión de Neuromod de mejorar el tratamiento del tinnitus para pacientes de todo el mundo.

Neuromod ofrece Lenire en consultas de audiología y otorrinolaringología de Estados Unidos y Europa. Los ingresos de la financiación se utilizarán para satisfacer la demanda de Lenire a través de una expansión sostenida del mercado y para aprovechar las relaciones existentes con el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. (USVA).

Desde la aprobación de la FDA en marzo de 2023, más de 100 clínicas de EE.UU. tratan ya a pacientes de tinnitus con Lenire. La disponibilidad de Lenire también ha aumentado en Europa: centros en 14 países trabajan ya con el dispositivo. Tan sólo en los últimos seis meses, se ha duplicado el número de consultas del Reino Unido que han recibido formación para utilizar Lenire. En Suecia, el dispositivo está disponible para los pacientes por primera vez desde principios de año.

En junio de 2024, Neuromod obtuvo un contrato del gobierno estadounidense para que la USVA pueda reembolsar los tratamientos con Lenire a los 2,9 millones de veteranos estadounidenses afectados por tinnitusv. Se ha formado a 35 centros de salud de veteranos para tratar con Lenire, a los que se añadirán más en 2025.

Evidencia del mundo real: un impulso sustancial

Se han documentado resultados positivos del tratamiento para pacientes con acúfenos en una base de datos en constante crecimiento de más de 1.500 pacientes tratados con Lenire en condiciones reales en clínicas independientes de EE.UU.. La primera de una serie de publicaciones previstas sobre evidencia del mundo real muestra resultados sobresalientes: En el Alaska Hearing & Tinnitus Centre, el 91,5% de 220 pacientes informaron de una mejoría clínicamente significativa de sus acúfenosvi. Estos datos coinciden, y en muchos casos superan, los resultados de los estudios clínicos a gran escala sobre Lenire.

Estos resultados en el mundo real siguen a la publicación del ensayo clínico controlado de Lenire que condujo a la aprobación de la FDA. El estudio se publicó como artículo de portada en la prestigiosa revista Nature Communicationsiv, revisada por expertos, y es uno de los artículos más valorados entre las más de 250.000 publicaciones de Nature.

Comentarios

El Dr. Ross O'Neill, fundador y consejero delegado de Neuromod, comentó la ronda de financiación: El tinnitus es la mayor necesidad insatisfecha en la atención sanitaria auditiva a nivel mundial y es la principal discapacidad relacionada con el servicio entre los veteranos y el personal militar de EE.UU.. Estoy orgulloso de los progresos que Neuromod está realizando para ofrecer nuestro tratamiento, líder en el mercado, al mayor número posible de pacientes de acúfenos, al tiempo que permite recompensar comercialmente la experiencia de los profesionales sanitarios. También estoy agradecido por el continuo apoyo de nuestros inversores, que comparten nuestra visión de avanzar en la atención del tinnitus a nivel mundial.

El Dr. Manus Rogan, Presidente de Neuromod y Socio Director de Fountain Healthcare Partners, añadió: Los recientes resultados de pacientes con tinnitus que utilizan Lenire en el mundo real demuestran que representa un nuevo estándar de atención para el tinnitus. El cierre con éxito de esta financiación garantiza que más pacientes tendrán acceso a este tratamiento estándar lo antes posible.

Alessio Beverina, Socio Director de Panakès Partners, ha declarado: Panakès está satisfecho con el progreso de Neuromod desde nuestra inversión, con ensayos clínicos significativos, aprobación de la FDA, pruebas en el mundo real y éxito comercial tanto en Europa como en Estados Unidos; y se enorgullece de seguir apoyando el trabajo de Neuromod para llevar un nuevo estándar de atención a una población de pacientes históricamente desatendida.

Emily E. McMahan, propietaria del Alaska Hearing and Tinnitus Centre y autora del Real World Evidence Paper: Los impresionantes resultados de los ensayos clínicos de Lenire me llevaron a ser una de las primeras en adoptar esta revolucionaria tecnología de tratamiento del tinnitus. En mi clínica y en las consultas de mis colegas, estamos viendo resultados que superan los de los ensayos clínicos.

Acerca de Neuromod Devices LtdNeuromod Devices Ltd, fundada en 2010, es una empresa de tecnología médica con sede en Dublín, Irlanda. La empresa desarrolla tecnologías innovadoras de neuromodulación para satisfacer las necesidades clínicas de las poblaciones de pacientes que viven con enfermedades crónicas y debilitantes que actualmente están desatendidas. La tecnología de Neuromod se centra en el tratamiento del tinnitus. Mediante amplios estudios clínicos, la empresa ha demostrado la eficacia de su plataforma de neuromodulación no invasiva para esta afección común.Para más información, visite www.neuromoddevices.com.

Acerca de los acúfenosLos acúfenos, también conocidos como tinnitus, son un trastorno neurológico complejo en el que se perciben sonidos en ausencia de una fuente externa. Se calcula que el 15% de la población adulta mundial padece acúfenosi.

El tratamiento del tinnitus supone una carga importante para los sistemas sanitarios. En un estudio de 2021, los costes socioeconómicos del tinnitus en Alemania se estimaron en 21 900 millones de euros al añovii. En los EE.UU., se calcula que la Veterans Benefits Administration habrá pagado unos 5 800 millones de dólares por el tinnitus en 2023v. La American Tinnitus Association, la principal organización de defensa de los afectados en los EE.UU., aumentó recientemente su estimación de que 50 millones de estadounidenses viven con acúfenos a 70 millonesviii.

Acerca de Lenire Lenire es el primer dispositivo bimodal de neuromodulación no invasiva para el tratamiento del tinnitus que ha demostrado su capacidad para aliviarlo en un ensayo clínico a gran escala. Lenire emite suaves impulsos eléctricos en la lengua, a través de un componente intraoral llamado Tonguetip, combinados con estimulación auditiva a través de auriculares. Esta combinación provoca cambios en el cerebro para tratar los acúfenos. Hasta la fecha, el dispositivo se ha utilizado en ensayos clínicos a gran escala con más de 700 pacientesii,iii,iv.

Lenire cuenta con la certificación de la marca CE para el tratamiento del tinnitus bajo la supervisión de un profesional sanitario debidamente cualificado en Europa y ha recibido la aprobación De Novo de la FDA estadounidense. Encontrará más información sobre Lenire, incluida una lista de proveedores, en www.lenire.com/es.

Canales digitales de Neuromod Devices Ltd

LinkedIn: linkedin.com/neuromodX: x.com/NeuromodDevicesFacebook: facebook.com/neuromoddevices/ Website: www.neuromoddevices.com

Notas y referencias

(i) Baguely et al., Tinnitus, The Lancet (2013), sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613601427(ii) Conlon et al., Sci. Transl. Med. 12, eabb2830 (2020)(iii) Conlon et al., Different bimodal neuromodulation settings reduce tinnitus symptoms in a large randomized trial, Sci Rep, doi.org/10.1038/s41598-022-13875-x (2022)(iv) Boedts M, B. A., Khoo G, et al. Combining sound with tongue stimulation for the treatment of tinnitus: a controlled pivotal trial. Nature communications (2024)(v) US VA Benefits Report Fiscal Year 2023: https://www.benefits.va.gov/REPORTS/abr/(vi) McMahan, E.E. and Lim, H.H., 2024. Effectiveness of bimodal neuromodulation for tinnitus treatment in a real-world clinical setting in United States: A retrospective chart review. medRxiv., pp.2024-08; doi: https://doi.org/10.1101/2024.08.22.24312175 [preprint](vii) Tziridis K, Friedrich J, Brüeggemann P, Mazurek B, Schulze H. Estimation of Tinnitus-Related Socioeconomic Costs in Germany. Int J Environ Res Public Health. 2022 Aug 22;19(16):10455. doi: 10.3390/ijerph191610455. PMID: 36012089; PMCID: PMC9407899.(viii) https://www.linkedin.com/posts/patrickalynch_tinnitus-activity-7270503831304654848-VbWN/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2638098/Neuromod_Dr_Ross_ONeill.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neuromod-cierra-una-financiacion-de-10-millones-de-euros-y-adelanta-su-lanzamiento-al-mercado-302398188.html