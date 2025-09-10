Neusoft presenta sus productos sobre innovaciones en la experiencia del consumidor en IAA MOBILITY 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

- Neusoft comparte información y presenta sus últimos productos sobre innovaciones en la experiencia del consumidor en IAA MOBILITY 2025

MÚNICH, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Neusoft Corporation (SSE: 600718), empresa líder en la industria de tecnologías de la información, productos y soluciones para el mercado global, participó en IAA MOBILITY 2025, compartiendo conocimientos sobre innovaciones en la experiencia del consumidor de China y mostrando sus innovadores productos, soluciones y servicios automotrices diseñados para ofrecer una experiencia excepcional a los consumidores en la era de la IA y transformar aún más el futuro de la movilidad.

La doctora Angela Wang, vicepresidenta sénior de Neusoft Corporation y directora general de Neusoft Europa, pronunciará una conferencia magistral titulada "Las inspiraciones de las innovaciones dinámicas en la experiencia del consumidor en China para la nueva movilidad del futuro" en el escenario principal de la Conferencia IAA el 11 de septiembre. Allí, compartirá las últimas tendencias y la amplia experiencia en innovaciones en la experiencia del consumidor en China, además de analizar los factores que impulsan esta dinámica, con la esperanza de inspirar a socios y clientes globales para impulsar las innovaciones tanto en China como en los mercados globales. También compartirá sus perspectivas sobre la competencia global actual, que se centra más en el equilibrio entre innovación, velocidad y coste, y que requiere una nueva perspectiva global y colaboraciones entre mercados para la nueva movilidad del futuro.

En la exposición, Neusoft mostró sus últimos e innovadores avances tecnológicos y su experiencia demostrada. Entre los productos presentados, OneCoreGo Global In-Vehicle Intelligent Mobility Solution 6.0 crea una experiencia de movilidad inteligente global completamente nueva mediante la integración fluida de cinco sistemas principales: One Map (familia de productos de navegación global), One Sight (RA para vehículos), One Store (ecosistema global de aplicaciones para vehículos), One Pay (centro de pagos para vehículos) y One Mate (centro de interacción con IA). La plataforma de software NAGIC Cockpit permite a los fabricantes de automóviles acelerar la transformación de SDV con desarrollo ágil, rentabilidad, software innovador y modelos de negocio flexibles. Además, Neusoft ofrece servicios integrales de ingeniería de software en dominios como CDC, CCU, ZCU, BCM, HVAC, Gateway, ECU, UX/UI, pruebas, etc.

Entre estas innovaciones, el software One Sight (RA para Autos) se perfila como la principal atracción para los visitantes de la feria. Impulsado por múltiples algoritmos centrales de RA patentados y un motor gráfico propio de alto rendimiento, el producto no solo mejora la seguridad al volante, sino que también crea una experiencia inteligente e inmersiva mediante la innovadora integración de imagen virtual y realidad. Transforma la interacción entre el usuario y el vehículo, pasando de ser una mera funcionalidad a una conexión emocional y atractiva, impulsando la experiencia del usuario de AR-HUD en el vehículo a un nuevo nivel.

Como socio tecnológico e innovador para SDV, Neusoft cuenta con más de 30 años de experiencia en I+D de software automotriz, con una red global de I+D y distribución centrada en China, Alemania, Estados Unidos, Japón y Malasia, y más de 6.000 ingenieros de software automotriz. Los productos de Neusoft para automoción se han aplicado a más de 1.800 modelos de vehículos en más de 110 países y regiones, prestando servicio a más de 50 fabricantes de automóviles.

De cara al futuro, Neusoft mantiene su profundo compromiso de colaborar con socios y clientes globales, siendo pioneros de manera proactiva en más innovaciones en la experiencia del consumidor y promoviendo el desarrollo sostenible de vehículos inteligentes hacia un futuro de movilidad más seguro, más inteligente y más centrado en el cliente.

Para más información sobre Neusoft, visite www.neusoft.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neusoft-presenta-sus-productos-sobre-innovaciones-en-la-experiencia-del-consumidor-en-iaa-mobility-2025-302553187.html