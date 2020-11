Neutrino Energy: El camino de la energía nuclear a la tecnología neutrinovoltaica

El físico nuclear ruso Leonard Rumjantsev afirma que en la actualidad los principales retos del sector energético son las transisiones a las que se enfrenta la humanidad para pasar de la quema de combustibles fósiles a las energías alternativas sostenibles,asi como también a la transición desde la actual movilidad hacia la movilidad eléctrica

Mientras la sociedad se divide en quienes creen en que las energías renovables son una panacea y el futuro cercano de la humanidad, otros sectores se mantienen escépticos acerca de las posibilidades de reemplazar las actuales tecnologías de energía en forma eficaz y suficiente, si bien el Doctor en física nuclear Leonid Rumjantsev se ha mostrado con algunas dudas acerca de la eficiencia de algunos sistemas alternativos de generación de energía, confía plenamente en la tecnología neutrinovoltaica como acaba de afirmar en una reciente conferencia.

Se trata de una revolucionaria tecnología basada en la conversión de la radiación cósmica invisible en corriente eléctrica. Es algo similar a una célula solar pero que puede funcionar en total oscuridad o incluso en las profundidades de la tierra o el mar y podrá ser usada en cualquier lugar en un futuro muy próximo. En el periódico Ruso Novostienergetiki se encuentra una entrevista dada por el gran físico Rumjantsev donde se puede encontrar gran cantidad de conceptos acerca de la tecnología neutrinovoltaica.

En esa ocasión se le pregunta que futuro ve para las energías alternativas y tradicionales en los próximos 30 años teniendo en cuenta que los miembros de la UE deberían desarrollar una economía sin emisiones de gases efecto invernadero. A lo que el científico responde que dada las circunstancias para los países de la UE es una decisión bastante difícil y compleja y requerirá mucho tiempo, que los políticos debieran consultar con especialistas en la materia para que puedan hallar una solución factible de llevar a cabo y en detalle conjugada con planes de acciones e inversiones acordes a tal magnitud del tema en cuestión, en esa oportunidad se mostró con algunas dudas ya que opinó de estar convencido de que era necesaria una cierta simbiosis entre diversos tipos de energía para que el suministro de energía sea fiable y sobre todo sostenible, ya que no sería prudente confiar en soluciones tecnológicas que no hayan sido muy bien pensadas y estudiadas con antelación. Que de llevar a cabo soluciones técnicas mal planteadas no será acertado dando como ejemplo de la energía solar y eólica. Dió como ejemplo el fallo técnico en la construcción de un sistema de energía "confiable" bajo el amparo de Elon Musk en la isla de Tau en el Océano Pacífico. Rumjantsev aseveró que trabajó en el campo de la energía nuclear durante algún tiempo en su vida y no pudo ver nada negativo en el desarrollo de la energía nuclear ni en su desempeño exitoso en beneficio de las personas.

Durante sus estudios trabajó en el equipo de construcción en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de Moscú, donde también construyó un vertedero de residuos para almacenar el carbón una vez quemado y procesado, se trataba de un pozo de gran dimensión cuyo fondo estaba revestido en una capa de poliestireno de alta resistencia. Los temas medioambientales no son ajenos a Rumjantsen quién comentó que todos los métodos modernos de producción de electricidad han tenido hasta ahora serios inconvenientes incluidos los de energía eólica y solar y que por el momento no permiten que se construya un sistema de suministro de energía fiable sólo sobre sus bases.

Esa es una fuerte razón por la que Rumjantsev se ha unido al consejo asesor científico germano - estadounidense NEUTRINO ENERGY GROUP. El mismísimo CEO de la compañía el señor Holger Thorsten Shubart le ha ofrecido participar en las actividades científicas para lograr el desarrollo de la tecnología neutrinovoltaica un método innovador para generar corriente continua. El señor Rumjantsev manifestó que la idea de participar en un proyecto tan extraordinario y especial para crear una nueva tecnología ha llenado su vida con un significado completamente nuevo. Y que está totalmente seguro de ayudará a la humanidad a dejar de quemar combustibles fósiles para generar electricidad y calor.

Lo esencial en la tecnología neutrinovoltaica es crear un material especial que tenga la propiedad de convertir diversas radiaciones electromagnéticas en electricidad incluyendo el espectro invisible del sol.

Los científicos del Neutrino Energy Group han llevado a cabo un importante trabajo experimental de campo y se centraron en un Nanomaterial multicapa compuesto por capas alternas de grafeno dopado y silicio al que se le aplica una lámina determinada de metal (sustrato). Hoy en día varios e importantes centros científicos han demostrado sin lugar a dudas que el grafeno es capaz de obtener energía del espacio circundante debido a las características específicas de su Red cristalina. Las vibraciones de los átomos de grafeno, que son el resultado de diversas radiaciones electromagnéticas, incluidos los neutrinos cósmicos y las influencias térmicas, se dirigen a la aparición de ondas de grafeno, es decir, a la frecuencia y amplitud de las oscilaciones, que son el resultado de la radiación que actúa sobre el grafeno.

Cuando la amplitud de las influencias externas coincide con la amplitud de las ondas de grafeno, las oscilaciones entran en resonancia, que se disipa en forma de corriente eléctrica continua. La radiación electromagnética de la tierra es bastante constante, al igual que el flujo descendente de Neutrinos solares hacia la Tierra (unos 60000 millones de partículas por segundo en cada centímetro cuadrado de la superficie terrestre). Por lo tanto la potencia de salida de la zona de generación no depende de la hora del día ni de la estación del año. Teniendo en cuenta todos estos hechos, dichas fuentes de energía se pueden incluir en una fuente de alimentación que garantice un funcionamiento básico.

La independencia de las condiciones externas es una característica especial de las fuentes de energía que se crearon en base a la tecnología neutrinovoltaica. Hay que destacar que ésta tecnología se puede producir a partir de materiales económicos que no requieren costes operativos.

Según el Doctor Rumjantsev el trabajo de campo para poder acceder a esta tecnología se encuentra en la fase de implementación. En éstos momentos en NEUTRINO ENERGY GROUP se está trabajando en forma constante siempre respetando las restricciones existentes respecto al COVID-19 que desde ya son implementaciones complejas, no se puede poner en riesgo la salud de los especialistas y científicos que llevan a cabo las actividades en la empresa, más teniendo en cuenta las edades de los científicos que trabajan en las diferentes áreas de tareas ya que muchos han alcanzado la edad de jubilarse, aún así el NEUTRINO ENERGY GROUP sigue funcionando en las condiciones difíciles de esta coyuntura.

No hay forma de detener los avances que se están produciendo en el NEUTRINO ENERGY GROUP ni la pandemia ni la oposición política, al contrario hoy por hoy se esta recibiendo ayuda y el aporte serio de grandes empresas Alemanas e internacionales que tienen bien en claro la importancia del proyecto de energía de Neutrinos y se muestran muy interesadas en los resultados de los trabajos y logros obtenidos.

