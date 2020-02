Para resolver problemas climáticos y permitir que la humanidad vuelva a soñar, el director ejecutivo Holger Thorsten Schubart y el resto del equipo internacional del Neutrino Energy Group están desarrollando la última generación de dispositivos de energía de neutrinos. En el mundo de la ciencia y de la ingeniería, siempre es una buena idea barajar estimaciones conservadoras, pero Schubart asegura con firmeza que los teléfonos inteligentes y los dispositivos alimentados con neutrinos serán una realidad

Antes de los últimos avances, los investigadores de nuevas energías no contaban con suficiente información para contrarrestar la sensación predominante. La ciencia apuntaba a una conclusión: el uso de neutrinos es una solución poco práctica frente la actual crisis energética porque nunca se tendrá la capacidad de aprovecharlos y convertirlos. Incluso si se encuentra una manera de hacerlo, no importaría mucho, puesto que los neutrinos no proporcionan la suficiente energía que se necesita. Hoy, sin embargo, las voces discrepantes hacen ruido y van creciendo por razones poderosas. Estas partículas aparentemente inmateriales tienen masa. Por lo tanto, pueden usarse a su debido tiempo para revolucionar la forma en la que se alimentan no solo los principales dispositivos electrónicos, también las redes eléctricas de las ciudades.

El comienzo de la energía de neutrinos

En 1930, los neutrinos llamaron la atención de un físico teórico llamado Wolfgang Pauli. Sin embargo, fueron detectados oficialmente en 1955 por Clyde Cowan y Frederick Reines. Con las emisiones de combustibles fósiles ocasionando un problema de contaminación inevitable, los expertos de todo el mundo se interesaron rápidamente en el poder de los neutrinos. 2015 fue un buen año para todos los que esperaban ver una revolución energética, porque fue el año en que dos científicos prominentes descubrieron que los neutrinos tienen masa. Los científicos de la Universidad de Chicago tardaron muy poco en responder a la única pregunta que aún estaba sobre la mesa: Sí, la energía producida por el flujo de los neutrinos puede ser convertida en energía cinética y ser utilizada.

El significado de la masa de neutrinos

Trillones de neutrinos viajan tan rápidamente como la velocidad de la luz de manera constante. Afortunadamente, las partículas pasan a través de humanos sin causar problemas físicos. Debido a que es imposible verlos a simple vista, los científicos dependen de equipos y materiales sensibles para detectarlos. Durante décadas los científicos también han medido la energía de los neutrinos, pero este hecho no impidió que los escépticos se rascaran la cabeza. Estas personas quieren pruebas. Para satisfacer su curiosidad, el grupo Neutrino Deutschland GmbH respondió desarrollando un dispositivo capaz de convertir los neutrinos en energía.

La revolución energética de los neutrinos está a la vuelta de la esquina

Para tener constancia del dispositivo que se creó, se debería pensar en una célula solar. Las células solares utilizan el sistema fotovoltaico, transformando la luz solar en electricidad que puede alimentar un hogar y cargar baterías. Sin embargo, estas células operan solo durante el día cuando sale el sol y brilla intensamente. Por su parte, un dispositivo de neutrinos tiene la capacidad de generar energía independientemente de la hora del día. También puede hacer su trabajo tanto si se coloca en la superficie de la Tierra como en el interior del suelo terrestre. Y es que los neutrinos penetran hasta en las rocas sólidas. Por esta razón, se puede suponer que nada impedirá que un dispositivo de este tipo revolucione el sector energético de una vez por todas. Si es así, ciertas compañías energéticas serán suprimidas.

Además, se espera que con este cambio se respire un aire más limpio y saludable. Los dispositivos de neutrinos contrarrestarán lenta pero eficientemente el problema de contaminación al que se enfrenta la sociedad actual. Con Holger Thorsten Schubart a la cabeza, los investigadores de diferentes países están aprovechando los recursos disponibles para producir la primera gama de dispositivos que utilizan neutrinos.

Uso de las primeras aplicaciones

Cuando los primeros dispositivos basados en neutrinos salgan al mercado, ¿qué se puede esperar? Lo más probable es que sean aparatos electrónicos que requieren una potencia mínima, así que los primeros aparatos que funciones con neutrinos serán teléfonos inteligentes. No será necesario usar un cargador de batería una vez que haya smartphones que funcionen con el suministro interminable de energía de neutrinos. Por tanto, todos podrán hablar con sus amigos y familiares durante horas y horas, puesto que la batería se mantendrá siempre al 100 %.

Mejorar la electrónica no es el principio ni el fin del grupo Neutrino Energy. Los científicos e investigadores tienen más grandes y ambiciosos proyectos que beneficiarán a los usuarios y consumidores, así como a los conductores de vehículos. La siguiente innovación consiste en hacer que los automóviles eléctricos se carguen por sí mismos. Gracias a que los neutrinos nunca dejan de fluir, los vehículos recibirán constantemente la energía que necesitan, ya sea en marcha o estacionados. Esto significa que se podrá conducir tan lejos como se quiera en cualquier momento.

Por último, el Neutrino Energy Group tiene la misión de ayudar a los propietarios de viviendas y establecimientos comerciales.

'Los combustibles fósiles son cosa del pasado'

Calentar hogares sin usar gas natural será muy fácil una vez que los neutrinos sean aprovechados de forma efectiva. A largo plazo, esta energía hará que las estaciones de gasolina y las baterías sean menos importantes, y proporcionará a los fabricantes un mejor modo de producir.

¿Alguna vez se ha querido vivir en un hogar sin necesidad de red eléctrica? Se tendrá la oportunidad tan pronto como cada hogar esté equipado con un cubo de energía de neutrinos. Mientras las redes eléctricas y los transformadores desperdician electricidad, el cubo enviará la energía de neutrinos a los sistemas eléctricos del hogar sin problemas.

'La espera ha terminado: la revolución de los neutrinos se acerca'

En un futuro cercano, todos se beneficiarán de los neutrinos en lugar de hacerse preguntas sobre estas partículas. ¿Cuántos conflictos mundiales han ocurrido debido a las reservas de petróleo y gas? La respuesta es que demasiados, por lo que es necesario saber que la implementación de la energía de neutrinos restará protagonismo a los combustibles fósiles. La ciencia permite llevar a cabo cambios revolucionarios de manera gradual que mejoran la calidad de vida del presente y del futuro. Si los líderes políticos de la actualidad toman medidas para fomentar la revolución energética de los neutrinos, la crisis energética actual llegará mucho antes a su final.

Autor: Cristina Saura

