Mientras que la ciencia convencional acaba de ponerse al día con la idea de que las capas extremadamente finas de carbono son capaces de responder y transportar energía eléctrica con una fiabilidad de casi el 100 %, el fundador Holger Thorsten Schubart y el equipo de Neutrino Energy Group han estado trabajando duro desde el 2015 en el desarrollo de la tecnología de energía de neutrinos utilizable. Y en los tiempos difíciles que estamos viviendo en la actualidad no se han detenido

Por el momento, las señales de progreso son difíciles de ver. Aunque en las próximas semanas y meses, una vez que las medidas para frenar la pandemia sean efectivas frente a este desastre que ha provocado un daño económico y social incalculable, uno se preguntará cómo serán los días venideros. Ahora más que nunca, el mundo necesita desesperadamente un cambio de cara al futuro.



La "Explosión de Zee" revelará los secretos de la energía de los neutrinos

En los últimos años, el conocimiento de que los neutrinos tienen masa se ha introducido gradualmente en la corriente principal del discurso científico, pero los investigadores siguen desconcertados en cuanto al porqué. Sin embargo, con las nuevas actualizaciones del detector de neutrinos IceCube en la Antártida, los científicos podrían acercarse finalmente a los secretos de la explosión de Zee y lo que significa para el futuro de la energía de neutrinos.



Neutrino Energy Group sigue dedicado a comprender por qué los neutrinos tienen masa y cómo funcionan estas partículas invisibles

El constante flujo de neutrinos causa resonancia: todos los días neutrinos de todas las formas y tamaños diferentes alcanzan la Tierra. Por "formas y tamaños" los científicos se refieren a tipos y niveles de energía, pero el resultado es el mismo. Ciertos tipos de neutrinos afectan a la materia del planeta con más intensidad que otros, y los detectores como el IceCube están diseñados para observar los efectos de los neutrinos en otras sustancias, no los neutrinos en sí mismos.



Ciertas colisiones entre neutrinos y materia dan lugar a un fenómeno llamado resonancia, que se caracteriza por una dispersión de partículas inusualmente regular tras el impacto del neutrino. Se piensa que esta resonancia podría explicar por qué los neutrinos tienen masa y, por tanto, se podría averiguar el modo de explotar mejor esta masa a la hora de producir energía.



"Resonancia Zee" y su impacto en la física estándar

La resonancia de Glashow crea un patrón atractivo y predecible que ha ayudado a los investigadores a aprender mucho acerca de cómo operan los neutrinos en el universo. Sin embargo, hay otra resonancia de neutrinos que podría indicar finalmente a los investigadores por qué los neutrinos tienen masa en primer lugar.



Denominado como el estallido Zee, este tipo de resonancia de neutrinos es parte de una teoría llamada modelo Zee, que permite exponer algunas enmiendas significativas respecto al modelo del universo proporcionado por la física estándar. La existencia de un estallido Zee daría mucha información a los científicos sobre cómo funcionan los neutrinos y, teóricamente, la estación de investigación IceCube de la Antártida debería ser capaz de detectar este fenómeno físico con las mejoras oportunas.



El único problema es que los estallidos de Zee solo parecen ocurrir una vez cada varias décadas. Eso hace que los científicos que estudian los neutrinos busquen en las partículas de la Tierra signos de este probable estallido de neutrinos en el futuro inmediato.



Sin embargo, con una mayor inversión en proyectos de investigación y desarrollo de neutrinos no cabe duda de que los científicos descubrirán los misterios de estas partículas etéreas mucho más rápido. Una vez que el IceCube Gen 2 esté operativo, será posible detectar un estallido de Zee en tan solo tres años.



Liberar el poder de los neutrinos gracias al Neutrino Energy Group

Con la estrecha colaboración entre científicos de Alemania, Estados Unidos y de otros países, Neutrino Energy Group representa la vanguardia de la ciencia de las energías alternativas. Hace unos años la comunidad científica se burló de los postulados del fundador Holger Thorsten Schubart, que decían que los neutrinos podrían utilizarse para obtener energía. Ahora, sin embargo, Holger y su equipo están trabajando arduamente para diseñar una primera generación de dispositivos alimentados con neutrinos y generadores de energía de neutrinos. El apoyo de todos ayudará a la humanidad a alcanzar un futuro de energía limpia e independiente con un potencial ilimitado. La crisis que el mundo está experimentando en la actualidad está llevando al planeta al borde de un posible apagón general, lo que evidencia lo importante que es tener un sistema de energía descentralizado y autosuficiente que siga funcionando sin problemas en tiempos de pandemias y otros desastres naturales. De hecho, con los sistemas descentralizados, no hay posibilidad de que todo el sistema falle o de que se colapse.



Autores: Samuel Holmes, Linda Smith y Cristina Saura.







