NEVAL inicia una nueva etapa de crecimiento con motivo de su décimo aniversario

Instalaciones de Neval: campos experimentales y laboratorios - Neval

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía valenciana de investigación agrícola prepara nuevas líneas de trabajo y proyectos para 2027

Valencia, 3 de noviembre de 2026.- La compañía valenciana especializada en investigación agrícola, NEVAL, alcanzará en 2027 su décimo aniversario consolidando su estructura y lanzando nuevos proyectos. Durante su primera década de actividad, iniciada en 2017, la empresa ha desarrollado una capacidad técnica propia que integra laboratorios, invernaderos y campos experimentales para ofrecer seguimiento profesional a empresas del sector.



A lo largo de este periodo, la firma ha trabajado con compañías nacionales e internacionales en áreas como la nematología, bioestimulantes, biocontrol, productos fitosanitarios, fertilización y respuesta de los cultivos frente a situaciones de estrés. Este trabajo ha permitido a la empresa construir una base sólida para afrontar su siguiente etapa de crecimiento.



"La compañía valenciana especializada en investigación agrícola llegará a 2027 con diez años de trayectoria, una estructura consolidada y nuevos proyectos. Su siguiente etapa refuerza una prioridad: que cada empresa encuentre capacidad técnica, seguimiento profesional y comunicación para avanzar con confianza en sus ensayos", señalan desde la entidad.



Coincidiendo con el décimo aniversario, la empresa introducirá los NEVAL Agronomic Demo Fields. Se trata de parcelas demostrativas enfocadas en los bioestimulantes que permitirán mostrar el alcance de las evaluaciones de la compañía y cómo se diseñan, controlan y siguen las condiciones de cada estudio, cubriendo aspectos desde la nutrición y la eficiencia en el uso de nutrientes hasta la respuesta frente al estrés abiótico.



Respecto a esta evolución, un portavoz de la compañía ha declarado: "Durante mucho tiempo nuestra prioridad ha sido construir una empresa sólida y ganarnos nuestro sitio en el sector. Llegamos a los diez años con estructura, conocimiento, clientes y experiencia. Ahora queremos aprovechar todo lo construido para dar el siguiente paso".



De cara al futuro, la entidad orientará su crecimiento hacia la tecnología, la digitalización y la internacionalización. La empresa se encuentra estudiando vías de colaboración y alianzas estratégicas para acelerar proyectos específicos y dar una mayor dimensión a las iniciativas desarrolladas internamente. Con el objetivo de mantener la proximidad con sus clientes, la firma destaca que cada caso requiere un enfoque propio y una comunicación constante para la toma de decisiones fundamentadas.



"Los primeros diez años han servido para construir NEVAL. Los siguientes empiezan ahora", añade la compañía. Las empresas que planifican sus ensayos para 2027 pueden contactar con el equipo técnico de la firma para revisar sus necesidades y solicitar propuestas adaptadas a sus productos, cultivos y objetivos.



NEVAL, con sede en la Comunitat Valenciana, mantiene abierta la posibilidad de realizar consultas y solicitudes de presupuesto a través de su sitio web oficial: www.ne-val.com.

Contacto

Nombre contacto: Kristell Santander Tarín

Descripción contacto: NEVAL GRUPO FARMALENT, S. L.

Teléfono de contacto: 610345356